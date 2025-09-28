ABCD Lemissa Monthly PinBar Marubozu Indicator

Türkçe – Canal H Pro Adı: Canal H Pro – Destek, Direnç ve Breakout Kısa Açıklama: Premium gösterge, üç dinamik çizgi (yüksek, düşük, orta) ve kırılmalarda otomatik BUY/SELL okları ile. Breakout, Range ve trend takip stratejileri için ideal. Ayrıntılı Açıklama: Kırmızı (Yüksek) → dinamik direnç Mavi (Düşük) → dinamik destek Sarı (Orta) → denge ve trend filtresi Grafik üzerinde otomatik BUY/SELL sinyalleri Periyot ve renkler özelleştirilebilir Tüm stratejiler ve zaman dilimleri ile uyumlu Cana