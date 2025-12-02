True Spark MT5

PREÇO DE LANÇAMENTO POR TEMPO LIMITADO: O preço atual 55 está com desconto! O preço final subirá para 77 .

EA Avançado com Controle de Risco

True Spark é um Robust Expert Advisor adaptado para gestores de risco inteligentes e traders de prop firm. Ele funciona totalmente automatizado em NZDCAD e usa M15 como gráfico base. Basta carregar o EA em um gráfico apenas e deixar a lógica de precisão cuidar de tudo.

Bônus incluído: me envie uma mensagem após a compra para reivindicar seu FREE Expert Advisor.

Para resultados de backtest válidos, entre em contato comigo para que eu possa compartilhar a orientação e o arquivo de configuração.

Entre em contato e eu lhe enviarei uma cópia de teste apenas.