Breakout Londres



Martingale Fantezileri Yerine Zamanla Test Edilmiş Yöntemlerle İşlem Yapmaya Cesaret Ediyor musunuz ? .


 Üzücü gerçek şu ki, en kârlı stratejiler genellikle geriye dönük testlerde en sıkıcı görünenlerdir, ancak bireysel yatırımcılar aksiyon ve heyecan ister - bu tam olarak onların %95'inin neden para kaybettiğinin sebebidir


 

Bu EA aslında kullanıcı etkileşimi ve anlayışını zorluyor - seans zamanlarını doğru şekilde ayarlamanız, brokerinizin gereksinimlerini anlamanız ve farklı semboller için parametreleri ayarlamanız gerekiyor. Bu "tak ve unut" türünde bir kara kutu değil, bu yüzden bazıları onu "karmaşık" buluyor.

İroni şu ki, bu temelleri anlamak, traderları herhangi bir otomatik sistemi körü körüne kullanmaktan çok daha başarılı yapacaktır.




BREAKOUT LONDRES

Evrensel Seans Kırılım Sistemi Victorious Creations Labs

NE YAPAR

Breakout Londres, zamana meydan okumuş Londra kırılım stratejisinden esinlenen profesyonel bir seans kırılım sistemidir. Londra'nın patlayıcı hareketlerini yakalamada mükemmel olmanın yanı sıra, evrensel çerçevesi fiyatın konsolidasyondan trend hareketine kırıldığı HERHANGİ BİR seans geçişi için çalışır.

Temel Strateji:

  • Sakin piyasa saatlerinde konsolidasyon aralıklarını belirler
  • Kırılımları yakalamak için akıllı bekleyen emirler yerleştirir
  • Profesyonel risk parametreleriyle işlemleri yönetir
  • Tanımladığınız herhangi bir seans geçişinde çalışır

NASIL ÇALIŞIR

Aralık Belirleme: Tanımladığınız sakin saatler boyunca, EA gerçek yüksek/düşük aralığını belirlemek için her 15 dakikalık mumu takip eder. Bu çoklu mum yaklaşımı, anlık sıçramalar değil, gerçek uç noktaları yakalar.

Kırılım Uygulaması: Belirlediğiniz kırılım saatinde, seçtiğiniz tampon ile aralığın ötesine bekleyen emirler yerleştirilir. Fiyat kararlılıkla kırıldığında, işlemler otomatik olarak gerçekleşir. Kırılım gerçekleşmezse, emirler 4 saat sonra sona erer.

İşlem Yönetimi: Sabit pip bazlı stop/hedefler veya aralık genişliğine dayalı dinamik boyutlandırma arasında seçim yapın. EA, pozisyon yönetimini ve günlük sıfırlamayı otomatik olarak yapar.

Manuel Yönetim Anahtardır: Tasarım gereği her iki bekleyen emir de aktif kalır. Biri kâra ulaştığında, diğeri beklemede kalır - masaüstü veya mobil uygulama aracılığıyla iptal etmek SİZİN kararınızdır.

İki Emir Avantajı:

  • V şeklindeki geri dönüşleri yakalar: Piyasalar genellikle dalgalı seanslarda her iki yönü de test eder
  • Yön yanlılığı yok: Her iki yöndeki kırılımlara hazır
  • Çift fırsat: Çalkantılı piyasalarda, her iki yönden de kâr edebilirsiniz
  • Esneklik: Volatilite için ikisini de tutun veya trend günleri için birini iptal edin

Gerçek Ticaret Gerçeği: En başarılı EA kullanıcıları şunları yapanlardır:

  • Seans sırasında işlemlerini 2-3 kez kontrol edenler
  • Mantıklı olduğunda karşıt emirleri iptal edenler
  • Piyasa sunduğunda kârları erken alanlar
  • Belirsiz günlerde ticareti atlayanlar
  • EA'yı düşünmenin yerini alan değil, bir araç olarak görenler

Biz mekanizmayı yönetiriz; siz kararı verirsiniz. Aktif ticaret, otomatik uygulama.

AVANTAJI

Londra Mükemmelliği: Klasik Londra kırılımından doğmuştur - Avrupa masaları en yüksek likidite saatlerinde pozisyon alırken kurumsal momentumu yakalar.

Londra'nın Ötesinde - Evrensel Uygulama:

  • Asya → Londra: Geleneksel kurulum (0-7 aralığı, 7:00 kırılımı)
  • Londra → New York: Öğleden sonra konsolidasyon (12-14:30 aralığı, 14:30 kırılımı)
  • Ön Piyasa → ABD Açılışı: (4-9:30 aralığı, 9:30 kırılımı)
  • HERHANGİ BİR Sakin Dönem → HERHANGİ BİR Aktif Dönem

Bir EA, sınırsız stratejiler. Herhangi bir seans geçişi için yapılandırın.

Temiz Mimari: Akıllı broker işleme, sembole özgü ayarlamalar (Altın/Gümüş/JPY) ve güvenebileceğiniz şeffaf mantık ile profesyonel MQL5 kodu.

TEKNİK MÜKEMMELLIK

Akıllı Sembol İşleme:

  • Altın/Gümüş volatilitesi için otomatik olarak ayarlanır
  • JPY çifti özellikleri için optimize edilmiştir
  • Broker gereksinimlerine karşı doğrular
  • Tüm ana çiftler ve metallerle çalışır

Sağlam Uygulama:

  • Geçmiş veri doğrulama
  • Marj gereksinimi kontrolleri
  • Uygun lot büyüklüğü normalizasyonu
  • Çoklu broker uyumluluğu
  • Akıllı nokta/pip dönüşümü
  • Profesyonel hata işleme

GİRİŞ PARAMETRELERİ

Ticaret Parametreleri:

  • Lot Büyüklüğü: Ticaret hacminiz (0.01 ila 1.0+)
  • Tampon Pip: Aralığın ötesinde güvenlik mesafesi (5 = 5 pip, otomatik ayarlanır)
  • Sabit SL Kullan: Sabit pip ile dinamik aralık bazlı arasında geçiş yapın

Sabit Ayarlar:

  • Sabit SL/TP Pip: Doğrudan pip değerleri (tipik olarak 20 SL, 30 TP)

Dinamik Ayarlar:

  • SL/TP Çarpanı: Aralığın katı olarak (tipik olarak 1.0x, 1.5x)

Seans Saatleri (BROKER Sunucu Saatinizle Eşleşir):

  • Asya Seansı Başlangıç/Bitiş: Aralık hesaplama dönemi (0-23)
  • İşlem Açılış Saati: Kırılım emirlerinin ne zaman yerleştirileceği
  • İşlem Kapanış Saati: Tüm pozisyonların ne zaman kapatılacağı
  • Sihirli Numara: Benzersiz EA tanımlayıcısı

Not: "Asya" seans parametreleri, tanımladığınız HERHANGİ BİR zaman dilimi için çalışır

Önemli Kurulum İpucu: Seans saatleri, broker'ınızın sunucu saat dilimiyle eşleşmelidir. MT5 piyasa izleyicisinde geçerli sunucu saatini kontrol edin, ardından istediğiniz seansların bu saat diliminde ne zaman gerçekleştiğini hesaplayın.

KÂR YÖNETİMİ BİLGELİĞİ

Mevcut Olanı Alın: Fiyat üç kez +15 pip'e ulaşıyor ancak geri çekilmeye devam ediyorsa, bu 15 pip'i alın. Tutarlı küçük kârlar, büyük vuruşları beklemekten daha iyidir.

İngiltere Sabah 7 Gerçeği: İlk saat genellikle sahte kırılımlar içerir. Şunları düşünün:

  • "Sarsıntı saati"ni önlemek için sabah 8'de başlamak
  • Muhafazakâr 15-20 pip hedefler kullanmak
  • Gürültüyü filtrelemek için daha geniş tamponlar

Avantajınızı Uyarlayın: Piyasalar evrimleşir. Sık sık durduruluyorsanız, tamponu 1-2 pip genişletin. TP'yi kaçırıyorsanız, 5 pip azaltın. Sonuçları takip edin ve ayarlayın.

ÇİFT OPTİMİZASYONU

EUR/USD: Kararlı kırılımlar, iyi takip. 0-8 saat aralıklarını deneyin. GBP/USD: Patlayıcı ancak sahte kırılımlara eğilimli. Sabah 8 başlangıcını, daha geniş tamponları düşünün. Kendi Çiftleriniz: Optimal ayarlarınızı bulmak için farklı seans saatlerini geriye dönük test edin. 0-7, 0-8, hatta gece aralıkları için 22-7'yi test edin.

SPESİFİKASYONLAR

Platform: Meta Trader 5 Zaman Dilimi: Herhangi biri (dahili olarak M15 kullanır) Semboller: Tüm ana çiftler, Altın, Gümüş Hesap: Herhangi bir broker/hesap türüyle çalışır

Minimum Depozito Önerileri:

Forex Çiftleri İçin:

  • 0.01 lot için $200-300 (mikro hesap)
  • 0.1 lot için $2,000-3,000 (mini hesap)
  • 1.0 lot için $10,000+ (standart hesap)

Altın/Gümüş İçin:

  • 0.01 lot için $500+ (daha yüksek volatilite nedeniyle)
  • 0.1 lot için $5,000+

Test yoluyla optimal ayarlarınızı bulana kadar hesap büyüklüğüne bakılmaksızın 0.01 lot ile başlayın

Kaliteli ticaret araçları sadece premium fiyatları karşılayabilenlere değil, tüm tüccarlara erişilebilir olmalıdır. Profesyonel seviye EA'lar çok uzun süre $300-800 fiyat etiketlerinin arkasına kilitlendi. Breakout Londres, mantıklı bir fiyatla kurumsal kalite stratejisi sunar.

Tüccarlar için, bir tüccar tarafından. Piyasalarda adil bir şans için adil fiyatlandırma.

Victorious Creations Labs - Telif Hakkı 2025, Victor Hamilton


