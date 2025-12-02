True Spark MT5

PREZZO DI LANCIO TEMPO LIMITATO: Il prezzo attuale 55 è scontato! Il prezzo finale salirà fino a 78.

EA Avanzato Controllato dal Rischio 


True Spark è un Expert Advisor robusto pensato per gestori di rischio intelligenti e trader di prop firm. Funziona in modo completamente automatizzato su NZDCAD e utilizza M15 come grafico di base. Basta caricare l'EA su un solo grafico e lasciare che la logica di precisione gestisca tutto.


Bonus incluso: contattami dopo l'acquisto per richiedere il tuo FREE Expert Advisor.

Per risultati validi di backtest , connettiti con me così posso condividere la guida e il file di configurazione.

Contattami e ti invierò una copia demo solo per prova.


“Dotato di un rigido controllo del drawdown e di un filtro per le notizie — True Spark è costruito per la sopravvivenza e la crescita.”


Caratteristiche Chiave

  • Funziona su base: Combina le zone di rottura dell'azione dei prezzi con una logica di compressione dell'intervallo adattiva. Il sistema aspetta pazientemente che il mercato sia pronto a esplodere, poi entra con una tecnica di ingresso in stile cecchino che ho sviluppato personalmente. 
  • Serve solo un grafico: Attacca a NZDCAD e l'EA gestisce tutta la logica internamente.
  • Lista dei Simboli: Meglio usarlo con NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (input predefinito) .
  • Modalità di Gestione dei Lotti: Scegli tra lotto fisso o lotto basato sul rischio per SL utilizzando il saldo del conto.
  • Stop Strategico per Drawdown: Chiude automaticamente le operazioni e smette di fare trading quando il drawdown supera il limite configurato (ad es. 70%).
  • Filtro automatico per le notizie: Controlla automaticamente il filtro per le notizie (regolabile) per assicurarsi che le operazioni non siano vicine a notizie ad alto impatto.


Impostazione Raccomandata


Amichevole per le Prop-Firm

  • Costruito per seguire le restrizioni sulle perdite e sui rischi giornalieri
  • Può fermare completamente il trading quando le perdite giornaliere superano i tuoi parametri di rischio


Dopo l'Acquisto

Contattaci immediatamente per avere accesso al nostro privato canale Telegram dove pubblichiamo aggiornamenti, notizie e consigli esclusivi sull'EA.




```
