True Spark MT5
- 专家
- Dian Mayang Sari
- 版本: 1.11
- 更新: 20 十二月 2025
- 激活: 20
高级风险控制EA
True Spark 是为聪明的风险管理者和自营交易者量身定制的强大专家顾问。它在 NZDCAD 上完全自动运行，并以 M15 作为基础图表。只需将EA加载到 一个图表上，并让精准逻辑处理一切。
“配备严格的回撤控制和新闻过滤器 — True Spark 是为生存和增长而构建的。”
关键特性
- 基于的工作： 它结合了价格行为突破区域与自适应区间压缩逻辑。系统耐心等待，直到市场准备好爆发，然后采用我个人开发的狙击手式入场技术进行介入。
- 只需一个图表： 附加到 NZDCAD，EA内部处理所有逻辑。
- 交易品种列表： 最适合与 NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY （默认输入）一起使用。
- 手数管理模式： 可选择固定手数或基于SL使用账户余额的风险手数。
- 战略性回撤止损： 当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。
- 自动新闻过滤： 自动检查新闻过滤器（可调）以确保交易不接近高影响新闻。
推荐设置
- 附加到： NZDCAD
- 时间框架： M15
- 账户余额： 最低$250
- 杠杆： 1:33或以上
- 经纪商： 任何低点差ECN经纪商
- Telegram频道： 请与我联系
- MQL频道： https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
适合自营公司
- 建立遵循每日亏损和风险限制
- 当每日亏损超过您的风险参数时，可以完全停止交易
购买后
The EA isn’t performing badly—its logic is solid and it’s profitable. However, it has a major bug: as you can see in the statement screenshot I uploaded, it opens the same order (or step) multiple times. This unnecessarily increases risk and negatively affects its otherwise good performance. I discussed this issue with the author two weeks ago, and he promised to fix it as soon as possible. But first, he replies very slowly, and second, this long delay in addressing such a critical bug shows a lack of responsibility. For now, I’m leaving a 1-star review. After the bug is fixed, I will revise my review.