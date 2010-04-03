Candlestick Scanner

Candlestick Scanner — Otomatik Desen Dedektörü

Özet

Candlestick Scanner, hem geçmiş verilerde hem de gerçek zamanlı olarak 20'den fazla klasik mum çubuğu desenini otomatik olarak tanımlayan güçlü bir araçtır. Algılanan her desen için, gösterge grafiğe net bir etiket çizer, ilgili mumu bir okla işaretler ve EA'larınız (Uzman Danışmanlar) ile script'lerinizle entegrasyon için veriler sağlar. Fırsatları asla kaçırmamanız için eksiksiz bir bildirim sistemi (Uyarı, Anlık Bildirim ve E-posta) içerir.

[GÖRSEL: Göstergenin bir grafik üzerindeki ekran görüntüsü, tanımlanmış çeşitli yükseliş ve düşüş desenlerini gösteriyor.]

Temel Özellikler

  • Kapsamlı Algılama: Doji, Engulfing, Hammer, Morning/Evening Star, Three White Soldiers ve daha birçok desen dahil olmak üzere 20'den fazla deseni tanımlar.

  • Net Görsel Sinyalizasyon: Desen adını içeren döndürülmüş bir metin etiketi ve ilgili mumu işaret eden bir ok çizer.

  • Etkileşimli Kontrol Paneli: Grafikteki mini bir panel, tek bir tıklama ile algılamayı duraklatmanıza/devam ettirmenize ve görsel nesneleri temizlemenize olanak tanır.

  • Otomasyon için Tamponlar: Expert Advisors (EA'lar) ve script'lerle kolay entegrasyon için iki veri tamponu (Pattern Direction ve Pattern Detected) sunar.

  • Bildirim Sistemi: Spam'i önlemek için mum başına 1 bildirimle akıllıca sınırlanmış, yapılandırılabilir uyarılar (Uyarı / Anlık Bildirim / E-posta) gönderir.

  • Yüksek Özelleştirme: Desenleri yöne göre (yükseliş, düşüş, belirsiz), gruplara göre veya tek tek filtrelemenize olanak tanır. Etiketlerin renkleri ve yazı tipleri de tamamen ayarlanabilir.

  • Yüksek Çözünürlüklü Ekranlarla (HiDPI) Uyumluluk: Arayüz, herhangi bir monitörde mükemmel bir görüntüleme sağlamak için otomatik olarak ayarlanır.

Grafikte Nasıl Çalışır?

Bir desen tanımlandığında, gösterge aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir:

  • Bir Etiket Oluşturur: Desen adını içeren bir metin (örneğin: "Bullish Engulfing") mumun yanına çizilir.

  • Bir Ok Oluşturur: İlgili mumun üstüne veya altına bir ok simgesiyle işaret eder.

  • Tamponları Günceller: Diğer programların sinyali okuyabilmesi için veriler doldurulur.

  • Bildirim Gönderir: Etkinleştirilmişse, platforma, cep telefonuna veya e-postaya bir uyarı gönderilir.

Grafikte oluşturulan tüm nesneler, IndicatorName parametresinde tanımlanan benzersiz bir önek kullanır ve bu, temiz ve çakışmasız bir şekilde kaldırılmalarını garanti eder.

Giriş Parametreleri (Inputs)

  • IndicatorName: Grafik nesneleri için önek. Çakışmaları önlemek için gereklidir.

  • MaxCandle: Analiz edilecek maksimum bar sayısı (0 = tümü). Birden fazla grafikte performansı artırmak için bu değeri azaltın.

  • PatternsGroup: Analizi desen gruplarına göre filtreler (örneğin: sadece Doji'ler).

  • DetectBullish / DetectBearish / DetectUncertain: Yöne göre algılamayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için genel filtreler.

  • Detect... (Bireysel Bayraklar): 20'den fazla desenin her birini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kontroller.

  • Font, FontSize, FontColor...: Metin etiketlerinin görünüm ayarları.

  • EnableNotify, SendAlert, SendApp, SendEmail: Bildirim sistemi için kontroller.

  • ChartCorner, Xoff, Yoff: Kontrol panelini grafikte konumlandırmak için parametreler.

EA'lar ve Script'lerle Kullanım (Tamponlar)

Tarayıcıyı robotlarınızla entegre etmek için iCustom() fonksiyonunu kullanın ve aşağıdaki tamponları okuyun:

  • Tampon 0 (BufferPatternDirection): Desenin yönünü döndürür.

    • 1 = Yükseliş Deseni (Bullish)

    • -1 = Düşüş Deseni (Bearish)

    • 0 = Belirsiz Desen

  • Tampon 1 (BufferPatternDetected): Algılanan desenin kodunu döndürür (** .mqh ** dosyasındaki numaralandırmaya göre).

Bağımlılıklar

Doğru çalışması için /MQL5/Include/ klasörünüzde aşağıdaki kütüphane dosyaları gereklidir:

  • MQLTA Candlestick Patterns.mqh

  • MQLTA Utils.mqh

Sınırlamalar

  • Algılama hassasiyeti, bağımlılık dosyasındaki fonksiyonların uygulanmasına bağlıdır.

  • Gösterge, gelişmiş filtreler (örneğin: hacim, volatilite, trend) uygulamaz. Bunların, gerekirse kullanıcı tarafından harici olarak uygulanması gerekir.

Yazar Hakkında

traderaugustolopes tarafından geliştirilmiştir. Daha fazla ürün ve bilgi için profilimi ziyaret edin:

https://www.mql5.com/pt/users/traderaugustolopes/seller


