True Spark MT5

PRIX DE LANCEMENT À TEMPS LIMITÉ : Le prix actuel 55 est en promotion ! Le prix final augmentera jusqu'à 87.

EA Avancé Contrôlé par le Risque





True Spark est un Expert Advisor robuste conçu pour les gestionnaires de risques intelligents et les traders de sociétés de prop. Il fonctionne entièrement automatiquement sur NZDCAD et utilise M15 comme graphique de base. Il suffit de charger l'EA sur un seul graphique et de laisser la logique de précision s'occuper de tout.





Bonus inclus : contactez-moi après l'achat pour réclamer votre GRATUIT Expert Advisor. Pour des résultats backtest valables, contactez-moi afin que je puisse partager les conseils et le fichier de configuration. Contactez-moi et je vous enverrai une version d'essai uniquement démo.





“Équipé d'un contrôle strict des retraits et d'un filtre de nouvelles — True Spark est conçu pour la survie et la croissance.”





Caractéristiques Clés

Fonctionne sur la base : Il combine des zones de rupture d'action des prix avec une logique de compression de gamme adaptative. Le système attend patiemment que le marché soit prêt à exploser, puis entre avec une technique d'entrée de style sniper que j'ai personnellement développée.

Il combine des zones de rupture d'action des prix avec une logique de compression de gamme adaptative. Le système attend patiemment que le marché soit prêt à exploser, puis entre avec une technique d'entrée de style sniper que j'ai personnellement développée. Un seul graphique nécessaire : Attachez-vous à NZDCAD et l'EA gère toute la logique en interne.

Attachez-vous à NZDCAD et l'EA gère toute la logique en interne. Liste des Symboles : Il est préférable de l'utiliser avec NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (entrée par défaut) .

Il est préférable de l'utiliser avec (entrée par défaut) . Modes de Gestion des Lots : Choisissez entre des lots fixes ou des lots basés sur le risque par SL en utilisant le solde du compte.

Choisissez entre des lots fixes ou des lots basés sur le risque par SL en utilisant le solde du compte. Arrêt de Retrait Stratégique : Ferme automatiquement les trades et stoppe le trading quand le retrait dépasse votre limite configurée (par ex. 70%).

Ferme automatiquement les trades et stoppe le trading quand le retrait dépasse votre limite configurée (par ex. 70%). Filtre Automatique de Nouvelles : Vérifie automatiquement le filtre de nouvelles (ajustable) pour s'assurer que les trades ne sont pas près de nouvelles à fort impact.





Configuration Recommandée Attachez-vous à : NZDCAD

NZDCAD Zone de Temps : M15

M15 Solde du Compte : Minimum 250 $

Minimum 250 $ Effet de Levier : 1:33 ou plus

1:33 ou plus Broker : N'importe quel broker ECN à faible spread

N'importe quel broker ECN à faible spread Canal Telegram : veuillez me contacter

veuillez me contacter Canal MQL : https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Guide d'instructions complet : https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Amical pour les Sociétés de Prop

Conçu pour respecter les pertes et restrictions de risque journalières

Peut arrêter complètement le trading lorsque la perte quotidienne dépasse vos paramètres de risque





Après l'Achat

Contactez-nous immédiatement pour obtenir l'accès à notre canal Telegram privé où nous postons des mises à jour, des nouvelles et des conseils exclusifs sur les EA.