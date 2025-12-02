True Spark MT5

EA Avancé Contrôlé par le Risque 


True Spark est un Expert Advisor robuste conçu pour les gestionnaires de risques intelligents et les traders de sociétés de prop. Il fonctionne entièrement automatiquement sur NZDCAD et utilise M15 comme graphique de base. Il suffit de charger l'EA sur un seul graphique et de laisser la logique de précision s'occuper de tout.


“Équipé d'un contrôle strict des retraits et d'un filtre de nouvelles — True Spark est conçu pour la survie et la croissance.”


Caractéristiques Clés

  • Fonctionne sur la base : Il combine des zones de rupture d'action des prix avec une logique de compression de gamme adaptative. Le système attend patiemment que le marché soit prêt à exploser, puis entre avec une technique d'entrée de style sniper que j'ai personnellement développée. 
  • Un seul graphique nécessaire : Attachez-vous à NZDCAD et l'EA gère toute la logique en interne.
  • Liste des Symboles : Il est préférable de l'utiliser avec NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (entrée par défaut) .
  • Modes de Gestion des Lots : Choisissez entre des lots fixes ou des lots basés sur le risque par SL en utilisant le solde du compte.
  • Arrêt de Retrait Stratégique : Ferme automatiquement les trades et stoppe le trading quand le retrait dépasse votre limite configurée (par ex. 70%).
  • Filtre Automatique de Nouvelles : Vérifie automatiquement le filtre de nouvelles (ajustable) pour s'assurer que les trades ne sont pas près de nouvelles à fort impact.


Configuration Recommandée


Amical pour les Sociétés de Prop

  • Conçu pour respecter les pertes et restrictions de risque journalières
  • Peut arrêter complètement le trading lorsque la perte quotidienne dépasse vos paramètres de risque


Après l'Achat

