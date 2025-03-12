Zenith Angel

Zenith Angel EA: Traderlar İçin Akıllı Otomasyon

Açıklama Zenith Angel EA, finansal işlemleri optimize etmek ve traderlara stratejik karar alma süreçlerinde yardımcı olmak için geliştirilmiş ileri düzey bir otomatik işlem aracıdır. En yeni teknolojiyi kanıtlanmış piyasa stratejileriyle birleştirerek kesinlik, verimlilik ve tam kontrol sağlar.

Bu Expert Advisor, birden fazla teknik göstergeleri aynı anda işler ve piyasa koşullarına göre dinamik ayarlamalar yaparak güçlü ve istikrarlı bir performans sunar.

Temel Özellikler

  • Otomatik Teknik Analiz: Birden fazla göstergeleri aynı anda analiz ederek en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirler.

  • Akıllı Risk Yönetimi: Piyasa koşullarına göre otomatik ayarlamalar yaparak kayıpları en aza indirir ve kazançları maksimize eder.

  • Kesin İşlem: Sürekli piyasa takibi yaparak stratejik alım ve satım fırsatlarını tespit eder.

  • Çoklu Strateji Desteği: Martingale, Grid, Arbitraj, Hedging, Scalping, Haber Ticareti, Trend Takibi, Seviye Ticareti, Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Para Birimi Ticareti gibi çeşitli işlem yaklaşımlarıyla uyumludur.

Önerilen Ayarlar

  • Döviz Çiftleri: EURUSD, GBPUSD.

  • Hesap Türü: ECN veya Standart.

  • Başlangıç Depozitosu: Minimum $500.

  • Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek.

Uyumluluk

  • Dosya Formatları: EX5/EX4.

  • Platform: MetaTrader 5.

Zenith Angel EA’nın Avantajları

  • Tam Otomasyon: Manuel analiz süresini azaltır ve işlem verimliliğini artırır.

  • Piyasa Uyumluluğu: Dinamik ayarlamalar sayesinde her piyasa koşulunda sağlam bir strateji sunar.

  • Güvenlik ve Güvenilirlik: Gelişmiş risk yönetimi ile sermaye koruması sağlar.

  • Çoklu Aktivasyon: Beş farklı cihazda kullanılabilir, traderlara maksimum esneklik sunar.

Önemli Notlar

  • VPS kullanımı önerilir, böylece işlemlerin maksimum verimlilik ve istikrarla yürütülmesi sağlanır.

  • Önerilen yapılandırmaları takip edin, böylece en iyi sonuçları elde edebilir ve EA performansını optimize edebilirsiniz.

Nasıl Satın Alabilirsiniz?

Zenith Angel EA, MQL5 Market’te satın alma ve kiralama seçenekleriyle sunulmaktadır. Fiyatları, teknik detayları incelemek ve bu güçlü Expert Advisor’ı edinmek için resmi sayfayı ziyaret edin .


Marh24
25
Marh24 2025.08.06 13:35 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Augusto Martins Lopes
2893
Geliştiriciden yanıt Augusto Martins Lopes 2025.08.06 15:02
Yes! His system is of degree and closes profits in percentage I will be updating it so that it has both modes!
Niksgen
101
Niksgen 2025.06.14 06:16 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Augusto Martins Lopes
2893
Geliştiriciden yanıt Augusto Martins Lopes 2025.06.15 03:04
Thank you very much for your observation, it is very important to me!
İncelemeye yanıt