Riassunto
Pannello grafico per MT5 con pulsanti per la gestione degli ordini (Buy/Sell/Close/SL/TP), controllo del margine e gestione dei log. Facile da usare e testabile su conto demo. Nessuna promessa di profitto.
Descrizione completa
TradePilot Dashboard è un Expert Advisor con interfaccia grafica (Controls) per la gestione manuale e semi-automatica degli ordini su MetaTrader 5. Il prodotto fornisce un pannello visivo con pulsanti, campi modificabili e controlli di sicurezza (margine libero) per aiutare il trader a operare direttamente dal grafico con comandi rapidi.
Funzionalità principali
Pannello grafico reattivo con oltre 40 pulsanti e diversi campi di input (volume, pips, trailing, SL inverso, ecc.)
Apertura di ordini Market e Pending (Buy, Sell, BuyStop, SellStop) tramite la libreria Trade.mqh (CTrade)
Verifica del margine libero prima dell’invio degli ordini (utilizza ACCOUNT_MARGIN_FREE)
Controllo dei log configurabile (enableLogging, maxLogsPerMinute) per evitare sovraccarico di messaggi
Visualizzazione di prezzi (Ask/Bid), saldo e indicatori di base nel pannello
Integrazione con la libreria Controls (Dialog/Label/Button/Edit) — non modifica le impostazioni del terminale
Requisiti
MetaTrader 5 (versione compatibile con Controls* e Trade.mqh)
Autorizzazione al trading automatico attivata nel terminale (Expert Advisor)
Si consiglia di testare su conto demo prima dell’uso in reale
Parametri di input (esempi)
DashboardSettings (stringa) — titolo del pannello
dashHeight, dashWidth (interi) — dimensioni del pannello
fontSize (intero) — dimensione del carattere
maxFreeMarginPercent (decimale) — percentuale massima di margine libero da utilizzare (es. 3.0)
enableLogging (booleano) — attiva i log dettagliati (false per impostazione predefinita)
maxLogsPerMinute (intero) — limite di messaggi al minuto
Installazione
1. Copia il file .mq5 nella cartella Experts di MT5 (<Terminal>\MQL5\Experts)
2. Inserisci immagini/loghi in MQL5\Images se utilizzi risorse grafiche
3. Apri MetaEditor e compila l’Expert (correggi i percorsi se necessario)
4. Collega l’EA al grafico desiderato e abilita il trading automatico
Come usare (passaggi rapidi)
1. Regola i parametri di input secondo la tua gestione del rischio
2. Esegui il test nel Strategy Tester o su conto demo per verificarne il comportamento
3. Usa i pulsanti del pannello per aprire/chiudere ordini e modificare impostazioni in tempo reale
4. Attiva enableLogging solo per scopi diagnostici
Limitazioni e rischi
Non garantisce risultati né profitti; evita affermazioni di rendimento
Rischi di esecuzione: slippage, requote e differenze tra tester e ambiente reale
Dipende dalle librerie standard di MT5; aggiornamenti del terminale potrebbero richiedere modifiche al codice
L’utente è l’unico responsabile della dimensione del lotto e della gestione del rischio
Supporto, aggiornamenti e licenza
Supporto disponibile tramite commenti/contatto nella pagina del prodotto
Gli aggiornamenti saranno pubblicati nello storico delle versioni
Il prodotto è fornito “così com’è”. L’autore non è responsabile per eventuali perdite finanziarie. La redistribuzione è vietata senza autorizzazione
Avvertenza sui rischi
Il trading sui mercati finanziari comporta il rischio di perdita totale del capitale. Testa prima il prodotto su un conto demo. Non rischiare mai più di quanto sei disposto a perdere.


