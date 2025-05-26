Logarithmic Regression Channel Pro

Un indicatore avanzato che combina la regressione logaritmica dinamica con strumenti di analisi trend intelligente, visualizzazioni personalizzabili e filtri avanzati per confermare la direzione del mercato.

 Come utilizzare l’indicatore Logarithmic Regression Channel - Trend (Disegnato su timeframe superiori)

 Trend rialzista
(slope ≥ +3)

  • Si può acquistare in due modi:

    • Quando il prezzo rimbalza sulla banda inferiore del canale (trendline bassa).

    • Quando il prezzo supera la linea centrale del canale.

  • Seguire sempre la direzione del canale.

 Trend ribassista

(slope ≥ +3) 

  • Si può vendere in due modi:

    • Quando il prezzo rimbalza sulla banda superiore del canale (trendline alta).

    • Quando il prezzo scende sotto la linea centrale del canale.

  • Anche in questo caso, seguire sempre la direzione del canale.

 Fase laterale (slope ≈ 0-2)

  • È possibile tradare rimbalzi sia sulla banda superiore che inferiore, sfruttando l’oscillazione del prezzo nel canale.

 Utilizzo delle medie mobili

  • È possibile usare l’incrocio delle medie mobili per entrare, ma solo nella direzione del trend del canale.

  • In alternativa, dopo l’incrocio, si può aspettare che lo spazio tra le medie si colori:

    • Azzurro → possibile segnale long.

    • Rosso → possibile segnale short.

 Approccio contrarian (avanzato)

  • Quando il colore tra le medie è rosso, si può ipotizzare un ipervenduto:

    • In caso di trend ribassista, attendere un rimbalzo sulla banda inferiore per valutare un long di breve durata con un ritorno sulla linea centrale.


 Funzionalità principali

 Canale di regressione logaritmica

Visualizza in tempo reale una curva adattiva che segue il prezzo su base logaritmica, utile per strumenti con crescita esponenziale (come indici o criptovalute).

Bande mobili colorate
Il canale superiore e inferiore segue la regressione e si colora in automatico:

  •  Trend rialzista (bande blu)

  •  Trend ribassista (bande rosse)

 Rettangoli riempiti tra le bande
Puoi attivare un riempimento tra le bande per migliorare la visualizzazione della zona del canale attivo.

 Pendenza e direzione visibili
Un'etichetta mostra la pendenza attuale del canale, utile per capire la forza del trend.

 EMA veloce e lenta + riempimento dinamico
Puoi attivare due medie mobili (veloce e lenta), che mostrano un riempimento colorato quando sono distanti, come conferma aggiuntiva del trend.

 Filtro di distanza tra le EMA: Sensibilità intelligente basata sul contesto

L'indicatore include un filtro avanzato che analizza la distanza tra la EMA veloce e la EMA lenta per rafforzare la validazione del trend.

Come funziona?

  • Il filtro calcola la distanza percentuale tra le due medie.

  • Se la distanza supera una certa soglia (calcolata in punti adattivi), viene attivata una colorazione nel riempimento tra le due linee.

  • Questo evita falsi segnali quando le medie sono troppo vicine.

 Sensibilità regolabile ( Sensitivity Level )

  • Livello 1 = massima sensibilità
    Il filtro si attiva anche con distanze minime → perfetto per timeframe brevi come M1, M5, M15.

  • Livello  10 = bassa sensibilità
    Serve una distanza più ampia tra le medie → adatto a H1, H4, Daily.

 Adattamento automatico al simbolo

Il filtro è intelligente e contestuale: la soglia si adatta in base alla scala dei prezzi del simbolo (es. EURUSD vs NASDAQ), mantenendo coerenza tra strumenti diversi.

 Parametri principali

  • Timeframe : timeframe sul quale vengono disegnati i canali visualizzabili su tutti gli altri timeframe

  • Show EMA : attiva le medie mobili

  • EMA Fast / EMA Slow : periodi delle medie mobili

  • Show Zone : attiva il riempimento colorato tra le medie

  • Sensitivity Level : livello del filtro distanza medie (1 = più sensibile, 10 = meno sensibile)

 Compatibilità

  •  Timeframe: Tutti i timeframe (ottimizzato per M15–H4)

  •  Strumenti: Valute, indici, materie prime, crypto

  •  Multi-instance: Può essere applicato più volte con parametri diversi

 Ideale per:

  • Trader discrezionali e sistematici

  • Strategie trend-following

  • Analisi ciclica e cicli di espansione/contrazione

  • Trading algoritmico o semi-automatico (può essere integrato in EA)

 Codice completamente sviluppato in MQL5 nativo, nessuna dipendenza da indicatori esterni.

