CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Mevcut mumun kapanışına kalan süre

Candle Countdown, MetaTrader 5 için hafif bir göstergedir ve mevcut mumun kapanmasına kalan süreyi gerçek zamanlı geri sayım olarak gösterir. Her saniye güncellenir ve grafiği kalabalıklaştırmadan net bir görünüm sunar.

Öne çıkan özellikler

Canlı mum geri sayımı (zaman dilimine göre mm:ss veya hh:mm:ss)

3 farklı gösterim konumu Fiyat seviyesi (TradingView tarzı) — mevcut fiyat seviyesine yakın hizalanır Sağ üst köşe — grafikte sabit konum Spread/bilgi üstü (sağ üst) — MT5 spread/bilgi yazısıyla çakışmaması için daha yukarıda

Özelleştirilebilir görünüm : font, boyut, renk, isteğe bağlı önek (prefix), kenar boşlukları ve offsetler

MT5’te her sembol ve her zaman dilimi ile çalışır

Nasıl çalışır?

Gösterge, mevcut barın açılış zamanını ve seçili zaman diliminin süresini kullanarak mum kapanışına kalan saniyeleri hesaplar.

Fiyat seviyesi modunda etiket, mevcut fiyat seviyesine göre konumlandırılır ve ayarlanabilir piksel değeri kadar yukarı kaydırılır.

Ayarlar (Inputs)

Display Mode (Görüntü modu) : Price level (TV style) / Top right / Above spread

Price Y Offset (px) (varsayılan 40 px ) — TV tarzında fiyat çizgisinin üstüne kaç piksel

Right Padding (px) — sağ kenardan boşluk

Top Right Y Distance (px) — sağ üst modunda dikey konum

Above Spread Y Distance (px) — spread üstü modunda dikey konum

Prefix açık/kapalı + önek metni

Font: isim, boyut, yazı rengi

Kurulum

Bu ürün derlenmiş .ex5 gösterge olarak teslim edilir.

MQL5 Market üzerinden kurun (önerilir) MetaTrader 5 → Navigator → Indicators Candle Countdown’u sürükleyip grafiğe bırakın

Notlar

“Fiyat → piksel” eşlemesi geçici olarak kullanılamazsa (ör. aşırı zoom/scroll), gösterge otomatik olarak sağ üstte sabit konuma geri döner.

Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır — işlem açmaz.

Yazar: Luc Timmermans