True Spark MT5

EA Avanzado Controlado por Riesgos





True Spark es un Asesor Experto robusto diseñado para gerentes de riesgo inteligentes y traders de firmas de prop. Se ejecuta de manera completamente automatizada en NZDCAD y utiliza M15 como el gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo.





Bonificación incluida: envíame un mensaje después de la compra para reclamar tu Asesor Experto GRATIS . Para resultados válidos de backtest , conéctate conmigo para que pueda compartir la guía y el archivo de configuración. Contáctame y te enviaré una copia de prueba solo para demostración.





“Equipado con un estricto control de drawdown y filtro de noticias — True Spark está construido para la supervivencia y el crecimiento.”





Características Clave

Funciona en base a: Combina zonas de ruptura de acción del precio con lógica de compresión de rango adaptable. El sistema espera pacientemente hasta que el mercado esté listo para explotar, luego entra con una técnica de entrada estilo francotirador que he desarrollado personalmente.

Configuración Recomendada Conéctalo a: NZDCAD

NZDCAD Marco Temporal: M15

M15 Saldo de la Cuenta: Mínimo $250

Mínimo $250 Apalancamiento: 1:33 o más

1:33 o más Broker: Cualquier broker ECN de bajo spread

Cualquier broker ECN de bajo spread Canal de Telegram: por favor contáctame

por favor contáctame Canal MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Guía de instrucciones completa: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Amigable con Firmas de Prop

Construido para seguir restricciones diarias de pérdidas y riesgos

Puede detener completamente el trading cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo





Después de la Compra

Contáctanos inmediatamente para obtener acceso a nuestro canal privado de Telegram donde publicamos actualizaciones, noticias y consejos exclusivos sobre el EA.