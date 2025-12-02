True Spark MT5
- エキスパート
- Dian Mayang Sari
- バージョン: 1.11
- アップデート済み: 20 12月 2025
- アクティベーション: 20
高度なリスク管理EA
True Spark は、賢いリスク管理者とプロップファームのトレーダーのために調整された堅牢なエキスパートアドバイザーです。これはNZDCADで完全自動で動作し、基準チャートとしてM15を使用します。EAを1つのチャートにのみロードし、精密論理がすべてを処理します。
「厳格なドローダウン管理とニュースフィルターを備えた - True Sparkは、生存と成長のために構築されています。」
主要な機能
- ベースで動作： 価格アクションのブレイクアウトゾーンと適応型レンジ圧縮論理を組み合わせています。このシステムは、市場が爆発する準備が整うまで忍耐強く待機し、私が個人的に開発したスナイパースタイルのエントリー手法で介入します。
- 1つのチャートのみ必要： NZDCADに取り付けると、EAがすべての論理を内部で処理します。
- シンボルリスト： NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY （デフォルト入力）が最適です 。
- ロット管理モード： 固定ロットまたはリスクベースのロットをSLに基づいて口座残高を使用して選択します。
- 戦略的ドローダウンストップ： ドローダウンが設定されたリミット（例：70％）を超えた場合に自動的に取引をクローズし、取引を停止します。
- 自動ニュースフィルター： 自動的にニュースフィルター（調整可能）をチェックし、取引が高インパクトのニュースの近くで行われないようにします。
推奨セットアップ
- 取り付け先： NZDCAD
- 時間枠： M15
- 口座残高： 最低$250
- レバレッジ： 1:33以上
- ブローカー： いかなる低スプレッドのECNブローカーでも
- テレグラムチャンネル： お問い合わせください
- MQLチャンネル： https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
プロップファームに優しい
- 日々の損失およびリスク制限に従って構築されています
- 日次損失がリスクパラメータを超えた場合、完全に取引を停止できます
購入後
The EA isn’t performing badly—its logic is solid and it’s profitable. However, it has a major bug: as you can see in the statement screenshot I uploaded, it opens the same order (or step) multiple times. This unnecessarily increases risk and negatively affects its otherwise good performance. I discussed this issue with the author two weeks ago, and he promised to fix it as soon as possible. But first, he replies very slowly, and second, this long delay in addressing such a critical bug shows a lack of responsibility. For now, I’m leaving a 1-star review. After the bug is fixed, I will revise my review.