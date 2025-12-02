True Spark MT5

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК: Текущая цена 55 снижена! Окончательная цена вырастет до 79.

Совершенный Советник по Управлению Рисками





True Spark — это надежный Советник, созданный для умных специалистов по рискам и трейдеров проп-бирж. Он работает в полностью автоматическом режиме на NZDCAD и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите Советника на один график и позвольте точной логике справляться со всем.





Бонус включен: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить вашего БЕСПЛАТНОГО Советника. Для действительных результатов бэктестирования свяжитесь со мной, чтобы я мог поделиться руководством и файлом настроек. Напишите мне, и я отправлю вам только демо-версию.





«Оснащенный строгим контролем потерь и фильтром новостей — True Spark создан для выживания и роста.»





Ключевые особенности

Работает на основе: Он сочетает зоны прорыва рыночной активности с адаптивной логикой сжатия диапазона. Система терпеливо ждет, пока рынок будет готов к взрыву, затем входит с техникой вхождения в стиле снайпера, которую я лично разработал.

Он сочетает зоны прорыва рыночной активности с адаптивной логикой сжатия диапазона. Система терпеливо ждет, пока рынок будет готов к взрыву, затем входит с техникой вхождения в стиле снайпера, которую я лично разработал. Нужен только один график: Подключите к NZDCAD, и Советник обрабатывает всю логику внутри.

Подключите к NZDCAD, и Советник обрабатывает всю логику внутри. Список символов: Лучше всего использовать с NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (значение по умолчанию) .

Лучше всего использовать с (значение по умолчанию) . Режимы управления лотом: Выберите фиксированный лот или лот на основе риска на каждую убыток с использованием баланса счета.

Выберите фиксированный лот или лот на основе риска на каждую убыток с использованием баланса счета. Стратегический стоп-лосс: Автоматически закрывает сделки и останавливает торговлю, когда убыток превышает ваш установленный лимит (например, 70%).

Автоматически закрывает сделки и останавливает торговлю, когда убыток превышает ваш установленный лимит (например, 70%). Авто фильтр новостей: Автоматически проверяет фильтр новостей (регулируемый), чтобы убедиться, что сделки не находятся рядом с новостями с высоким воздействием.





Рекомендуемая настройка Подключите к: NZDCAD

NZDCAD Временной интервал: M15

M15 Баланс счета: Минимум $250

Минимум $250 Кредитное плечо: 1:33 или выше

1:33 или выше Брокер: Любой ECN-брокер с низким спредом

Любой ECN-брокер с низким спредом Канал в Telegram: пожалуйста, свяжитесь со мной

пожалуйста, свяжитесь со мной Канал MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Полное руководство по инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Дружественен к Проп-Биржам

Создан для соблюдения ежедневных потерь и ограничений рисков

Может полностью прекратить торговлю, когда ежедневные потери превышают ваши параметры риска





После покупки

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему частному каналу в Telegram, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.