True Spark MT5

Fortgeschrittener risikokontrollierter EA
True Spark ist ein robuster Expert Advisor, der für clevere Risikomanager und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf NZDCAD und verwendet M15 als Basis-Chart. Laden Sie den EA einfach auf ein Chart und lassen Sie die präzise Logik alles regeln.
“Ausgestattet mit strenger Drawdown-Kontrolle und Nachrichtenfilter — True Spark ist für Überleben und Wachstum gebaut.”
Hauptmerkmale
- Basisarbeit: Es kombiniert Preis-Aktions-Ausbruchzonen mit adaptiver Spannungslogik. Das System wartet geduldig, bis der Markt bereit ist zu explodieren, und springt dann mit einer Scharfschützen-artigen Einstiegstechnik ein, die ich persönlich entwickelt habe.
- Nur ein Chart benötigt: An NZDCAD anhängen, und der EA übernimmt alle Logik intern.
- Symbol-Liste: Am besten geeignet für NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (Standard-Eingabe) .
- Lot-Management-Modi: Wählen Sie zwischen festem Lot oder risikobasiertem Lot pro SL unter Verwendung des Kontostands.
- Strategische Drawdown-Stopp: Schließt automatisch Geschäfte und stoppt den Handel, wenn der Drawdown Ihr konfiguriertes Limit überschreitet (z. B. 70%).
- Automatischer Nachrichtenfilter: Überprüft automatisch den Nachrichtenfilter (anpassbar), um sicherzustellen, dass die Geschäfte nicht in der Nähe von Nachrichten mit hoher Auswirkung liegen.
- Anhängen an: NZDCAD
- Zeitrahmen: M15
- Kontostand: Mindestbetrag $250
- Hebel: 1:33 oder höher
- Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads und ECN
Prop-Firma freundlich
- Entwickelt, um tägliche Verluste und Risikobeschränkungen zu befolgen
- Kann den Handel vollständig einstellen, wenn der tägliche Verlust Ihre Risikoparameter überschreitet
The EA isn’t performing badly—its logic is solid and it’s profitable. However, it has a major bug: as you can see in the statement screenshot I uploaded, it opens the same order (or step) multiple times. This unnecessarily increases risk and negatively affects its otherwise good performance. I discussed this issue with the author two weeks ago, and he promised to fix it as soon as possible. But first, he replies very slowly, and second, this long delay in addressing such a critical bug shows a lack of responsibility. For now, I’m leaving a 1-star review. After the bug is fixed, I will revise my review.