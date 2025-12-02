True Spark MT5

Nova Stem Dian Mayang Sari Experts

PREZZO DI LANCIO LIMITATO: Il prezzo attuale 800 è scontato! Il prezzo finale aumenterà fino a 1168 . EA Avanzato e Controllato dal Rischio Nova Stem è un robusto Expert Advisor progettato per gestori di rischio intelligenti e trader di prop firm. Funziona in modo completamente automatico su GBPJPY e utilizza M15 come grafico di base. Basta caricare l'EA su un solo grafico e lasciare che la logica di precisione gestisca tutto. Bonus incluso: contattami dopo l'acquisto per richiedere il tuo E