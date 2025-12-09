Adaptive Channel Scalper Pro – Expert Advisor MT5

Adaptive Channel Scalper Pro è un sistema di trading completamente automatizzato per MT5, progettato per i trader che desiderano una soluzione professionale, stabile e altamente personalizzabile. L’EA utilizza una struttura di canali adattivi basata sulla volatilità per individuare opportunità di trading di alta qualità, eseguite con rigorosi meccanismi di controllo del rischio.

È sviluppato per offrire coerenza, robustezza e una performance regolare nel lungo periodo.

Una volta configurato, l’EA non richiede alcun intervento manuale. Include filtri completi, controlli di esecuzione, sistemi di sicurezza e strumenti flessibili di gestione del rischio che permettono di adattare l’algoritmo praticamente a qualsiasi mercato.

✔ Caratteristiche principali

Motore di canale adattivo – Si adatta automaticamente alla volatilità del mercato

Trading completamente automatizzato – Funzionamento autonomo dopo l’applicazione al grafico

Controlli intelligenti di esecuzione – Esecuzione a mercato o tramite ordini limite

Gestione avanzata del rischio – Trailing stop, break-even, protezione parziale, limiti di perdita giornalieri

Sistema multi-filtro – Filtro trend, filtro qualità delle candele, protezione spread, orari di trading

Filtraggio tramite calendario economico – Pausa automatica prima delle notizie ad alto impatto

Pianificazione flessibile – Finestre temporali, blocco del weekend, protezione di fine giornata

Compatibile con il Strategy Tester – Ottimizzabile, stabile e con risultati ripetibili

Funziona su tutti i timeframe – Dallo scalping M1 allo swing trading mensile

📈 Esempio di backtest – XAUUSD (M5)

Mettiamo a disposizione un vero report del Strategy Tester su XAUUSD, basato su dati di alta qualità (99% di modellazione), che mostra risultati stabili.

Gli utenti possono testare l’EA su qualsiasi simbolo e timeframe, regolando i parametri in base al proprio stile di trading.

Se trovi una configurazione particolarmente performante e mi invii il report, riceverai uno sconto speciale.

(Il report di backtest è incluso nelle immagini/file del prodotto.)

🚀 Avvio rapido

Applicare l’EA a qualsiasi grafico e timeframe Configurare le impostazioni di rischio preferite Abilitare l’Auto-Trading in MetaTrader 5 Lasciare che l’EA gestisca automaticamente tutte le operazioni

Le impostazioni predefinite sono allineate alla configurazione utilizzata nei nostri backtest interni su XAUUSD.

⚙ Personalizzazione

Adaptive Channel Scalper Pro offre controlli flessibili in tutte le aree: rischio, filtri, esecuzione e pianificazione.

Gestione del rischio e delle posizioni

Range regolabili di stop-loss e take-profit

Controllo dei lotti con validazione del broker

Modalità break-even o protezione parziale (mutualmente esclusive)

Attivazione del trailing stop dopo una soglia di profitto

Limiti di perdita giornalieri per limitare le serie di trade negativi

Livelli di segnale e filtri

Sensibilità del canale adattivo (lunghezza, ampiezza, moltiplicatore)

Filtro di conferma trend basato su medie mobili

Filtri qualità candela per evitare breakout poco affidabili

Opzionale conferma del momentum in stile MACD

Protezione contro il riutilizzo dei segnali per evitare ingressi ripetuti

Controlli di esecuzione

Esecuzione a mercato o tramite ordini pendenti (stile limite)

Scelta del prezzo di riferimento per gli ordini limite (close/mediano ecc.)

Tempo massimo di attesa prima di annullare ordini pendenti

Parametri di slippage e protezione spread

Pianificazione e ambiente

Gestione delle sessioni basata su orario locale o del server

Blocco del weekend e chiusura protettiva di fine giornata

Integrazione con calendario economico con blackout pre/post news

Opzioni per annullamento automatico degli ordini pendenti durante le news

Visualizzazioni, avvisi e qualità dell’esperienza

Pannello di stato e commenti ordine (opzionali)

Elementi visivi aggiuntivi (linea open giornaliera, UI posizione, etichette SL/TP)

Configurazione audio e alert per eventi chiave

Questi parametri permettono di adattare l’EA a mercati intraday molto rapidi o a condizioni di trading più lente e orientate allo swing, senza rivelare la logica strategica interna.

🛡 Sicurezza e protezioni

Gestore dei limiti di perdita giornalieri

Protezione tramite blackout news

Evitamento intelligente dello spread elevato

Uscita protettiva di fine giornata

Protezione contro riutilizzo di ordini e segnali

L’EA è progettato con grande attenzione alla stabilità, integrando meccanismi robusti per prevenire overtrading o ingressi in condizioni di mercato estreme.

📚 Utilizzo consigliato

Testare diversi simboli nel Strategy Tester

Ottimizzare con moderazione (evitare overfitting)

Eseguire forward-test su demo per alcuni giorni

Aumentare gradualmente la dimensione delle posizioni dopo risultati soddisfacenti

💬 Bonus per la comunità

Se effettui un backtest di Adaptive Channel Scalper Pro con una configurazione ad alta performance o un alto win-rate, inviami il report.

Offro sconti speciali per contributi di valore.

⚠ Disclaimer sui rischi

Il trading di Forex, metalli e CFD comporta rischi significativi. Nessun EA può garantire profitti.

Utilizza sempre una gestione del capitale adeguata e testa approfonditamente prima di operare in reale.