Heat Map Pro

🔥 Gelişmiş Hacim Analizi için Isı Haritası Göstergesi
Isı Haritası Göstergesi, piyasadaki hacim analizine görsel ve pratik bir yaklaşım sunarak yatırımcıların daha hızlı ve bilinçli kararlar almasını sağlar.
Temel Özellikler
1. Isı Haritası ile Gösterim
Hacim yoğunluğunu göstermek için net bir renk skalası kullanır.
Mavi: Düşük aktivite
Yeşil: Orta düzeyde aktivite
Turuncu: Yüksek aktivite
Kırmızı: Maksimum hacim
2. Yapılandırılabilir Arayüz
Kullanıcı tercihine göre renk ayarları
Daha net görünüm için gerçek zamanlı yüzde gösterimi (isteğe bağlı)
Eğilimleri yorumlamayı kolaylaştıran sezgisel tasarım
3. Uyarı Sistemi
Piyasanın belirli koşulları için özelleştirilebilir bildirimler
Önemli değişiklikleri takip etmek için gerçek zamanlı uyarılar
4. Optimize Edilmiş Performans
Düşük kaynak kullanımı ile istikrar sağlar
Tüm zaman dilimleriyle uyumludur
Pratik Uygulamalar
Gün İçi Ticaret: Hacim ve oynaklık zirvelerini belirlemeye yardımcı olur
Swing Ticaret: Birikim ve dağılım analizini kolaylaştırır
Scalping: Yüksek frekanslı işlemler için hızlı piyasa değişimlerini algılar
Özelleştirme
Analiz süresinin ayarlanması
Tick hacmi veya gerçek işlem hacmi arasında seçim
Farklı ticaret stillerine uyarlanabilir ayarlar
Faydalar
Kullanımda sadelik ve verimlilik
Bireysel tercihlere uygun esnek özelleştirme
Gerçek zamanlı karar desteği için güvenilir uyarılar
⚠️ Yasal Uyarı: Bu ürün yalnızca analiz amaçlıdır. Önceki sonuçlar gelecekteki getirileri garanti etmez. Tüm işlemlerin risk içerdiğini unutmayın.
Filtrele:
cam028
6432
cam028 2025.10.06 03:02 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Augusto Martins Lopes
1934
Geliştiriciden yanıt Augusto Martins Lopes 2025.10.06 09:11
Thanks for identifying this error, I'll fix it and upload a new update! Ok
İncelemeye yanıt