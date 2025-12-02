True Spark MT5
EA Avançado com Controle de Risco
True Spark é um Robust Expert Advisor adaptado para gestores de risco inteligentes e traders de prop firm. Ele funciona totalmente automatizado em NZDCAD e usa M15 como gráfico base. Basta carregar o EA em um gráfico apenas e deixar a lógica de precisão cuidar de tudo.
“Equipada com controle rigoroso de drawdown e filtro de notícias — True Spark foi construída para sobrevivência e crescimento.”
Principais Recursos
- Funciona com base em: Combina zonas de rompimento de ação do preço com lógica adaptativa de compressão de faixa. O sistema espera pacientemente até que o mercado esteja pronto para explodir, então entra com uma técnica de entrada estilo sniper que eu desenvolvi pessoalmente.
- Apenas Um Gráfico Necessário: Anexe a NZDCAD e o EA cuida toda a lógica internamente.
- Lista de Símbolos: Melhor usar com NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (entrada padrão) .
- Modos de Gestão de Lote: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando saldo da conta.
- Stop de Drawdown Estratégico: Fecha automaticamente operações e para de negociar quando o drawdown excede seu limite configurado (por exemplo, 70%).
- Filtro de notícias automático: Verifica automaticamente o filtro de notícias (ajustável) para garantir que as operações não estejam próximas de notícias de alto impacto.
- Anexar a: NZDCAD
- Timeframe: M15
- Saldo da Conta: Mínimo $250
- Alavancagem: 1:33 ou mais
- Corretora: Qualquer corretora ECN com baixa taxa de spread
Amigável para Prop-Firm
- Construído para seguir restrições diárias de perda e risco
- Pode parar completamente de negociar quando a perda diária ultrapassa seus parâmetros de risco
Após a Compra
The EA isn’t performing badly—its logic is solid and it’s profitable. However, it has a major bug: as you can see in the statement screenshot I uploaded, it opens the same order (or step) multiple times. This unnecessarily increases risk and negatively affects its otherwise good performance. I discussed this issue with the author two weeks ago, and he promised to fix it as soon as possible. But first, he replies very slowly, and second, this long delay in addressing such a critical bug shows a lack of responsibility. For now, I’m leaving a 1-star review. After the bug is fixed, I will revise my review.