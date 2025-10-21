TradePilot Dashboard

TradePilot Dashboard
Özet
MT5 için grafik paneli: emir yönetim düğmeleri (Buy/Sell/Close/SL/TP), serbest marj kontrolü ve log yönetimi içerir. Kullanımı kolaydır, demo hesapta test edilebilir. Kâr garantisi verilmez.
Açıklama
TradePilot Dashboard, MetaTrader 5 üzerinde manuel ve yarı otomatik emir yönetimi için grafik arayüze (Controls) sahip bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Grafik üzerinden doğrudan işlem yapmayı kolaylaştıran düğmeler, düzenlenebilir alanlar ve güvenlik kontrolleri (serbest marj kontrolü) içeren görsel bir panel sunar.
Temel Özellikler
40'tan fazla düğme ve çok sayıda giriş alanı (hacim, pip, takip eden stop, ters SL vb.) içeren duyarlı grafik paneli
Trade.mqh (CTrade) kütüphanesi ile Market ve Bekleyen emirlerin (Buy, Sell, BuyStop, SellStop) açılması
Emir gönderilmeden önce serbest marj kontrolü (ACCOUNT_MARGIN_FREE kullanılır)
Mesaj yoğunluğunu önlemek için yapılandırılabilir log kontrolü (enableLogging, maxLogsPerMinute)
Panelde fiyatlar (Ask/Bid), bakiye ve temel göstergelerin görüntülenmesi
Controls kütüphanesi (Dialog/Label/Button/Edit) ile entegrasyon — terminal ayarlarını değiştirmez
Gereksinimler
Controls* ve Trade.mqh ile uyumlu MetaTrader 5 sürümü
Terminalde otomatik işlem izni (Uzman Danışmanlar) etkin olmalıdır
Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir
Giriş Parametreleri (örnekler)
DashboardSettings (string) — panel başlığı
dashHeight, dashWidth (int) — panel boyutları
fontSize (int) — yazı tipi boyutu
maxFreeMarginPercent (double) — kullanılacak maksimum serbest marj yüzdesi (örneğin: 3.0)
enableLogging (bool) — ayrıntılı logları etkinleştirir (varsayılan: false)
maxLogsPerMinute (int) — dakikadaki maksimum mesaj sayısı
Kurulum
1. .mq5 dosyasını MT5’in Experts klasörüne kopyalayın (<Terminal>\MQL5\Experts)
2. Varlıklar kullanılıyorsa görselleri/logoları MQL5\Images klasörüne yerleştirin
3. MetaEditor’u açın ve Uzman Danışmanı derleyin (gerekirse yolları düzeltin)
4. EA’yı istediğiniz grafiğe ekleyin ve otomatik işlemi etkinleştirin
Nasıl Kullanılır (hızlı adımlar)
1. Risk yönetiminize göre giriş parametrelerini ayarlayın
2. Davranışı doğrulamak için Strategy Tester veya demo hesapta çalıştırın
3. Panel düğmelerini kullanarak emir açın/kapatın ve ayarları gerçek zamanlı olarak değiştirin
4. enableLogging yalnızca tanılama amacıyla etkinleştirilmelidir
Sınırlamalar ve Riskler
Sonuç veya kâr garantisi verilmez; performans iddialarından kaçının
Uygulama riskleri: kayma (slippage), yeniden fiyatlandırma (requote), test ortamı ile gerçek ortam arasındaki farklar
MT5 standart kütüphanelerine bağlıdır; terminal güncellemeleri kodda değişiklik gerektirebilir
Lot büyüklüğü ve risk yönetimi tamamen kullanıcının sorumluluğundadır
Destek, Güncellemeler ve Lisans
Ürün sayfasındaki yorumlar/iletişim yoluyla destek sağlanır
Güncellemeler ürünün sürüm geçmişinde yayınlanacaktır
Ürün “olduğu gibi” sunulmaktadır. Yazar, finansal kayıplardan sorumlu değildir. İzin alınmadan yeniden dağıtım yasaktır
Risk Uyarısı
Finansal piyasalarda işlem yapmak, sermayenin tamamen kaybedilmesi riski taşır. Ürünü önce demo hesapta test edin. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını asla riske atmayın.


