True Spark MT5
- Experts
- Dian Mayang Sari
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
PREZZO DI LANCIO TEMPO LIMITATO: Il prezzo attuale 55 è scontato! Il prezzo finale salirà fino a 78.
EA Avanzato Controllato dal Rischio
True Spark è un Expert Advisor robusto pensato per gestori di rischio intelligenti e trader di prop firm. Funziona in modo completamente automatizzato su NZDCAD e utilizza M15 come grafico di base. Basta caricare l'EA su un solo grafico e lasciare che la logica di precisione gestisca tutto.
Bonus incluso: contattami dopo l'acquisto per richiedere il tuo FREE Expert Advisor.
Per risultati validi di backtest , connettiti con me così posso condividere la guida e il file di configurazione.
Contattami e ti invierò una copia demo solo per prova.
“Dotato di un rigido controllo del drawdown e di un filtro per le notizie — True Spark è costruito per la sopravvivenza e la crescita.”
Caratteristiche Chiave
- Funziona su base: Combina le zone di rottura dell'azione dei prezzi con una logica di compressione dell'intervallo adattiva. Il sistema aspetta pazientemente che il mercato sia pronto a esplodere, poi entra con una tecnica di ingresso in stile cecchino che ho sviluppato personalmente.
- Serve solo un grafico: Attacca a NZDCAD e l'EA gestisce tutta la logica internamente.
- Lista dei Simboli: Meglio usarlo con NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (input predefinito) .
- Modalità di Gestione dei Lotti: Scegli tra lotto fisso o lotto basato sul rischio per SL utilizzando il saldo del conto.
- Stop Strategico per Drawdown: Chiude automaticamente le operazioni e smette di fare trading quando il drawdown supera il limite configurato (ad es. 70%).
- Filtro automatico per le notizie: Controlla automaticamente il filtro per le notizie (regolabile) per assicurarsi che le operazioni non siano vicine a notizie ad alto impatto.
- Attacca a: NZDCAD
- Intervallo di Tempo: M15
- Saldo del Conto: Minimo $250
- Leva: 1:33 o superiore
- Broker: Qualsiasi broker ECN a bassa commissione
- Canale Telegram: contattami per favore
- Canale MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
-
Istruzioni complete: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Amichevole per le Prop-Firm
- Costruito per seguire le restrizioni sulle perdite e sui rischi giornalieri
- Può fermare completamente il trading quando le perdite giornaliere superano i tuoi parametri di rischio
Dopo l'Acquisto
Contattaci immediatamente per avere accesso al nostro privato canale Telegram dove pubblichiamo aggiornamenti, notizie e consigli esclusivi sull'EA.
```