高度なリスク管理EA





True Spark は、賢いリスク管理者とプロップファームのトレーダーのために調整された堅牢なエキスパートアドバイザーです。これはNZDCADで完全自動で動作し、基準チャートとしてM15を使用します。EAを1つのチャートにのみロードし、精密論理がすべてを処理します。





ボーナスが含まれています： 購入後にメッセージを送信すると、無料の エキスパートアドバイザーを獲得できます。 有効なバックテスト 結果については、ガイダンスとセットアップファイルを共有するために私に連絡してください。 お気軽にお問い合わせいただければ、デモ専用の試用版コピーをお送りします。





「厳格なドローダウン管理とニュースフィルターを備えた - True Sparkは、生存と成長のために構築されています。」





主要な機能

ベースで動作： 価格アクションのブレイクアウトゾーンと適応型レンジ圧縮論理を組み合わせています。このシステムは、市場が爆発する準備が整うまで忍耐強く待機し、私が個人的に開発したスナイパースタイルのエントリー手法で介入します。

1つのチャートのみ必要： NZDCADに取り付けると、EAがすべての論理を処理します。

シンボルリスト： NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY （デフォルト入力）が最適です 。

ロット管理モード： 固定ロットまたはリスクベースのロットをSLに基づいて口座残高を使用して選択します。

戦略的ドローダウンストップ： ドローダウンが設定されたリミット（例：70％）を超えた場合に自動的に取引をクローズし、取引を停止します。

自動ニュースフィルター： 自動的にニュースフィルター（調整可能）をチェックし、取引が高インパクトのニュースの近くで行われないようにします。





推奨セットアップ 取り付け先： NZDCAD

NZDCAD 時間枠： M15

M15 口座残高： 最低$250

最低$250 レバレッジ： 1:33以上

1:33以上 ブローカー： いかなる低スプレッドのECNブローカーでも

いかなる低スプレッドのECNブローカーでも テレグラムチャンネル： お問い合わせください

お問い合わせください MQLチャンネル： https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide 完全な指示ガイド： https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





プロップファームに優しい

日々の損失およびリスク制限に従って構築されています

日次損失がリスクパラメータを超えた場合、完全に取引を停止できます





購入後

すぐにご連絡ください 私たちのプライベートテレグラムチャンネルにアクセスするために、更新情報やニュース、排他的なEAのヒントを投稿しています。