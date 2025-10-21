TradePilot Dashboard

Candlestick Scanner Augusto Martins Lopes Göstergeler

Candlestick Scanner — Otomatik Desen Dedektörü Özet Candlestick Scanner, hem geçmiş verilerde hem de gerçek zamanlı olarak 20'den fazla klasik mum çubuğu desenini otomatik olarak tanımlayan güçlü bir araçtır. Algılanan her desen için, gösterge grafiğe net bir etiket çizer, ilgili mumu bir okla işaretler ve EA'larınız (Uzman Danışmanlar) ile script'lerinizle entegrasyon için veriler sağlar. Fırsatları asla kaçırmamanız için eksiksiz bir bildirim sistemi (Uyarı, Anlık Bildirim ve E-posta) içerir.