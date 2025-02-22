Artificial Intelligence ML
- Kütüphaneler
- Omega J Msigwa
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Bu ürün 3 yıldır geliştirilmektedir. MQL5 programlama dilinde her türlü Yapay Zeka ve makine öğrenimi kodlarıyla çalışmak için en gelişmiş kod tabanıdır. MetaTrader 5'te birçok yapay zeka destekli ticaret robotu ve gösterge oluşturmak için kullanılmıştır.
Bu, MQL5 için makine öğrenimi üzerine ücretsiz ve açık kaynaklı bir projenin premium sürümüdür. Bağlantı burada: https://github.com/MegaJoctan/MALE5. Ücretsiz sürüm daha az özelliğe sahiptir, belgelenmemiştir ve düzenli olarak bakım görmez. Sadece küçük yapay zeka modelleri için uygundur.
Bu premium ürün, yapay zeka destekli ticaret robotlarını etkili bir şekilde kodlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.
Bu kütüphaneyi neden satın almalısınız?
- Çok kolay kullanılır, kodun sözdizimi kullanıcı dostudur ve Python’daki popüler yapay zeka kütüphaneleri olan Scikit-learn, TensorFlow ve Keras’a benzer.
- İyi belgelenmiştir, başlamak için birçok video, örnek ve dökümantasyon bulunmaktadır.
- Performans açısından optimize edilmiştir, tıpkı normal bir Uzman Danışman (EA) gibi çalışır.
- Ekstra bağımlılıklara gerek yoktur, hiçbir DLL dosyasına ihtiyacınız yoktur. Her şey tek bir .EX5 dosyasına derlenebilir ve kolayca test edilip MQL5 pazarına sunulabilir.
- 7/24 destek sunuyorum. Doğru çalışmasını sağlamak ve ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için yardımcı olacağım.
Bu kütüphaneyi kimler kullanabilir?
- Temel seviyede makine öğrenimi ve yapay zeka bilgisine sahip herkes.
- Makine öğrenimi meraklıları, özellikle Python ML topluluğundan gelenler için uygundur.
- Orta ve ileri düzey MQL5 kodlayıcıları, başlangıç seviyesindekiler için uygun değildir.
Kütüphanede bulunan yapay zeka modelleri
- Doğrusal regresyon
- Lojistik regresyon
- Ridge regresyon
- Lasso
- Ridge
- ElasticNet
- AdaBoost
- Isolation Forest
- Random Forest
- Destek Vektör Makineleri (SVM)
- Karar Ağaçları
- İleri Beslemeli Sinir Ağları (FNN)
- Evrelemsel Sinir Ağları (CNN)
- Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN)
- Uzun Kısa Vadeli Bellek Ağı (LSTM)
- Gated Recurrent Unit (GRU)
- CatBoost
- LightGBM
- XGBoost
Kütüphaneyi satın aldıktan sonra bana doğrudan mesaj gönderin, sizi tüm kod ve dosyaların bulunduğu özel bir GitHub deposuna ekleyeceğim.