오라클 오실레이터 (Oracle Oscillator)는 기술적 분석에서 진정한 혁명입니다.

RSI(상대강도지수), 스토캐스틱(Stochastic), Williams %R(윌리엄스 %R), DeMarker(디마커), 라게르 필터(Laguerre Filter) 등 여러 오실레이터를 동시에 감시해야 하는 부담을 트레이더에게 주는 대신, 이 지표는 각 지표의 장점만을 하나의 하이브리드 라인(DodgerBlue 색상)에 통합했습니다. 이 라인은 실제 움직임에 즉각적으로 반응하도록 완벽하게 보정되었으며, 동시에 시장 노이즈를 필터링하여 많은 트레이더들을 혼란스럽게 하는 잘못된 신호를 방지합니다.

개별 오실레이터보다 우수한 이유

Williams %R (30%): 가장 빠르고 민감 하지만, 단독으로 사용 시 과도한 신호 발생.

라게르 필터 (30%): 노이즈를 제거하고 움직임의 품질을 검증 하는 지능적인 평활화.

스토캐스틱 (20%): 중복 없이 보완하는 제어된 민감도 .

RSI (10%): 상대적인 강도 를 안정적인 확인 요소로 사용.

DeMarker (10%): 변곡점 감지를 통한 정밀한 타이밍.

이 모든 것을 하나의 차트에서 동시에 사용하면 너무 많은 노이즈가 발생하여 통일시키는 것이 불가능해집니다. 오라클 오실레이터는 최첨단 가중 수학 계산으로 이 문제를 해결하고, 각 구성 요소가 가장 잘 수행하는 역할을 할당합니다. 그 결과, Williams %R의 속도와 라게르 필터의 지혜를 모두 갖춘 단 하나의 라인이 탄생했습니다.

시그널 라인 (Signal Line - 노란색) – 고급 정밀도

이것은 일반적인 오실레이터에서 볼 수 있는 전형적인 시그널 라인이 아닙니다. 여기서는 AMA (Adaptive Moving Average)와 Jurik이 결합되었으며, 시장에 필요한 속도로 동반하되, 동시에 적절한 신중함으로 잘못된 진입을 방지하도록 조정되었습니다. 보다 고전적인 방식을 선호하는 사용자들을 위해, 단순한 표준 SMA(단순 이동 평균)를 사용할 수 있는 옵션도 제공됩니다.

최적화된 핵심 레벨

이 지표는 75 (상단) 및 25 (하단) 레벨로 구성되어 있으며, 지능적인 가중 평균으로 계산되어 현대 시장에서 과매수 및 과매도 영역을 더 정확하게 표시합니다. 이 레벨들은 잘못된 신호를 줄이고 현재의 변동성에 더 잘 적응하도록 최적화되었습니다.

지능적인 반응성 구조 (Architecture of Intelligent Reactivity)

이 하이브리드 공식은 과학적인 보정을 통합합니다.

60% 모멘텀의 힘 ( Williams %R 30% + 스토캐스틱 20% + DeMarker 10% )

30% 고급 필터링 ( 라게르 필터 - 노이즈 제거, 신호 검증)

10% 안정적인 확인 (RSI - 구조적 안정성 기여)

이 독특한 조합은 오실레이터가 시장이 움직일 때 빠르게 반응하고, 노이즈만 있을 때는 안정적으로 유지되도록 보장합니다.

ADX를 통한 확인

오실레이터에는 통합된 ADX(Average Directional Index) 히스토그램이 포함되어 있어 추세의 강도를 시각적으로 보여줍니다. 이는 트레이더가 활용하고자 하는 방향으로 시장이 실제로 힘을 가지고 있는지 확인하는 데 도움을 줍니다.

통합된 ATR 패널

또한, 이 지표는 다음을 표시하는 작은 패널을 통합하고 있습니다.

현재 캔들과 최근 캔들의 ATR (Average True Range - 평균 실제 범위 ) (설정 가능)

해당 캔들들의 ATR 평균

이 세부 사항은 트레이더에게 더 지능적인 진입을 연습하도록 가르칩니다. 즉, 범위(ATR)가 이전 캔들보다 크고 최근 평균보다 높은 캔들을 찾아, 진정한 힘이 있는 순간에 거래할 가능성을 높이는 것입니다.

표준 설정 = 완벽한 균형

처음부터 오라클 오실레이터는 속도와 정확도 사이의 정확한 비율로 조정되었습니다. **Williams %R 30% / 라게르 필터 30%**의 분포는 반응성이 신뢰성을 희생시키지 않는 수학적 균형을 만듭니다. 그러나 각 트레이더가 자신의 스타일에 맞게 조정할 수 있도록 모든 것은 입력값에서 조절 가능합니다.

오라클 오실레이터는 단순한 오실레이터 그 이상입니다. 이는 다른 지표들이 파편화된 방식으로 제공하는 것을 하나의 도구에 집중시킨 지능적인 통합 시스템입니다.

단일 오실레이터를 사용하는 것보다 명확 합니다 (개별적인 한계를 제거하기 때문).

모든 것을 함께 사용하는 것보다 강력 합니다 (노이즈와 신호의 모순을 방지하기 때문).

어떤 수동 조합보다 안정적입니다. 각 매개변수가 수학적 정밀도를 유지하도록 계산되었기 때문입니다.

오라클 오실레이터를 통해 트레이더는 Williams %R의 속도와 라게르 필터의 지능을 결합한 오실레이터를 처음으로 얻게 되며, 더 명확하고, 신뢰할 수 있으며, 일관된 진입을 제공받습니다.

하나의 라인, 모든 이점.



