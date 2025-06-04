Currency Strength Lines

Para Gücü Göstergesi

Açıklama Bu gösterge, Forex piyasasındaki ana para birimlerinin göreceli gücünü analiz ederek, hangi para birimlerinin güçlendiğini veya zayıfladığını net bir şekilde gösterir. EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD ve CHF gibi temel para birimlerini değerlendirir ve kullanıcının belirlediği yapılandırmaya göre RSI veya ROC gibi yöntemlerle gücü hesaplar.

Sonuçlar, her para birimi için ayrı çizgiler halinde gösterilir, böylece trendleri ve potansiyel işlem fırsatlarını belirlemek kolaylaşır. Ayrıca, analiz edilen para birimlerinin kesişimlerine dayanarak alım, satım veya nötr sinyaller oluşturabilir.

Temel Özellikler

Piyasadaki ana para birimlerinin eşzamanlı analizi

Farklı yöntemlerle güç hesaplama (RSI, ROC, hareketli ortalamalar)

Her para biriminin gücünü görsel olarak gösterme

Otomatik alım, satım ve nötr sinyallerin oluşturulması

Renk, konum ve düzen ayarlarıyla özelleştirilebilir panel

Broker ön ekleri ve son ekleri ile uyumluluk

Gerçek zamanlı takip için uyarı ve bildirim seçenekleri

Kullanım ve Avantajlar

Bu gösterge, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir. Grafiğe ekleyip işlem stratejinize uygun şekilde yapılandırmanız yeterlidir. Para birimlerinin gücünü etkili bir şekilde analiz etmek isteyen yatırımcılar için idealdir ve objektif verilere dayalı kararlar almayı kolaylaştırır.



