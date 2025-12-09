Adaptive Channel Scalper Pro

Adaptive Channel Scalper Pro – Expert Advisor MT5

Adaptive Channel Scalper Pro è un sistema di trading completamente automatizzato per MT5, progettato per i trader che desiderano una soluzione professionale, stabile e altamente personalizzabile. L’EA utilizza una struttura di canali adattivi basata sulla volatilità per individuare opportunità di trading di alta qualità, eseguite con rigorosi meccanismi di controllo del rischio.
È sviluppato per offrire coerenza, robustezza e una performance regolare nel lungo periodo.

Una volta configurato, l’EA non richiede alcun intervento manuale. Include filtri completi, controlli di esecuzione, sistemi di sicurezza e strumenti flessibili di gestione del rischio che permettono di adattare l’algoritmo praticamente a qualsiasi mercato.

✔ Caratteristiche principali

  • Motore di canale adattivo – Si adatta automaticamente alla volatilità del mercato

  • Trading completamente automatizzato – Funzionamento autonomo dopo l’applicazione al grafico

  • Controlli intelligenti di esecuzione – Esecuzione a mercato o tramite ordini limite

  • Gestione avanzata del rischio – Trailing stop, break-even, protezione parziale, limiti di perdita giornalieri

  • Sistema multi-filtro – Filtro trend, filtro qualità delle candele, protezione spread, orari di trading

  • Filtraggio tramite calendario economico – Pausa automatica prima delle notizie ad alto impatto

  • Pianificazione flessibile – Finestre temporali, blocco del weekend, protezione di fine giornata

  • Compatibile con il Strategy Tester – Ottimizzabile, stabile e con risultati ripetibili

  • Funziona su tutti i timeframe – Dallo scalping M1 allo swing trading mensile

📈 Esempio di backtest – XAUUSD (M5)

Mettiamo a disposizione un vero report del Strategy Tester su XAUUSD, basato su dati di alta qualità (99% di modellazione), che mostra risultati stabili.

Gli utenti possono testare l’EA su qualsiasi simbolo e timeframe, regolando i parametri in base al proprio stile di trading.

Se trovi una configurazione particolarmente performante e mi invii il report, riceverai uno sconto speciale.

(Il report di backtest è incluso nelle immagini/file del prodotto.)

🚀 Avvio rapido

  1. Applicare l’EA a qualsiasi grafico e timeframe

  2. Configurare le impostazioni di rischio preferite

  3. Abilitare l’Auto-Trading in MetaTrader 5

  4. Lasciare che l’EA gestisca automaticamente tutte le operazioni

Le impostazioni predefinite sono allineate alla configurazione utilizzata nei nostri backtest interni su XAUUSD.

⚙ Personalizzazione

Adaptive Channel Scalper Pro offre controlli flessibili in tutte le aree: rischio, filtri, esecuzione e pianificazione.

Gestione del rischio e delle posizioni

  • Range regolabili di stop-loss e take-profit

  • Controllo dei lotti con validazione del broker

  • Modalità break-even o protezione parziale (mutualmente esclusive)

  • Attivazione del trailing stop dopo una soglia di profitto

  • Limiti di perdita giornalieri per limitare le serie di trade negativi

Livelli di segnale e filtri

  • Sensibilità del canale adattivo (lunghezza, ampiezza, moltiplicatore)

  • Filtro di conferma trend basato su medie mobili

  • Filtri qualità candela per evitare breakout poco affidabili

  • Opzionale conferma del momentum in stile MACD

  • Protezione contro il riutilizzo dei segnali per evitare ingressi ripetuti

Controlli di esecuzione

  • Esecuzione a mercato o tramite ordini pendenti (stile limite)

  • Scelta del prezzo di riferimento per gli ordini limite (close/mediano ecc.)

  • Tempo massimo di attesa prima di annullare ordini pendenti

  • Parametri di slippage e protezione spread

Pianificazione e ambiente

  • Gestione delle sessioni basata su orario locale o del server

  • Blocco del weekend e chiusura protettiva di fine giornata

  • Integrazione con calendario economico con blackout pre/post news

  • Opzioni per annullamento automatico degli ordini pendenti durante le news

Visualizzazioni, avvisi e qualità dell’esperienza

  • Pannello di stato e commenti ordine (opzionali)

  • Elementi visivi aggiuntivi (linea open giornaliera, UI posizione, etichette SL/TP)

  • Configurazione audio e alert per eventi chiave

Questi parametri permettono di adattare l’EA a mercati intraday molto rapidi o a condizioni di trading più lente e orientate allo swing, senza rivelare la logica strategica interna.

🛡 Sicurezza e protezioni

  • Gestore dei limiti di perdita giornalieri

  • Protezione tramite blackout news

  • Evitamento intelligente dello spread elevato

  • Uscita protettiva di fine giornata

  • Protezione contro riutilizzo di ordini e segnali

L’EA è progettato con grande attenzione alla stabilità, integrando meccanismi robusti per prevenire overtrading o ingressi in condizioni di mercato estreme.

📚 Utilizzo consigliato

  • Testare diversi simboli nel Strategy Tester

  • Ottimizzare con moderazione (evitare overfitting)

  • Eseguire forward-test su demo per alcuni giorni

  • Aumentare gradualmente la dimensione delle posizioni dopo risultati soddisfacenti

💬 Bonus per la comunità

Se effettui un backtest di Adaptive Channel Scalper Pro con una configurazione ad alta performance o un alto win-rate, inviami il report.
Offro sconti speciali per contributi di valore.

⚠ Disclaimer sui rischi

Il trading di Forex, metalli e CFD comporta rischi significativi. Nessun EA può garantire profitti.
Utilizza sempre una gestione del capitale adeguata e testa approfonditamente prima di operare in reale.


