Haven Bar Replay — Su Simulador Personal de Trading

Presentamos Haven Bar Replay – un simulador profesional para el trading manual y pruebas de estrategias. Esta herramienta transforma su gráfico de MT5 en un reproductor histórico, permitiéndole vivir meses de movimientos del mercado en solo unos minutos.

¿Quiere aprender a operar de manera rentable pero no está dispuesto a esperar horas para que se formen los patrones? Esta herramienta está diseñada para usted. Entrene su ojo, pruebe sus hipótesis y perfeccione sus habilidades en el historial como si fuera el mercado en vivo.

¿Por qué Haven Bar Replay es esencial para todo trader?

  • El Efecto del "Borde Derecho"
    El indicador oculta completamente el "futuro" (las velas reales), dejando solo las simuladas. Usted toma decisiones de manera honesta, sin mirar lo que sucederá después.

  • Control Total del Tiempo
    Adelante rápidamente las partes aburridas de mercados laterales y ralentice el tiempo durante noticias importantes. Usted controla la velocidad de las cotizaciones.

  • Navegación Inteligente
    Muévase a cualquier punto del historial con solo arrastrar el marcador o con un doble clic del ratón.

  • Desplazamiento Suave (Smooth Scrolling)
    El gráfico se desplaza automáticamente siguiendo al precio, proporcionando un control visual cómodo sin saltos bruscos.

Instrucciones: Cómo trabajar con el simulador

  1. Abra cualquier gráfico y marco temporal (timeframe).

  2. Añada el indicador Haven Bar Replay.

  3. Aparecerá una Línea Vertical (Marcador) y un Panel de Control en el gráfico.

  4. Arrastre el Marcador hacia la izquierda hasta la fecha en la que desea comenzar la prueba.

  5. Presione Play en el panel o use las teclas de acceso rápido. El gráfico comenzará a dibujar vela por vela.

Controles y Teclas de Acceso Rápido (Hotkeys)

Para obtener la máxima velocidad y comodidad, hemos implementado el control por teclado. No es necesario hacer clic constantemente con el ratón.

Acción Tecla / Método Descripción
Play / Pause CTRL Iniciar y detener la reproducción automática.
Paso Adelante X Avanzar exactamente 1 vela (análisis barra por barra).
Paso Atrás Z Retroceder 1 vela (si se perdió algún momento).
Teletransporte Doble Clic Haga doble clic en cualquier lugar del gráfico para mover instantáneamente el simulador allí.
Rebobinar Arrastrar y Soltar Arrastre la línea vertical del marcador con el ratón a cualquier punto.

Configuración del Indicador

  • InpDefSpeed – Velocidad de reproducción predeterminada (en milisegundos). Cuanto menor sea el número, más rápido se moverá el gráfico.

  • InpHideReal – Ocultar el gráfico real. (Se recomienda true para evitar ver el historial a la derecha).

  • Visual Settings – Configuración de colores para las velas alcistas/bajistas y la línea del marcador, para adaptarse a su esquema de colores.

Convierta el historial en experiencia con Haven Bar Replay. ¡Feliz trading!

FREE
