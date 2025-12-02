True Spark MT5
- Эксперты
- Dian Mayang Sari
- Версия: 1.11
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 20
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК: Текущая цена 55 снижена! Окончательная цена вырастет до 79.
Совершенный Советник по Управлению Рисками
True Spark — это надежный Советник, созданный для умных специалистов по рискам и трейдеров проп-бирж. Он работает в полностью автоматическом режиме на NZDCAD и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите Советника на один график и позвольте точной логике справляться со всем.
Бонус включен: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить вашего БЕСПЛАТНОГО Советника.
Для действительных результатов бэктестирования свяжитесь со мной, чтобы я мог поделиться руководством и файлом настроек.
Напишите мне, и я отправлю вам только демо-версию.
«Оснащенный строгим контролем потерь и фильтром новостей — True Spark создан для выживания и роста.»
Ключевые особенности
- Работает на основе: Он сочетает зоны прорыва рыночной активности с адаптивной логикой сжатия диапазона. Система терпеливо ждет, пока рынок будет готов к взрыву, затем входит с техникой вхождения в стиле снайпера, которую я лично разработал.
- Нужен только один график: Подключите к NZDCAD, и Советник обрабатывает всю логику внутри.
- Список символов: Лучше всего использовать с NZDCAD,NZDUSD,NZDJPY (значение по умолчанию) .
- Режимы управления лотом: Выберите фиксированный лот или лот на основе риска на каждую убыток с использованием баланса счета.
- Стратегический стоп-лосс: Автоматически закрывает сделки и останавливает торговлю, когда убыток превышает ваш установленный лимит (например, 70%).
- Авто фильтр новостей: Автоматически проверяет фильтр новостей (регулируемый), чтобы убедиться, что сделки не находятся рядом с новостями с высоким воздействием.
- Подключите к: NZDCAD
- Временной интервал: M15
- Баланс счета: Минимум $250
- Кредитное плечо: 1:33 или выше
- Брокер: Любой ECN-брокер с низким спредом
- Канал в Telegram: пожалуйста, свяжитесь со мной
- Канал MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
-
Полное руководство по инструкции: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Дружественен к Проп-Биржам
- Создан для соблюдения ежедневных потерь и ограничений рисков
- Может полностью прекратить торговлю, когда ежедневные потери превышают ваши параметры риска
После покупки
Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему частному каналу в Telegram, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.
The EA isn’t performing badly—its logic is solid and it’s profitable. However, it has a major bug: as you can see in the statement screenshot I uploaded, it opens the same order (or step) multiple times. This unnecessarily increases risk and negatively affects its otherwise good performance. I discussed this issue with the author two weeks ago, and he promised to fix it as soon as possible. But first, he replies very slowly, and second, this long delay in addressing such a critical bug shows a lack of responsibility. For now, I’m leaving a 1-star review. After the bug is fixed, I will revise my review.