ABCD Lemissa Monthly PinBar Marubozu Indicator

ABCD Lemissa + Aylık Seviyeler + PinBar + Marubozu

📝 Açıklama

Bu gösterge, birden fazla güçlü aracı birleştirerek piyasayı görsel olarak analiz etmenizi sağlar:

  1. ABCD LemissaABCD yapısını otomatik olarak algılar ve A, B, C, D noktalarını, destek/direnç bölgelerini ve alım/satım oklarını gösterir.

  2. Aylık Seviyeler (Monthly Levels) – Aylık mumların High, Low, Open, Close seviyelerini göstererek önemli bölgeleri belirler.

  3. PinBar & MarubozuPinBar mumları (dönüş sinyalleri) ve Marubozu mumları (güçlü trend mumları) otomatik olarak algılar, özelleştirilebilir oklar ve simgeler sağlar.

Gösterge tamamen görseldir, çizgiler, oklar ve dikdörtgenleri birleştirerek piyasa analizi ve işlem kararlarını destekler.

🎯 Ana Özellikler

  • ABCD Lemissa

    • A, B, C, D noktalarını otomatik algılama

    • BUY ve SELL sinyalleri oklarla

    • Destek ve direnç bölgelerini vurgulamak için X1 / X2 dikdörtgenleri

  • Aylık Seviyeler

    • Aylık mumların High, Low, Open, Close çizgilerini gösterir

    • Her yeni mum ile dinamik güncelleme

  • PinBar & Marubozu

    • Dönüş mumlarını ve güçlü trend mumlarını otomatik algılama

    • Giriş sinyalleri için özelleştirilebilir oklar

    • Marubozu, kısa fitilli mumları algılar

  • Özelleştirme

    • Ok ve dikdörtgen renkleri değiştirilebilir

    • Donchian ve FZG periyotları ayarlanabilir

    • Aylık seviyelerin zaman çerçevesi ve kaydırması ayarlanabilir

    • PinBar / Marubozu ok kodları ve ofsetleri ayarlanabilir

⚙️ Girdi Parametreleri

Parametre Açıklama Varsayılan Değer
DonchianPeriod ABCD için Donchian kanal periyodu 1000
FZGPeriod ABCD için Future Zero Gravity periyodu 1000
BuyColor ABCD BUY oku rengi Mavi
SellColor ABCD SELL oku rengi Kırmızı
RectColorX1 X1 dikdörtgen rengi (alım bölgesi) Mavi
RectColorX2 X2 dikdörtgen rengi (satım bölgesi) Kırmızı
ShvedTimeframe Shved Supply/Demand bölgeleri için zaman çerçevesi H1
Ref_Timeframe Aylık seviyeler için referans zaman çerçevesi MN1
Ref_Shift Referans aylık mum kaydırması 0
PinBar_Arrow_Up_Code PinBar yukarı ok kodu 233
PinBar_Arrow_Down_Code PinBar aşağı ok kodu 234
Arrow_Offset_Pts Ok ofseti (puan) 10
WickMaxRatio Marubozu için maksimum fitil oranı 0.05

🖥️ Uyumluluk

  • MT5

  • Tüm döviz çiftleri ve zaman çerçeveleri

✅ Kullanım Önerileri

  • H1 veya daha yüksek zaman çerçevelerinde kullanılması önerilir

  • Sinyalleri doğrulamak için diğer göstergelerle birlikte kullanın

  • İşlem enstrümanının volatilitesine göre Donchian ve FZG periyotlarını ayarlayın

  • Oklar ve dikdörtgenler yalnızca görsel yardımcıdır, tek başına giriş kararı için kullanılmamalıdır


