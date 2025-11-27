Haven Bar Replay — Votre Simulateur de Trading Personnel Nous vous présentons Haven Bar Replay – un simulateur professionnel pour le trading manuel et le test de stratégies. Cet outil transforme votre graphique MT5 en un lecteur d'historique, vous permettant de vivre des mois de mouvements de marché en quelques minutes seulement.

Découvrez mes autres produits -> CLIQUEZ ICI.

Voulez-vous apprendre à trader de manière rentable mais n'êtes pas prêt à attendre des heures pour que les configurations se forment ? Cet outil est conçu pour vous. Entraînez votre œil, testez vos hypothèses et affinez vos compétences sur l'historique comme s'il s'agissait du marché en direct.

Pourquoi Haven Bar Replay est-il essentiel pour tout trader ?

L'effet "Bord Droit"

L'indicateur cache complètement le "futur" (les vraies bougies), ne laissant que celles simulées. Vous prenez des décisions honnêtement, sans regarder ce qui va se passer.

Contrôle Total du Temps

Avancez rapidement les périodes d'ennui (marchés plats) et ralentissez le temps lors des annonces importantes. Vous contrôlez la vitesse des cotations.

Navigation Intelligente

Déplacez-vous vers n'importe quel point de l'historique en faisant simplement glisser le marqueur ou par un double clic de souris.

Défilement Fluide (Smooth Scrolling)

Le graphique se déplace automatiquement en suivant le prix, offrant un contrôle visuel confortable sans sauts brusques.

Instructions : Comment utiliser le simulateur

Ouvrez n'importe quel graphique et unité de temps (timeframe). Ajoutez l'indicateur Haven Bar Replay. Une Ligne Verticale (Marqueur) et un Panneau de Contrôle apparaîtront sur le graphique. Faites glisser le Marqueur vers la gauche jusqu'à la date à laquelle vous souhaitez commencer le test. Appuyez sur Play sur le panneau ou utilisez les raccourcis clavier. Le graphique commencera à dessiner bougie par bougie.

Commandes et Raccourcis Clavier (Hotkeys)

Pour une vitesse et une commodité maximales, nous avons implémenté le contrôle par clavier. Vous n'avez pas besoin de cliquer constamment avec la souris.

Action Touche / Méthode Description Lecture / Pause CTRL Démarrer et arrêter la lecture automatique. Pas en avant X Avancer exactement d'une bougie (analyse barre par barre). Pas en arrière Z Reculer d'une bougie (si vous avez manqué un moment). Téléportation Double Clic Double-cliquez n'importe où sur le graphique pour y déplacer instantanément le simulateur. Rembobiner Glisser-Déposer Faites glisser la ligne verticale du marqueur avec la souris vers n'importe quel point.

Paramètres de l'indicateur

InpDefSpeed – Vitesse de lecture par défaut (en millisecondes). Plus le nombre est petit, plus le graphique se déplace rapidement.

InpHideReal – Masquer le graphique réel. (Recommandé sur true pour éviter de voir l'historique sur la droite).

Visual Settings – Paramètres de couleurs pour les bougies haussières/baissières et la ligne de marqueur, pour s'adapter à votre thème graphique.

Transformez l'historique en expérience avec Haven Bar Replay. Bon trading !