ABCD Lemissa Monthly PinBar Marubozu Indicator
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
📝 Açıklama
Bu gösterge, birden fazla güçlü aracı birleştirerek piyasayı görsel olarak analiz etmenizi sağlar:
-
ABCD Lemissa – ABCD yapısını otomatik olarak algılar ve A, B, C, D noktalarını, destek/direnç bölgelerini ve alım/satım oklarını gösterir.
-
Aylık Seviyeler (Monthly Levels) – Aylık mumların High, Low, Open, Close seviyelerini göstererek önemli bölgeleri belirler.
-
PinBar & Marubozu – PinBar mumları (dönüş sinyalleri) ve Marubozu mumları (güçlü trend mumları) otomatik olarak algılar, özelleştirilebilir oklar ve simgeler sağlar.
Gösterge tamamen görseldir, çizgiler, oklar ve dikdörtgenleri birleştirerek piyasa analizi ve işlem kararlarını destekler.
🎯 Ana Özellikler
-
ABCD Lemissa
-
A, B, C, D noktalarını otomatik algılama
-
BUY ve SELL sinyalleri oklarla
-
Destek ve direnç bölgelerini vurgulamak için X1 / X2 dikdörtgenleri
-
-
Aylık Seviyeler
-
Aylık mumların High, Low, Open, Close çizgilerini gösterir
-
Her yeni mum ile dinamik güncelleme
-
-
PinBar & Marubozu
-
Dönüş mumlarını ve güçlü trend mumlarını otomatik algılama
-
Giriş sinyalleri için özelleştirilebilir oklar
-
Marubozu, kısa fitilli mumları algılar
-
-
Özelleştirme
-
Ok ve dikdörtgen renkleri değiştirilebilir
-
Donchian ve FZG periyotları ayarlanabilir
-
Aylık seviyelerin zaman çerçevesi ve kaydırması ayarlanabilir
-
PinBar / Marubozu ok kodları ve ofsetleri ayarlanabilir
-
⚙️ Girdi Parametreleri
|Parametre
|Açıklama
|Varsayılan Değer
|DonchianPeriod
|ABCD için Donchian kanal periyodu
|1000
|FZGPeriod
|ABCD için Future Zero Gravity periyodu
|1000
|BuyColor
|ABCD BUY oku rengi
|Mavi
|SellColor
|ABCD SELL oku rengi
|Kırmızı
|RectColorX1
|X1 dikdörtgen rengi (alım bölgesi)
|Mavi
|RectColorX2
|X2 dikdörtgen rengi (satım bölgesi)
|Kırmızı
|ShvedTimeframe
|Shved Supply/Demand bölgeleri için zaman çerçevesi
|H1
|Ref_Timeframe
|Aylık seviyeler için referans zaman çerçevesi
|MN1
|Ref_Shift
|Referans aylık mum kaydırması
|0
|PinBar_Arrow_Up_Code
|PinBar yukarı ok kodu
|233
|PinBar_Arrow_Down_Code
|PinBar aşağı ok kodu
|234
|Arrow_Offset_Pts
|Ok ofseti (puan)
|10
|WickMaxRatio
|Marubozu için maksimum fitil oranı
|0.05
🖥️ Uyumluluk
-
MT5
-
Tüm döviz çiftleri ve zaman çerçeveleri
✅ Kullanım Önerileri
-
H1 veya daha yüksek zaman çerçevelerinde kullanılması önerilir
-
Sinyalleri doğrulamak için diğer göstergelerle birlikte kullanın
-
İşlem enstrümanının volatilitesine göre Donchian ve FZG periyotlarını ayarlayın
-
Oklar ve dikdörtgenler yalnızca görsel yardımcıdır, tek başına giriş kararı için kullanılmamalıdır