Heat Map Pro
- Augusto Martins Lopes
- Sürüm: 2.1
- Güncellendi: 7 Ekim 2025
🔥 Gelişmiş Hacim Analizi için Isı Haritası Göstergesi
Isı Haritası Göstergesi, piyasadaki hacim analizine görsel ve pratik bir yaklaşım sunarak yatırımcıların daha hızlı ve bilinçli kararlar almasını sağlar.
Temel Özellikler
1. Isı Haritası ile Gösterim
Hacim yoğunluğunu göstermek için net bir renk skalası kullanır.
• Mavi: Düşük aktivite
• Yeşil: Orta düzeyde aktivite
• Turuncu: Yüksek aktivite
• Kırmızı: Maksimum hacim
2. Yapılandırılabilir Arayüz
• Kullanıcı tercihine göre renk ayarları
• Daha net görünüm için gerçek zamanlı yüzde gösterimi (isteğe bağlı)
• Eğilimleri yorumlamayı kolaylaştıran sezgisel tasarım
3. Uyarı Sistemi
• Piyasanın belirli koşulları için özelleştirilebilir bildirimler
• Önemli değişiklikleri takip etmek için gerçek zamanlı uyarılar
4. Optimize Edilmiş Performans
• Düşük kaynak kullanımı ile istikrar sağlar
• Tüm zaman dilimleriyle uyumludur
Pratik Uygulamalar
• Gün İçi Ticaret: Hacim ve oynaklık zirvelerini belirlemeye yardımcı olur
• Swing Ticaret: Birikim ve dağılım analizini kolaylaştırır
• Scalping: Yüksek frekanslı işlemler için hızlı piyasa değişimlerini algılar
Özelleştirme
• Analiz süresinin ayarlanması
• Tick hacmi veya gerçek işlem hacmi arasında seçim
• Farklı ticaret stillerine uyarlanabilir ayarlar
Faydalar
• Kullanımda sadelik ve verimlilik
• Bireysel tercihlere uygun esnek özelleştirme
• Gerçek zamanlı karar desteği için güvenilir uyarılar
⚠️ Yasal Uyarı: Bu ürün yalnızca analiz amaçlıdır. Önceki sonuçlar gelecekteki getirileri garanti etmez. Tüm işlemlerin risk içerdiğini unutmayın.
