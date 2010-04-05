HumaI Power Zones

HumaI Power Zones™ – Ciddi Trader’lar İçin Hassas OHLC Haritalama

Ürün Açıklaması
HumaI Power Zones™, en önemli OHLC (Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış) seviyelerini Günlük (D1), Haftalık (W1), Aylık (MN1) ve Yıllık (Y1) zaman dilimlerinde tespit edip grafik üzerinde otomatik olarak çizen, hassasiyetle tasarlanmış bir göstergedir.

Bu seviyeler gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve çizilir. Grafik üzerindeki tarihsel yapıyı net ve güvenilir bir şekilde sunar. Düşük zaman dilimlerinde işlem yapsanız da, yüksek zaman dilimlerinin yapısını takip etseniz de, HumaI Power Zones™ karar sürecinizde netlik ve odak sağlar.

Temel Özellikler

  • Kurumsal Düzeyde Hassas OHLC Seviyeleri
    D1, W1, MN1 ve Y1 zaman dilimlerinden Açılış, Yüksek, Düşük ve Kapanış seviyelerini otomatik olarak çizer.

  • Akıllı Uyarı Sistemi
    Fiyat bir bölgeye ulaştığında anında bildirim alırsınız — gecikmeli zamanlayıcılar yerine aktif mum mantığına dayanır.

  • Bölge Etkileşim Hafızası
    Her seviyeye fiyatın kaç kez temas ettiğini takip eder — bu sayede seviyenin gücü hakkında hızlıca fikir verir.

  • Minimalist Görsel Tasarım
    Net ve yüksek kontrastlı çizgiler — grafik karmaşası olmadan, hızlı işlem ortamları için idealdir.

  • Zaman Dilimi Duyarlı Görünüm
    Yalnızca bulunduğunuz zaman dilimine uygun olan bölgeleri gösterir — sadece gerekli olanı görürsünüz.

  • Sabit ve Yeniden Çizilmeyen Yapı
    Her seviye zamana sabitlenmiştir ve yeniden çizilmez — böylece analiziniz tutarlı kalır.

Kimler İçin Uygun

  • Hassas tarihsel yapıya dayalı işlem yapan trader’lar

  • Fonlu hesap yöneten profesyonel trader’lar

  • Teknik analizde seviye, temas ve yapı kullanan analistler

  • Grafik karmaşasından uzak net referans noktaları arayanlar

  • Finansal piyasalarda OHLC seviyelerinin önemini bilen profesyoneller

HumaI Power Zones™, fiyat yapısıyla ilgili her kararınız için netlik ve kesinlik sunar.
Bu yalnızca bir çizim aracı değil — analizlerinizi kontrol ve güvenle destekleyen yapılandırılmış bir sistemdir.


