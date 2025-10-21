TradePilot Dashboard

Résumé
Panneau graphique pour MT5 avec boutons de gestion des ordres (Buy/Sell/Close/SL/TP), vérification de la marge et contrôle des journaux. Facile à utiliser et testable sur compte démo. Aucune promesse de gains.
Description complète
TradePilot Dashboard est un Expert Advisor doté d’une interface graphique (Controls) pour la gestion manuelle et semi-automatique des ordres dans MetaTrader 5. Le produit fournit un panneau visuel avec des boutons, des champs éditables et des vérifications de sécurité (marge libre) permettant au trader d’intervenir directement depuis le graphique avec des contrôles rapides.
Fonctionnalités principales
Panneau graphique réactif avec plus de 40 boutons et plusieurs champs de saisie (volume, pips, trailing, SL inversé, etc.)
Ouverture d’ordres Market et Pending (Buy, Sell, BuyStop, SellStop) via la bibliothèque Trade.mqh (CTrade)
Vérification de la marge libre avant l’envoi des ordres (utilise ACCOUNT_MARGIN_FREE)
Contrôle des journaux configurable (enableLogging, maxLogsPerMinute) pour éviter le spam de messages
Affichage des prix (Ask/Bid), du solde et d’indicateurs de base sur le panneau
Intégration avec la bibliothèque Controls (Dialog/Label/Button/Edit) — ne modifie pas les paramètres du terminal
Exigences
MetaTrader 5 (version compatible avec Controls* et Trade.mqh)
Autorisation de trading automatisé activée dans le terminal (Expert Advisors)
Il est recommandé de tester sur compte démo avant toute utilisation en réel
Paramètres d’entrée (exemples)
DashboardSettings (string) — titre du panneau
dashHeight, dashWidth (int) — dimensions du panneau
fontSize (int) — taille de la police
maxFreeMarginPercent (double) — pourcentage maximal de marge libre à engager (ex. : 3.0)
enableLogging (bool) — active les journaux détaillés (false par défaut)
maxLogsPerMinute (int) — limite de messages par minute
Installation
1. Copier le fichier .mq5 dans le dossier Experts de MT5 (<Terminal>\MQL5\Experts)
2. Placer les images/logos dans MQL5\Images si des ressources sont utilisées
3. Ouvrir MetaEditor et compiler l’Expert (corriger les chemins si nécessaire)
4. Attacher l’EA au graphique souhaité et activer le trading automatisé
Utilisation (étapes rapides)
1. Ajuster les paramètres d’entrée selon votre gestion du risque
2. Exécuter dans le Strategy Tester ou sur compte démo pour valider le comportement
3. Utiliser les boutons du panneau pour ouvrir/fermer des ordres et modifier les réglages en temps réel
4. Activer enableLogging uniquement pour le diagnostic
Limitations et risques
Ne garantit aucun résultat ni bénéfice ; éviter toute affirmation de performance
Risques d’exécution : slippage, requotes, différences entre testeur et environnement réel
Dépend des bibliothèques standard de MT5 ; les mises à jour du terminal peuvent nécessiter des ajustements du code
L’utilisateur est seul responsable de la taille des lots et de la gestion du risque
Support, mises à jour et licence
Support via les commentaires ou le contact fourni dans la publication
Les mises à jour seront publiées dans l’historique des versions du produit
Produit fourni « tel quel ». L’auteur ne peut être tenu responsable des pertes financières. Redistribution interdite sans autorisation
Avertissement sur les risques
Le trading sur les marchés financiers comporte un risque de perte totale du capital. Testez d’abord le produit sur un compte démo. Ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre.


