Logarithmic Regression Channel Pro
- Göstergeler
- Giuseppe Papa
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 9 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Un indicatore avanzato che combina la regressione logaritmica dinamica con strumenti di analisi trend intelligente, visualizzazioni personalizzabili e filtri avanzati per confermare la direzione del mercato.
Come utilizzare l’indicatore Logarithmic Regression Channel - Trend (Disegnato su timeframe superiori)
Trend rialzista
(slope ≥ +3)
-
Si può acquistare in due modi:
-
Quando il prezzo rimbalza sulla banda inferiore del canale (trendline bassa).
-
Quando il prezzo supera la linea centrale del canale.
-
-
Seguire sempre la direzione del canale.
Trend ribassista
(slope ≥ +3)
-
Si può vendere in due modi:
-
Quando il prezzo rimbalza sulla banda superiore del canale (trendline alta).
-
Quando il prezzo scende sotto la linea centrale del canale.
-
-
Anche in questo caso, seguire sempre la direzione del canale.
Fase laterale (slope ≈ 0-2)
-
È possibile tradare rimbalzi sia sulla banda superiore che inferiore, sfruttando l’oscillazione del prezzo nel canale.
Utilizzo delle medie mobili
-
È possibile usare l’incrocio delle medie mobili per entrare, ma solo nella direzione del trend del canale.
-
In alternativa, dopo l’incrocio, si può aspettare che lo spazio tra le medie si colori:
-
Azzurro → possibile segnale long.
-
Rosso → possibile segnale short.
-
Approccio contrarian (avanzato)
-
Quando il colore tra le medie è rosso, si può ipotizzare un ipervenduto:
-
In caso di trend ribassista, attendere un rimbalzo sulla banda inferiore per valutare un long di breve durata con un ritorno sulla linea centrale.
-
Funzionalità principali
Canale di regressione logaritmica
Visualizza in tempo reale una curva adattiva che segue il prezzo su base logaritmica, utile per strumenti con crescita esponenziale (come indici o criptovalute).
Bande mobili colorate
Il canale superiore e inferiore segue la regressione e si colora in automatico:
-
Trend rialzista (bande blu)
-
Trend ribassista (bande rosse)
Rettangoli riempiti tra le bande
Puoi attivare un riempimento tra le bande per migliorare la visualizzazione della zona del canale attivo.
Pendenza e direzione visibili
Un'etichetta mostra la pendenza attuale del canale, utile per capire la forza del trend.
EMA veloce e lenta + riempimento dinamico
Puoi attivare due medie mobili (veloce e lenta), che mostrano un riempimento colorato quando sono distanti, come conferma aggiuntiva del trend.
Filtro di distanza tra le EMA: Sensibilità intelligente basata sul contesto
L'indicatore include un filtro avanzato che analizza la distanza tra la EMA veloce e la EMA lenta per rafforzare la validazione del trend.
Come funziona?
-
Il filtro calcola la distanza percentuale tra le due medie.
-
Se la distanza supera una certa soglia (calcolata in punti adattivi), viene attivata una colorazione nel riempimento tra le due linee.
-
Questo evita falsi segnali quando le medie sono troppo vicine.
Sensibilità regolabile ( Sensitivity Level )
-
Livello 1 = massima sensibilità
Il filtro si attiva anche con distanze minime → perfetto per timeframe brevi come M1, M5, M15.
-
Livello 10 = bassa sensibilità
Serve una distanza più ampia tra le medie → adatto a H1, H4, Daily.
Adattamento automatico al simbolo
Il filtro è intelligente e contestuale: la soglia si adatta in base alla scala dei prezzi del simbolo (es. EURUSD vs NASDAQ), mantenendo coerenza tra strumenti diversi.
Parametri principali
-
Timeframe : timeframe sul quale vengono disegnati i canali visualizzabili su tutti gli altri timeframe
-
Show EMA : attiva le medie mobili
-
EMA Fast / EMA Slow : periodi delle medie mobili
-
Show Zone : attiva il riempimento colorato tra le medie
-
Sensitivity Level : livello del filtro distanza medie (1 = più sensibile, 10 = meno sensibile)
Compatibilità
-
Timeframe: Tutti i timeframe (ottimizzato per M15–H4)
-
Strumenti: Valute, indici, materie prime, crypto
-
Multi-instance: Può essere applicato più volte con parametri diversi
Ideale per:
-
Trader discrezionali e sistematici
-
Strategie trend-following
-
Analisi ciclica e cicli di espansione/contrazione
-
Trading algoritmico o semi-automatico (può essere integrato in EA)
Codice completamente sviluppato in MQL5 nativo, nessuna dipendenza da indicatori esterni.