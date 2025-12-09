Adaptive Channel Scalper Pro
- Samaneh Safar
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Adaptive Channel Scalper Pro – Expert Advisor MT5
Adaptive Channel Scalper Pro è un sistema di trading completamente automatizzato per MT5, progettato per i trader che desiderano una soluzione professionale, stabile e altamente personalizzabile. L’EA utilizza una struttura di canali adattivi basata sulla volatilità per individuare opportunità di trading di alta qualità, eseguite con rigorosi meccanismi di controllo del rischio.
È sviluppato per offrire coerenza, robustezza e una performance regolare nel lungo periodo.
Una volta configurato, l’EA non richiede alcun intervento manuale. Include filtri completi, controlli di esecuzione, sistemi di sicurezza e strumenti flessibili di gestione del rischio che permettono di adattare l’algoritmo praticamente a qualsiasi mercato.
✔ Caratteristiche principali
-
Motore di canale adattivo – Si adatta automaticamente alla volatilità del mercato
-
Trading completamente automatizzato – Funzionamento autonomo dopo l’applicazione al grafico
-
Controlli intelligenti di esecuzione – Esecuzione a mercato o tramite ordini limite
-
Gestione avanzata del rischio – Trailing stop, break-even, protezione parziale, limiti di perdita giornalieri
-
Sistema multi-filtro – Filtro trend, filtro qualità delle candele, protezione spread, orari di trading
-
Filtraggio tramite calendario economico – Pausa automatica prima delle notizie ad alto impatto
-
Pianificazione flessibile – Finestre temporali, blocco del weekend, protezione di fine giornata
-
Compatibile con il Strategy Tester – Ottimizzabile, stabile e con risultati ripetibili
-
Funziona su tutti i timeframe – Dallo scalping M1 allo swing trading mensile
📈 Esempio di backtest – XAUUSD (M5)
Mettiamo a disposizione un vero report del Strategy Tester su XAUUSD, basato su dati di alta qualità (99% di modellazione), che mostra risultati stabili.
Gli utenti possono testare l’EA su qualsiasi simbolo e timeframe, regolando i parametri in base al proprio stile di trading.
Se trovi una configurazione particolarmente performante e mi invii il report, riceverai uno sconto speciale.
(Il report di backtest è incluso nelle immagini/file del prodotto.)
🚀 Avvio rapido
-
Applicare l’EA a qualsiasi grafico e timeframe
-
Configurare le impostazioni di rischio preferite
-
Abilitare l’Auto-Trading in MetaTrader 5
-
Lasciare che l’EA gestisca automaticamente tutte le operazioni
Le impostazioni predefinite sono allineate alla configurazione utilizzata nei nostri backtest interni su XAUUSD.
⚙ Personalizzazione
Adaptive Channel Scalper Pro offre controlli flessibili in tutte le aree: rischio, filtri, esecuzione e pianificazione.
Gestione del rischio e delle posizioni
-
Range regolabili di stop-loss e take-profit
-
Controllo dei lotti con validazione del broker
-
Modalità break-even o protezione parziale (mutualmente esclusive)
-
Attivazione del trailing stop dopo una soglia di profitto
-
Limiti di perdita giornalieri per limitare le serie di trade negativi
Livelli di segnale e filtri
-
Sensibilità del canale adattivo (lunghezza, ampiezza, moltiplicatore)
-
Filtro di conferma trend basato su medie mobili
-
Filtri qualità candela per evitare breakout poco affidabili
-
Opzionale conferma del momentum in stile MACD
-
Protezione contro il riutilizzo dei segnali per evitare ingressi ripetuti
Controlli di esecuzione
-
Esecuzione a mercato o tramite ordini pendenti (stile limite)
-
Scelta del prezzo di riferimento per gli ordini limite (close/mediano ecc.)
-
Tempo massimo di attesa prima di annullare ordini pendenti
-
Parametri di slippage e protezione spread
Pianificazione e ambiente
-
Gestione delle sessioni basata su orario locale o del server
-
Blocco del weekend e chiusura protettiva di fine giornata
-
Integrazione con calendario economico con blackout pre/post news
-
Opzioni per annullamento automatico degli ordini pendenti durante le news
Visualizzazioni, avvisi e qualità dell’esperienza
-
Pannello di stato e commenti ordine (opzionali)
-
Elementi visivi aggiuntivi (linea open giornaliera, UI posizione, etichette SL/TP)
-
Configurazione audio e alert per eventi chiave
Questi parametri permettono di adattare l’EA a mercati intraday molto rapidi o a condizioni di trading più lente e orientate allo swing, senza rivelare la logica strategica interna.
🛡 Sicurezza e protezioni
-
Gestore dei limiti di perdita giornalieri
-
Protezione tramite blackout news
-
Evitamento intelligente dello spread elevato
-
Uscita protettiva di fine giornata
-
Protezione contro riutilizzo di ordini e segnali
L’EA è progettato con grande attenzione alla stabilità, integrando meccanismi robusti per prevenire overtrading o ingressi in condizioni di mercato estreme.
📚 Utilizzo consigliato
-
Testare diversi simboli nel Strategy Tester
-
Ottimizzare con moderazione (evitare overfitting)
-
Eseguire forward-test su demo per alcuni giorni
-
Aumentare gradualmente la dimensione delle posizioni dopo risultati soddisfacenti
💬 Bonus per la comunità
Se effettui un backtest di Adaptive Channel Scalper Pro con una configurazione ad alta performance o un alto win-rate, inviami il report.
Offro sconti speciali per contributi di valore.
⚠ Disclaimer sui rischi
Il trading di Forex, metalli e CFD comporta rischi significativi. Nessun EA può garantire profitti.
Utilizza sempre una gestione del capitale adeguata e testa approfonditamente prima di operare in reale.