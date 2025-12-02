True Spark MT5

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК: Текущая цена 55 снижена! Окончательная цена вырастет до 79.

Совершенный Советник по Управлению Рисками 


True Spark — это надежный Советник, созданный для умных специалистов по рискам и трейдеров проп-бирж. Он работает в полностью автоматическом режиме на NZDCAD и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите Советника на один график и позвольте точной логике справляться со всем.


Бонус включен: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить вашего БЕСПЛАТНОГО Советника.

Для действительных результатов бэктестирования свяжитесь со мной, чтобы я мог поделиться руководством и файлом настроек.

Напишите мне, и я отправлю вам только демо-версию.


«Оснащенный строгим контролем потерь и фильтром новостей — True Spark создан для выживания и роста.»


Ключевые особенности

  • Работает на основе: Он сочетает зоны прорыва рыночной активности с адаптивной логикой сжатия диапазона. Система терпеливо ждет, пока рынок будет готов к взрыву, затем входит с техникой вхождения в стиле снайпера, которую я лично разработал. 
  • Нужен только один график: Подключите к NZDCAD, и Советник обрабатывает всю логику внутри.
  • Список символов: Лучше всего использовать с NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (значение по умолчанию) .
  • Режимы управления лотом: Выберите фиксированный лот или лот на основе риска на каждую убыток с использованием баланса счета.
  • Стратегический стоп-лосс: Автоматически закрывает сделки и останавливает торговлю, когда убыток превышает ваш установленный лимит (например, 70%).
  • Авто фильтр новостей: Автоматически проверяет фильтр новостей (регулируемый), чтобы убедиться, что сделки не находятся рядом с новостями с высоким воздействием.


Рекомендуемая настройка
  • Подключите к: NZDCAD
  • Временной интервал: M15
  • Баланс счета: Минимум $250 
  • Кредитное плечо: 1:33 или выше
  • Брокер: Любой ECN-брокер с низким спредом
  • Канал в Telegram: пожалуйста, свяжитесь со мной
  • Канал MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

  • Полное руководство по инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290


Дружественен к Проп-Биржам

  • Создан для соблюдения ежедневных потерь и ограничений рисков
  • Может полностью прекратить торговлю, когда ежедневные потери превышают ваши параметры риска


После покупки

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему частному каналу в Telegram, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.

Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.13 07:05 
 

The EA isn’t performing badly—its logic is solid and it’s profitable. However, it has a major bug: as you can see in the statement screenshot I uploaded, it opens the same order (or step) multiple times. This unnecessarily increases risk and negatively affects its otherwise good performance. I discussed this issue with the author two weeks ago, and he promised to fix it as soon as possible. But first, he replies very slowly, and second, this long delay in addressing such a critical bug shows a lack of responsibility. For now, I’m leaving a 1-star review. After the bug is fixed, I will revise my review.

Dian Mayang Sari
468
Ответ разработчика Dian Mayang Sari 2025.12.13 13:47
hi thank you for your feedback ,I already fixed the bug but im fixing other issues mentioned by other clients and the EA will be updated this week,i dont think thats fair to give my EA 1 star and kill it instantly considering the EA is new in market and this review basically kills my EA.i did say it has issues and im still fixing them.
Ответ на отзыв