Oracle Oscillator

Oracle オシレーター (Oracle Oscillator) は、テクニカル分析における真の革命です。

トレーダーに RSIストキャスティクス (Stochastic)、Williams %RDeMarkerラゲール・フィルター (Laguerre Filter) など、複数のオシレーターを同時に監視することを強制する代わりに、このインジケーターはそれぞれの最良の部分を、1本のハイブリッドライン（DodgerBlue 色）に統合しました。このラインは、実際の値動きに素早く反応するように完璧に調整されつつ、市場のノイズをフィルタリングし、多くのトレーダーを混乱させる誤ったシグナルを回避します。

なぜ個々のオシレーターよりも優れているのか？

  • Williams %R (30%): 最も速く、最も反応性が高いが、単独ではシグナルが過剰になりがち。

  • ラゲール・フィルター (30%): ノイズを除去し、値動きの質を検証するインテリジェントな平滑化。

  • ストキャスティクス (20%): 重複することなく補完する制御された感度

  • RSI (10%): 相対的な強さを安定した確認要素として使用。

  • DeMarker (10%): 変曲点の検出により正確なタイミングを実現。

これらすべてを同じチャートで同時に使用すると、ノイズが多すぎて統合することが不可能になります。Oracle オシレーターは、最新の加重数学計算によりこの問題を解決し、各構成要素に最も効果的な役割を割り当てます。その結果、Williams %Rのスピードを持ちながら、ラゲール・フィルターの知恵を備えた1本のラインが誕生しました。

シグナルライン (Signal Line - 黄色) – 高度な精度

これは一般的なオシレーターに見られる典型的なシグナルラインではありません。ここでは、AMA (Adaptive Moving Average) と Jurik が組み合わされ、市場に必要な速さで追随しつつ、同時に適切な注意深さを保ち、誤ったエントリーを避けるように調整されています。より伝統的な手法を好むトレーダーのために、シンプルな標準 SMA (Simple Moving Average) を使用するオプションも利用可能です。

最適化された主要レベル

このインジケーターは、75（上限）と 25（下限）のレベルで構成されており、インテリジェントな加重平均で計算され、現代の市場における買われすぎ売られすぎのゾーンをより正確に示します。これらのレベルは、誤ったシグナルを減らし、現在のボラティリティにより良く適応するように最適化されています。

インテリジェントな反応性アーキテクチャ (Architecture of Intelligent Reactivity)

このハイブリッドな計算式は、科学的なキャリブレーション（調整）を統合しています。

  • 60% モメンタムの力Williams %R 30% + ストキャスティクス 20% + DeMarker 10%

  • 30% 高度なフィルタリングラゲール・フィルター - ノイズを除去し、シグナルを検証）

  • 10% 安定した確認RSI - 構造的な堅牢性を提供）

この独自の組み合わせにより、オシレーターは市場が動くときには迅速に反応し、ノイズしかないときには安定した状態を保つことが保証されます。

ADXによる確認

このオシレーターには、ADX (Average Directional Index) のヒストグラムが組み込まれており、トレンドの強さを視覚的に示します。これにより、トレーダーが利用しようとしている方向に市場が本当に勢いを持っているかどうかを確認するのに役立ちます。

ATRパネルの統合

さらに、このインジケーターには、以下の項目を示す小さなパネルが組み込まれています。

  • 現在のローソク足と直近のローソク足の ATR (Average True Range - 平均真の変動幅)（設定可能）

  • それらのローソク足の ATRの平均

この詳細は、トレーダーにより賢いエントリーを行うよう促します。すなわち、レンジ（ATR）が前のローソク足よりも大きく、かつ最近の平均よりも大きいローソク足を探すことで、真の勢いがある瞬間に取引する確率を高めます。

標準設定 = 完璧なバランス

Oracle オシレーターは最初から、スピードと精度の間の正確な比率で調整されています。Williams %R 30% / ラゲール・フィルター 30% の配分は、反応性が信頼性を犠牲にすることがない数学的なバランスを生み出します。ただし、すべてのパラメーターはインプット（設定項目）から調整可能であり、各トレーダーが自分のスタイルに合わせることができます。

Oracle オシレーターは単なるオシレーターではありません。それは、他のインジケーターが断片的に提供するものを一つのツールに集約した、インテリジェントな統合システムです。

  • 単一のオシレーターを使うよりも明確 (個々の限界を排除するため)。

  • すべてを同時に使うよりも強力 (ノイズとシグナルの矛盾を回避するため)。

  • 手動での組み合わせよりも安定 (各パラメーターが数学的な精度を維持するように計算されているため)。

Oracle オシレーターを使用することで、トレーダーはWilliams %Rのスピードとラゲール・フィルターの知恵を組み合わせたオシレーターを初めて手に入れ、より明確で、信頼性が高く、一貫性のあるエントリーを実現します。

一本のラインに、すべての利点を。


