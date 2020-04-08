Haven Bar Replay
- Indicadores
- Maksim Tarutin
- Versión: 1.0
Haven Bar Replay — Su Simulador Personal de Trading
Presentamos Haven Bar Replay – un simulador profesional para el trading manual y pruebas de estrategias. Esta herramienta transforma su gráfico de MT5 en un reproductor histórico, permitiéndole vivir meses de movimientos del mercado en solo unos minutos.
Vea mis otros productos -> AQUÍ.
¿Quiere aprender a operar de manera rentable pero no está dispuesto a esperar horas para que se formen los patrones? Esta herramienta está diseñada para usted. Entrene su ojo, pruebe sus hipótesis y perfeccione sus habilidades en el historial como si fuera el mercado en vivo.
¿Por qué Haven Bar Replay es esencial para todo trader?
-
El Efecto del "Borde Derecho"
El indicador oculta completamente el "futuro" (las velas reales), dejando solo las simuladas. Usted toma decisiones de manera honesta, sin mirar lo que sucederá después.
-
Control Total del Tiempo
Adelante rápidamente las partes aburridas de mercados laterales y ralentice el tiempo durante noticias importantes. Usted controla la velocidad de las cotizaciones.
-
Navegación Inteligente
Muévase a cualquier punto del historial con solo arrastrar el marcador o con un doble clic del ratón.
-
Desplazamiento Suave (Smooth Scrolling)
El gráfico se desplaza automáticamente siguiendo al precio, proporcionando un control visual cómodo sin saltos bruscos.
Instrucciones: Cómo trabajar con el simulador
-
Abra cualquier gráfico y marco temporal (timeframe).
-
Añada el indicador Haven Bar Replay.
-
Aparecerá una Línea Vertical (Marcador) y un Panel de Control en el gráfico.
-
Arrastre el Marcador hacia la izquierda hasta la fecha en la que desea comenzar la prueba.
-
Presione Play en el panel o use las teclas de acceso rápido. El gráfico comenzará a dibujar vela por vela.
Controles y Teclas de Acceso Rápido (Hotkeys)
Para obtener la máxima velocidad y comodidad, hemos implementado el control por teclado. No es necesario hacer clic constantemente con el ratón.
|Acción
|Tecla / Método
|Descripción
|Play / Pause
|CTRL
|Iniciar y detener la reproducción automática.
|Paso Adelante
|X
|Avanzar exactamente 1 vela (análisis barra por barra).
|Paso Atrás
|Z
|Retroceder 1 vela (si se perdió algún momento).
|Teletransporte
|Doble Clic
|Haga doble clic en cualquier lugar del gráfico para mover instantáneamente el simulador allí.
|Rebobinar
|Arrastrar y Soltar
|Arrastre la línea vertical del marcador con el ratón a cualquier punto.
Configuración del Indicador
-
InpDefSpeed – Velocidad de reproducción predeterminada (en milisegundos). Cuanto menor sea el número, más rápido se moverá el gráfico.
-
InpHideReal – Ocultar el gráfico real. (Se recomienda true para evitar ver el historial a la derecha).
-
Visual Settings – Configuración de colores para las velas alcistas/bajistas y la línea del marcador, para adaptarse a su esquema de colores.
Convierta el historial en experiencia con Haven Bar Replay. ¡Feliz trading!