Direction Oscillator Pro

Direction Oscillator — Gösterge, standart MA/RSI/MACD davranışını devralmaz. Sinyaller, anti-impuls filtreleme ve hacim kontrolü içeren özgün bir fiyat hareketi modeli ile üretilir. Grafikte üç durum vardır: Buy / Flat / Sell; sinyaller mum kapanışında onaylanır (yeniden çizim yok), bu da test ve işlem incelemesini kolaylaştırır.

Öne çıkanlar

  • Standart paketler yerine özgün model. Klasik trend, osilatör, oynaklık ve hacim indikatörlerine dayanmaz — çoklu formüller yerine tek ve tutarlı bir sinyal kaynağı.

  • Anti-impuls filtre + hacim teyidi tekil sıçramaların etkisini azaltır; repaint olmadan sabitlenen sinyaller giriş/çıkışı disipline eder.

  • Üç adımda kurulum. Zaman ölçeği, giriş hassasiyeti ve anti-impuls gücü — her enstrümana dakikalar içinde uyarlanır.

  • Grafik işaretleri ve sonuç etiketi. Olay mumunda oklar ve puan cinsinden kısa kâr/zarar etiketi — günlük tutma ve analiz için elverişli.

  • Açık sınıflandırma. Mavi = Al, Gri = Flat/Çıkış (pozisyon yok), Kırmızı = Sat.

Kararları yapılandırmaya yardımcı olur: Al/Sat evrelerinde pozisyonu korumak, nötr bölgede girmekten kaçınmak. Net işaretler ve sembol bazlı toplamalar, disiplin ve sonradan analizini kolaylaştırır.

Önemli notlar
Gösterge tek başına işlem yapmaz ve kâr garantisi vermez. Piyasanın mevcut durumuna dair analitik bilgi sunar; sonuçlar enstrüman, zaman dilimi ve ayarlara bağlıdır. Canlıya geçmeden önce demo hesapta test edin. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.

Ayarlar

  • Time-scale — zaman/periyot ölçeği.
    Önerilen aralık: 0.5…3.0 (adım 0.1). Modelin “hızı/düzgünlüğü”nü kontrol eder.
    <1.0 → daha hızlı tepki, daha çok sinyal; >1.0 → daha düzgün/katı, daha az sinyal.

  • Entry sensitivity — giriş hassasiyeti.
    Önerilen aralık: 0.5…2.0 (adım 0.1). Giriş eşiklerini ve osilatörün nötr bölgesini ayarlar.
    <1.0 → daha hassas (daha çok tetikleme); >1.0 → daha katı (daha az).
    Ne zaman değiştirilmeli: “Küçük sinyal çok” → artırın; “Daha erken giriş istiyorum” → azaltın.

  • CoeffImpulse — anti-impuls filtresi gücü.
    Önerilen aralık: 0.5…2.0 (adım 0.1). Sinyalden önce keskin fiyat/hacim sıçramalarını daha güçlü süzer.
    <1.0 → daha yumuşak (hızlı ama sinirli); >1.0 → daha sert (sakin ama sinyal az).
    Ne zaman değiştirilmeli: “Haber/sıçramalar rahatsız ediyor” → artırın; “Sinyaller gecikiyor” → biraz azaltın.

  • Stats window — istatistik penceresi (gün).
    Panelin mevcut ve “son 8” sembol için kâr/zararı (puan) topladığı geri-bakış süresini ayarlar. Sinyal mantığını etkilemez — yalnızca raporlama değişir.
    Daha az gün → yakın döneme odak (hızlı ama testere gibi); daha çok gün → daha pürüzsüz değerlendirme (haftalar/aylar eğilimi).


