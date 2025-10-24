Fibonacci Hunter

Fibonacci Hunter (XAUUSD için Profesyonel EA)

Özellikle XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş, yeni nesil algoritmaları temsil eden yüksek hassasiyetli Expert Advisor (EA). Sıkı doğrulama (Fiksasyon) ve profesyonel risk yönetimi ile Fibonacci seviyelerine (%0, %50, %61.8) dayalı sağlam bir mekanik stratejiye sahiptir. Yıllarca süren geriye dönük testlerden sonra optimize edilmiş olup, maksimum stabilite ve yürütme için gelişmiş AI ve programlama yapılarını kullanır. Güvenlik Beyanı: Martingale veya Grid kullanmaz.

Fibonacci Hunter: XAUUSD için Optimize Edilmiş Profesyonel Expert Advisor (MT5)

Giriş — Altın Ticaretinde Yeni Nesil Teknoloji

Fibonacci Hunter, yoğun araştırmaların doruk noktasıdır; piyasa geri bildirimlerine ve en güncel MQL5 programlama kütüphanelerine dayalı olarak yeniden yapılandırılmış ve iyileştirilmiştir.

Bu EA'nın geliştirilmesi, XAUUSD'ye odaklanmış en verimli algoritmaların performansını ve stabilitesini dikkate almış, sonuç olarak temiz ve optimize edilmiş bir kod ortaya çıkmıştır. 2024/2025 standartlarına tamamen güncellenmiş olan Fibonacci Hunter, maksimum yürütme hızı ve emir yönetimi ile risk yönetiminde en yüksek direnci hedefleyen modern bir çerçeveyle geliştirilmiştir.

Odak noktası cerrahi hassasiyettir: %50 Fibonacci geri çekilme seviyesinde kesin girişler yoluyla Altın'daki tersine dönüşlerden yararlanmak. Güvenlik bizim en büyük önceliğimizdir: Fibonacci Hunter, tehlikeli Martingale tekniğini VEYA Grid sistemini KULLANMAZ, her işlemin bireysel ve sorumlu bir şekilde kontrol edilmesini garanti eder.

Öne Çıkanlar ve Rekabet Avantajları

  • Özel XAUUSD Optimizasyonu: Altın'ın benzersiz oynaklığı ve likidite özelliklerine göre ince ayarlanmış algoritmalar.

  • Fibonacci %0/%50/%61.8 Stratejisi: Kurulumu doğrulamak için katı bir "%61.8'de Fiksasyon" adımıyla kanıtlanmış geri dönüş mantığı.

  • Güncel Geliştirme: Stabilite ve ultra hızlı yürütme (düşük gecikme) sağlamak için en modern MQL5 yapıları kullanılarak yeniden yazılmış ve optimize edilmiş kod.

  • Pazarlık Edilemez Güvenlik: Martingale veya Grid kullanmaz. Kontrollü risk: Her işlemde tanımlanmış SL ve TP bulunur.

  • Profesyonel Risk Yönetimi: Risk yüzdesine göre otomatik lot büyüklüğü hesaplaması, Profit Lock (Kâr Kilidi) ve dinamik Takip Eden Zarar Durdurma (Trailing Stop).

Nasıl Çalışır (Teknik Strateji Özeti)

  1. Akıllı Desen Algılama: Birincil hareketi (%0'dan %100'e) belirlemek için mum dizilerinin hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanması.

  2. Dinamik Fibonacci Konumlandırması: Seviyeler (%0, %50, %61.8) grafiğe dinamik olarak çizilir.

  3. Kurulum Doğrulaması (Fiksasyon): Kurulumu doğrulamak için fiyatın %61.8 seviyesine ulaşması ve "sabitlemesi" gerekir (tolerans yapılandırılabilir).

  4. Hassas Giriş: Piyasa emri, ayarlanabilir bir giriş toleransı ile %50 geri çekilme seviyesinde tetiklenir.

  5. İsteğe Bağlı Filtreler: Giriş kalitesini daha da iyileştirmek için isteğe bağlı onay filtreleri (CCI, Hacim, Fiyat Hareketi) kullanma imkanı.

  6. Aktif Yönetim: Robot, SL/TP, Profit Lock ve Trailing Stop'u kontrol eder.

Ana Parametreler (Yapılandırılabilir)

  • MaxOpenPositions : Eşzamanlı açık işlem limiti.

  • MinSequenceCandles : Kurulum mum dizisi tespitinde titizlik.

  • EntryTolerance / FixationTolerance : Giriş ve doğrulama için hassasiyet ayarları.

  • %RiskPerTrade veya FixedLotSize : Esnek sermaye yönetimi.

  • UseCCIFilter , UseTrendlineFilter , RequireCandleCloseConfirmation : İsteğe bağlı ek filtreler.

Uyumluluk ve Öneriler

  • Platform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Önerilen Sembol: XAUUSD

  • Önerilen Zaman Dilimi: H1 veya D1

  • Öneri: Brokerınıza adaptasyon için her zaman bir süre DEMO hesabında test edin.

Risk Uyarısı ve MQL5 Uyumluluğu

Türev araçlarla işlem yapmak önemli riskler içerir ve bu EA'nın kullanımı, sermayenin kısmen veya tamamen kaybına neden olabilir. GEÇMİŞ SONUÇLAR GELECEKTEKİ KÂRLARI GARANTİ ETMEZ. Geliştirici kâr garantisi vermez.

🔴 AÇIK GÜVENLİK BEYANI 🔴

  • Bu EA, MARTINGALE stratejisini KULLANMAZ.

  • Bu EA, GRID (Emir Izgarası) stratejisini KULLANMAZ.

Destek ve Sürekli Güncellemeler

Kurulum ve yapılandırma için tam destek sağlıyoruz. Fibonacci Hunter, piyasa değişikliklerine ayak uydurmak için her zaman en son optimizasyon tekniklerini kullanmasını garanti eden sürekli bir güncelleme programı altındadır.

Destek ve Sorularınız İçin İletişim: (AUGUSTOWNT@GMAIL.COM)


