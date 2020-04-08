Haven Bar Replay — Su Simulador Personal de Trading Presentamos Haven Bar Replay – un simulador profesional para el trading manual y pruebas de estrategias. Esta herramienta transforma su gráfico de MT5 en un reproductor histórico, permitiéndole vivir meses de movimientos del mercado en solo unos minutos.

¿Quiere aprender a operar de manera rentable pero no está dispuesto a esperar horas para que se formen los patrones? Esta herramienta está diseñada para usted. Entrene su ojo, pruebe sus hipótesis y perfeccione sus habilidades en el historial como si fuera el mercado en vivo.

¿Por qué Haven Bar Replay es esencial para todo trader?

El Efecto del "Borde Derecho"

El indicador oculta completamente el "futuro" (las velas reales), dejando solo las simuladas. Usted toma decisiones de manera honesta, sin mirar lo que sucederá después.

Control Total del Tiempo

Adelante rápidamente las partes aburridas de mercados laterales y ralentice el tiempo durante noticias importantes. Usted controla la velocidad de las cotizaciones.

Navegación Inteligente

Muévase a cualquier punto del historial con solo arrastrar el marcador o con un doble clic del ratón.

Desplazamiento Suave (Smooth Scrolling)

El gráfico se desplaza automáticamente siguiendo al precio, proporcionando un control visual cómodo sin saltos bruscos.

Instrucciones: Cómo trabajar con el simulador

Abra cualquier gráfico y marco temporal (timeframe). Añada el indicador Haven Bar Replay. Aparecerá una Línea Vertical (Marcador) y un Panel de Control en el gráfico. Arrastre el Marcador hacia la izquierda hasta la fecha en la que desea comenzar la prueba. Presione Play en el panel o use las teclas de acceso rápido. El gráfico comenzará a dibujar vela por vela.

Controles y Teclas de Acceso Rápido (Hotkeys)

Para obtener la máxima velocidad y comodidad, hemos implementado el control por teclado. No es necesario hacer clic constantemente con el ratón.

Acción Tecla / Método Descripción Play / Pause CTRL Iniciar y detener la reproducción automática. Paso Adelante X Avanzar exactamente 1 vela (análisis barra por barra). Paso Atrás Z Retroceder 1 vela (si se perdió algún momento). Teletransporte Doble Clic Haga doble clic en cualquier lugar del gráfico para mover instantáneamente el simulador allí. Rebobinar Arrastrar y Soltar Arrastre la línea vertical del marcador con el ratón a cualquier punto.

Configuración del Indicador

InpDefSpeed – Velocidad de reproducción predeterminada (en milisegundos). Cuanto menor sea el número, más rápido se moverá el gráfico.

InpHideReal – Ocultar el gráfico real. (Se recomienda true para evitar ver el historial a la derecha).

Visual Settings – Configuración de colores para las velas alcistas/bajistas y la línea del marcador, para adaptarse a su esquema de colores.

Convierta el historial en experiencia con Haven Bar Replay. ¡Feliz trading!