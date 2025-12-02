True Spark MT5

LIMITIERTES ANGEBOT ZUR EINFÜHRUNG: Der aktuelle 55 Preis ist reduziert! Der endgültige Preis wird auf 87 steigen.

Fortgeschrittener risikokontrollierter EA





True Spark ist ein robuster Expert Advisor, der für clevere Risikomanager und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf NZDCAD und verwendet M15 als Basis-Chart. Laden Sie den EA einfach auf ein Chart und lassen Sie die präzise Logik alles regeln.





Bonus enthalten: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Ihren KOSTENLOSEN Expert Advisor zu beanspruchen. Für gültige Backtest-Ergebnisse, verbinden Sie sich mit mir, damit ich die Anleitung und Setup-Datei teilen kann. Kontaktieren Sie mich, und ich sende Ihnen eine Demoversion zur Testzwecken.





“Ausgestattet mit strenger Drawdown-Kontrolle und Nachrichtenfilter — True Spark ist für Überleben und Wachstum gebaut.”





Hauptmerkmale

Basisarbeit: Es kombiniert Preis-Aktions-Ausbruchzonen mit adaptiver Spannungslogik. Das System wartet geduldig, bis der Markt bereit ist zu explodieren, und springt dann mit einer Scharfschützen-artigen Einstiegstechnik ein, die ich persönlich entwickelt habe.

Empfohlene Einrichtung Anhängen an: NZDCAD

NZDCAD Zeitrahmen: M15

M15 Kontostand: Mindestbetrag $250

Mindestbetrag $250 Hebel: 1:33 oder höher

1:33 oder höher Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads und ECN

Jeder Broker mit niedrigen Spreads und ECN Telegram-Kanal: Bitte kontaktieren Sie mich

Bitte kontaktieren Sie mich MQL-Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Vollständige Anleitung: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Prop-Firma freundlich

Entwickelt, um tägliche Verluste und Risikobeschränkungen zu befolgen

Kann den Handel vollständig einstellen, wenn der tägliche Verlust Ihre Risikoparameter überschreitet





Nach dem Kauf

Kontaktieren Sie uns sofort, um Zugang zu unserem privaten Telegram-Kanal zu erhalten, in dem wir Updates, Nachrichten und exklusive EA-Tipps posten.













