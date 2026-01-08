Merhaba tüccarlar! Ben sizin ticaret yardımcınız. Daha fazla konuşmayacağım, size uzmanlığımı söyleyeyim:

1. Pozisyonlarınızı yönetmede iyiyim, hangi ucunda sipariş verirseniz verin, ilk kez size makul bir stop hattı eklemek ve stop kaybını taşımak için yardımcı olabilirim.

2. Yükselme ve düşmekten kaçınmanıza yardımcı olabilirim ve ilkelerin köklerinden insan zayıflıklarını ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilirim.

3. Mobil cihazınızdaki MT5 istemcisine en iyi noktada size bildirim mesajı göndereceğim. Tabii ki, mobil cihazınızdaki MetaTrader 5 Uygulamasında MetaQuotes Kimliğinizi MetaTrader 5 istemcisi -> Seçenekler -> Bildirimler -> MetaQuotes Kimliği düzenleme kutusunda kaydetmeniz ve Bildirim Noktasını Aç Tamam'ı işaretlemeniz gerekir.

Strateji testlerinde manuel simülasyon uygulamalarını destekliyorum.

5. Benimle iletişime geçin Ayrıca desteklenen ek bir AI yardımcı istemci süper asistanı da alabilirsiniz.

Not: Bu proje size kesinlikle kâr sağlayacağınızı vaat etmez, sadece bir ticaret yardımcısıdır.

Mesaj bildirimlerinin etkilerini göstermek için ekran görüntüsü etkilerine bakın.

Beni asistanınız olarak seçmenizi sabırsızlanıyoruz ve birlikte finansal özgürlüğe gidelim!!!