True Spark MT5

한정 시간 출시 가격: 현재 55 가격이 할인 중입니다! 최종 가격은 84로 증가할 것입니다.

고급 리스크 관리 EA





True Spark 은 스마트 리스크 관리자 및 전파 회사 거래자를 위해 맞춤 제작된 강력한 전문가 조언자입니다. NZDCAD에서 완전 자동으로 실행되며 M15를 기본 차트로 사용합니다. EA를 하나의 차트에만 로드하고 정밀한 로직이 모든 것을 처리하도록 하세요.





포함된 보너스: 구매 후 저에게 메시지를 보내어 무료 전문가 조언자를 요청하세요. 유효한 백테스트 결과를 위해, 저와 연결하여 안내 및 설정 파일을 공유합니다. 연락 주시면 데모 전용 체험 복사본을 보내드리겠습니다.





“엄격한 드로우다운 제어 및 뉴스 필터가 장착된 True Spark는 생존과 성장을 위해 설계되었습니다.”





주요 특징

기반 작동: 가격 행동 돌파 영역과 적응형 범위 압축 로직을 결합합니다. 시스템은 시장이 폭발할 준비가 될 때까지 인내심을 가지고 기다린 후, 제가 직접 개발한 저격 스타일 진입 기술로 진입합니다.

추천 설정 연결할 차트: NZDCAD

NZDCAD 시간 프레임: M15

M15 계좌 잔액: 최소 $250

최소 $250 레버리지: 1:33 이상

1:33 이상 브로커: 저 스프레드 ECN 브로커 모두

저 스프레드 ECN 브로커 모두 텔레그램 채널: 저에게 문의하세요

저에게 문의하세요 MQL 채널: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide 전체 지침 가이드: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





프롭 회사 친화적

일일 손실 및 위험 제한을 준수하도록 설계됨

일일 손실이 위험 매개변수를 초과할 경우 거래를 완전히 중지할 수 있음





구매 후

즉시 연락 주십시오 저희 전용 텔레그램 채널에 접근하여 업데이트, 뉴스 및 독점 EA 팁을 확인하세요.