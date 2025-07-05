Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme-Basit

Açıklama:

Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya her dakika işlemleri belirli bir süre boyunca otomatik olarak yığmanıza olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT4 terminalinizde. İster bir scalper, ister trend sürücüsü veya kopuşları yığıyor olun, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için üretilmiştir. Sadece bir geri test oyuncağı değil — bu canlı ateş ekipmanıdır. Stres veya gecikme olmadan işlem yığma üzerinde tam kontrol isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır.





⚠️ Lütfen Dikkat: Bu EA yalnızca terminal tabanlıdır — strateji test modunda ÇALIŞMAZ. Gerçek zamanlı işlem için üretilmiştir, simüle edilmiş test için değil.





Bunun Neden Önemli Bir Şey Olduğu

Birçok EA geri test modunda test edilebilir — ancak geri test genellikle gerçek piyasa dinamiklerini yansıtmaz. Stacking King EA farklıdır. Gerçek, canlı ticaret için tasarlanmıştır, böylece hesabınızda gerçek sonuçları görebilirsiniz — simülasyonları değil.

Yani "Neden test cihazında çalışmıyor?" diye merak ediyorsanız — bu amaçlanmamıştır.

Bu EA, canlı veya demo terminallerinde harekete geçmeye hazır olan yatırımcılar içindir.





Temel Özellikler

1. İki Mod:

Manuel Mod: Tıklayın ve anında birden fazla işlem gerçekleştirin.

Zamanlı Mod: Her dakika otomatik olarak işlem başlatır, en fazla 10 dakika (Ayarlanabilir).

2. Akıllı Kar Alma Mantığı: Pip ayarınıza göre anında uygulanır.

3. Canlı Pano: Lot Boyutunu, TP'yi, SL'yi, Pip Değerini doğrudan grafikten ayarlayın.

4. Renk Kodlu Oklar: Mavi = Al, Kırmızı = Sat — stratejinizi görsel olarak görün.

5. Acil Durum Tüm İşlemleri Kapatma Düğmesi: Tek tıklamayla tüm işlemler kapanır.





Bu EA'yı Satın Almanın Doğru Hareket Olmasının Nedeni:

1. Gerçek Zamanlı Uygulama – Test Eden İçin Değil, Terminal İçin Tasarlandı

2. Daha Hızlı Girişler = Daha İyi Kontrol = Daha Fazla Kazanç

3. Duygu Yok – Sadece Saf, Mekanik Hassasiyet

4. Güveni Artırır: Okunması kolay etiketler ve renk kodlu geri bildirimlerle her zaman nerede durduğunuzu bileceksiniz.

5. Hızlı Piyasalar İçin Mükemmel: Gecikme yok. Haberleri scalping yapmak, momentum patlamaları sırasında stack yapmak veya ızgara tarzı uygulama için idealdir.





Stacking King EA'ya yatırım yapmak, asla ritmi kaçırmayan disiplinli, hızlı ve yorulmak bilmeyen bir asistan işe almak gibidir. Hızlı uygulamanın stresini ortadan kaldırır, duygusal işlem hatalarını azaltır ve parmaklarınızın ucunda tam kontrol sağlar.

Avantajınızı katlamak ve riski bir profesyonel gibi yönetmek konusunda ciddiyseniz, bu EA sizin için yapılmıştır.





Devam Edin ve Güvenle Satın Alın

Bu EA, gerçek piyasada sonuç isteyen yatırımcılar için hazır. Hesabınızı büyütmek ve istifleme stratejinizi kontrol altına almak konusunda ciddiyseniz, Stacking King EA sizin güvenilir aracınızdır.

Test cihazında zaman kaybetmeyin. MT4 terminalinize takın ve bir profesyonel gibi istiflemeye başlayın.

Amaçlı bir şekilde ticaret yapın.