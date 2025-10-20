Gap Rider

GapRider EA - Dinamik Alım Tarafı Gap Ticareti Uzman Danışmanı

Genel Bakış

GapRider EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike ve uyarlanabilir bir Uzman Danışman (EA) olup, alım tarafı gap ticareti konusunda uzmanlaşmıştır. Bu EA, önemli piyasa boşluklarını tespit eder ve stratejik alım emirleri yerleştirir, piyasa volatilitesine dayalı dinamik boyutlandırma kullanarak giriş ve çıkış işlemlerini optimize eder. Sağlam bir özellik seti ile GapRider, büyük piyasa hareketlerinden sonra fiyat geri çekilmelerinden faydalanmak için güçlü bir araç sunar ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için uygundur.

Ana Özellikler

  • Dinamik Boyutlandırma Teknolojisi: Ortalama mum aralığına bağlı olarak stop loss, takip eden stop ve giriş koşullarını otomatik olarak ayarlar, değişen piyasa koşullarına uyum sağlar.
  • Gap Tespit Mekanizması: Kullanıcı tarafından tanımlanan eşiği (varsayılan: ortalama mum aralığının 3 katı) aşan büyük fiyat hareketlerini (gap'ler) belirler ve yüksek olasılıklı ticaret kurulumlarını tespit eder.
  • Fiyat Toparlanma Stratejisi: Opsiyonel olarak, fiyatın gap düşük seviyesinin altına düşmesini ve toparlanmasını bekleyerek işlemlere girer, tersine dönüş yakalama olasılığını artırır.
  • Emir Ayar Sistemi: Belirtilen geriye dönük inceleme döneminde daha düşük düşükleri izler ve bekleyen emirleri optimize ederek giriş noktalarını ayarlar.
  • Takip Eden Stop Yönetimi: Piyasa volatilitesine bağlı olarak stop loss'ları dinamik olarak takip eder, fiyat dalgalanmalarına izin verirken karı güvence altına alır.
  • Görsel Grafik İşaretleyiciler: Gap sinyalleri, bekleyen emirler ve sanal emir seviyeleri için grafikte net görsel işaretler (oklar ve çizgiler) gösterir, işlem şeffaflığını artırır.
  • Esnek Risk Yönetimi: Risk toleransınıza uygun olarak yapılandırılabilir stop loss, lot büyüklüğü ve maksimum açık emir sayısı.
  • Kapsamlı Günlük Kaydı: Performans analizi ve strateji iyileştirme için ayrıntılı hata ayıklama ve işlem günlükleri sağlar.

Giriş Parametreleri

  • MagicNumber (12345): EA işlemlerini diğer EA'larla çakışmayı önlemek için benzersiz bir tanımlayıcı.
  • Timeframe (H1): Gap'leri tespit etmek ve ortalama mum aralıklarını hesaplamak için analiz zaman dilimi.
  • LotSize (0.01): Her emir için işlem hacmi, hesap boyutunuza göre özelleştirilebilir.
  • TrailingStopMultiplier (1.5): Dinamik takip eden stop için çarpan, ortalama mum aralığının katları olarak hesaplanır.
  • UseStopLoss (false): İşlemler için stop loss'u etkinleştirir/devre dışı bırakır.
  • StopLossMultiplier (3.5): Takip eden stop boyutuna dayalı stop loss mesafesi için çarpan.
  • MaxOpenOrders (5): Herhangi bir zamanda izin verilen maksimum bekleyen emir sayısı.
  • Slippage (3): Emir yürütme için izin verilen maksimum fiyat kayması (nokta cinsinden).
  • RangeMultiplier (3.0): Gap tespiti için eşik, ortalama mum aralığının katları olarak.
  • AveragePeriod (100): Dinamik boyutlandırma için ortalama aralığı hesaplamak için kullanılan mum sayısı.
  • LookbackCandles (5): Emirleri ayarlarken daha düşük düşükleri izlemek için mum sayısı.
  • AdjustOnRedCandle (true): Ayı (kırmızı) mum oluştuğunda bekleyen emirleri ayarlar.
  • DelayPeriods (2): Gap sinyalinden sonra bekleyen emri yerleştirmeden önce beklenecek mum sayısı.
  • WaitForRecovery (true): İşleme girmeden önce fiyatın gap düşük seviyesinin altına düşmesini ve toparlanmasını gerektirir.
  • RecoveryDepthMultiplier (3.0): Gap düşük seviyesinin altındaki derinlik fiyatı için çarpan, toparlanma onayı için kullanılır.

Nasıl Çalışır?

  • Gap Tespiti: EA, belirtilen zaman diliminde (örneğin, H1), kullanıcı tarafından tanımlanan eşiği (RangeMultiplier × ortalama mum aralığı) aşan mumları izler. Bu gap'ler potansiyel tersine dönüş fırsatlarını işaret eder.
  • Dinamik Boyutlandırma: EA, belirtilen dönemde (AveragePeriod) ortalama mum aralığını hesaplar ve adaptif stop loss, takip eden stop ve minimum mesafe parametrelerini belirler, piyasa volatilitesine yanıt verir.
  • Bekleyen Sinyal Kuyruğu: Gap tespit edildikten sonra, EA belirtilen gecikme süresini (DelayPeriods) bekler ve bu süre içinde en düşük düşük seviyeyi belirleyerek giriş fiyatını optimize eder.
  • Toparlanma Onayı (Opsiyonel): WaitForRecovery etkinleştirilmişse, EA sanal bir emir oluşturur, fiyatın gap düşük seviyesinin altına dinamik bir derinlikte (RecoveryDepthMultiplier × ortalama mum aralığı) düşmesini ve ardından tetikleyici fiyata toparlanmasını bekler, sonra piyasada alım emri yürütür.
  • Emir Ayarı: AdjustOnRedCandle etkinleştirilmişse, EA, LookbackCandles döneminde daha düşük düşükleri izler ve bekleyen emirleri optimize etmek için ayarlar.
  • Takip Eden Stop: Açık pozisyonlar, TrailingStopMultiplier × ortalama mum aralığı olarak hesaplanan dinamik takip eden stop ile yönetilir, piyasa dalgalanmalarına izin verirken karı kilitler.
  • Emir Yönetimi: EA, bekleyen emirlerin maksimum sayısını (MaxOpenOrders) sınırlar ve yeni emirlerin mevcut emirlerden minimum mesafede yerleştirilmesini sağlar, aşırı ticareti önler.

Neden GapRider EA'yı Seçmelisiniz?

  • Piyasa Uyarlanabilirliği: Gerçek zamanlı volatiliteye dayalı dinamik boyutlandırma ile farklı piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
  • Stratejik Giriş Noktaları: Gap tersine dönüşlerini ve isteğe bağlı toparlanma onayını kullanarak yüksek olasılıklı işlemler gerçekleştirir.
  • Risk Kontrolü: Esnek stop loss ve takip eden stop seçenekleri ile maksimum emir sınırı, risk maruziyetini yönetir.
  • Kullanıcı Dostu Görselleştirme: Net grafik işaretleyiciler ve ayrıntılı günlükler, EA'nın eylemlerini izlemeyi ve anlamayı kolaylaştırır.
  • Özelleştirilebilir Parametreler: Zaman dilimi, lot büyüklüğü ve risk yönetimi ayarlarını traderın stiline uyarlar.

Önerilen Ayarlar

  • Forex Çiftleri: Yüksek likidite ve volatiliteye sahip ana çiftler (örneğin, EUR/USD, GBP/USD) için en uygun.
  • Zaman Dilimi: H1 (varsayılan), sinyal sıklığı ve güvenilirlik arasında denge sağlar; ticaret stilinize göre ayarlayın.
  • Hesap Büyüklüğü: LotSize = 0.01 için riski etkili bir şekilde yönetmek için önerilen minimum bakiye 1000 $.
  • Broker Gereksinimleri: Kaymayı en aza indirmek için düşük spreadli ECN broker ve hızlı yürütme.

Kurulum ve Yapılandırma

  1. GapRider.mq5 dosyasını MetaTrader 5'in Experts klasörüne kopyalayın.
  2. EA'yı seçtiğiniz sembol ve zaman dilimi grafiğine ekleyin.
  3. Giriş parametrelerini ticaret tercihlerinize ve risk toleransınıza göre yapılandırın.
  4. MetaTrader 5'te AutoTrading'i etkinleştirin ve EA'nın çalıştığından emin olun.
  5. Ayrıntılı günlükler ve işlem güncellemeleri için Experts ve Journal sekmelerini izleyin.

Destek ve Güncellemeler

  • Destek: Destek veya özelleştirme talepleri için MQL5 Market platformu üzerinden geliştiriciyle iletişime geçin.
  • Güncellemeler: Performansı artırmak ve piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için düzenli güncellemeler sağlanacaktır.

Sorumluluk Reddi

Ticaret önemli riskler içerir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. EA'yı canlı ortamda kullanmadan önce her zaman bir demo hesabında test edin. EA'nın işlevselliğini ve ayarlarını anlayarak ticaret hedeflerinize uygun olduğundan emin olun.

GapRider EA ile ticaret potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın – forex piyasasında gap tabanlı fırsatları yakalayan akıllı ortağınız!


Yazarın diğer ürünleri
EA Bull Scalper
Ofer Dvir
Uzman Danışmanlar
Boğa Scalper EA – Profesyonel Scalping Aracı Bull Scalper EA, alım işlemlerinin mekanizmasını tam potansiyeliyle kontrol etmenizi sağlar. Öncelikle, EA bir işlem açar; bu, "true" veya "false" ayarıyla "pozisyon yoksa alım aç" seçeneğiyle de devre dışı bırakılabilir. Ardından, pozisyon kârdayken bir takip eden kayıp (trailing stop) yönetir. Takip eden kayıbı şu şekilde kontrol edebilirsiniz: Takip başlangıcı - puan cinsinden verilir, başlangıç takip kaybının görünümünü belirler. Takip yayılımı -
Summorai
Ofer Dvir
Göstergeler
Özel gösterge, hareketli ortalamanızı bir sonraki seviyeye taşıyarak 5 farklı sembolden MA'ları birleştirmenize olanak tanır! Neden? Bu şekilde kararlarınız tamamlayıcı piyasalara dayanır. Örnek: Nasdaq'ta işlem yapıyorsunuz ancak aynı anda Bitcoin ve Russell 2000'i takip ederek piyasa trendlerini bilmek istiyorsunuz. Ya da XRP ticareti yapıyorsunuz ancak küresel bir bakış açısına sahip olmak istiyorsunuz. Artık bu mümkün! Sembollerin brokerinizle eşleştiğinden emin olun, büyük/küçük harfe duya
FREE
Bull EA Scalper
Ofer Dvir
Uzman Danışmanlar
Bullish Scalping EA - Your Go-To Expert Advisor for Bullish Day Trading scalping in MetaTrader 4! Automate your trading on any forex trading crypto trading indices scalping or even swing trading or stocks trading in every strategy from fast scalping trading to swing trading  the ea will not limit the digit number of trailing loss and spread so basiclly you could use it to secure long holds Special for 24Hours   will be back to 125$ soon!! Please leave a 5 star***** rating if you like this EA! T
Summorai mt4
Ofer Dvir
Göstergeler
Summorai Bu gösterge, farklı sembollerden en fazla 5 hareketli ortalamayı toplar ve grafiğinizde uygun bir şekilde yerleştirir. Nasıl kullanılır? Göstergeyi bir grafiğe sürükleyin ve piyasa izleme pencerenizde göründüğü gibi sembol adlarını tam olarak girin. Böylece her zaman küresel trendi takip edebilirsiniz. Kullanım örneği: Gösterge grafiğinde DAX40 ile işlem yapıyorsanız, trendi doğrulamak için Nasdaq100, S&P500 ve Dow30 eklemek iyi bir fikirdir. Örnek 2: XRP ile işlem yapıyorsunuz, ancak B
FREE
Chart historical archeology viewer
Ofer Dvir
Yardımcı programlar
Get you Free Utility EA that will show closed positions results on your chart fun little feature that make every trader really happy EA will not open or manage position only show historical results on the chart chose color and size  Please leave 5 start review if you liked this free tool make sure to check out my trading EA  the EA Bull scalper  or the  EA Bear Scalper or for best result get both for optimal performance 
FREE
Bear EA Scalper
Ofer Dvir
Uzman Danışmanlar
Hello Sellers here is my EA Sell Scalper trader it can be used on any open window but look out and play with the parameters !! Limited time for 45$ then i go to the retail price of 299$  Leave a comment and review  5 stars means you like it :) Make me happy  Please see video:  https://youtu.be/yE3GF4ku36Q Introducing  Expert Advisor designed to trade in combination to my EA BULL Scalper delivering me consistent profits over the long run. This advanced algorithmic trading system operates sea
Slalom Scalper pro
Ofer Dvir
Uzman Danışmanlar
Meta trader 4 Slalom Scalper welcome to my instrument for Long and short rapid pro scalping imagine taking a trade and hitting your stop loss.. sad.. but with the slalom scalper that trade will revert itself to a reversed position and try to hit the TP  the slalom also can open both buy and sell position on the same signal hedging you on every top or new bottom just try and see how every breakout becomes a signal
EA Bear Scalper
Ofer Dvir
Uzman Danışmanlar
Hello Sellers here is The companion of the EA BULL Scalper the EA BEAR Scalper is a Sell Scalping trader it can be used on any open window but do look out and play with the parameters !! Limited time 35$ for 100copies  $then i go to the retail price of 225$  please comment review and ask what ever you need :) using in AI mode will be easy and self explain the green line represent where the next position in the grid will be opened you can control the spacing of the general dynamic grid system an
Slalom Scalper
Ofer Dvir
Uzman Danışmanlar
Meet SLALOM: Your Trading Companion with Smart Recovery! Hey there, fellow trader! Looking for an EA that not only finds great opportunities but also bounces back when the market doesn't go your way? Please comment review and share your results with the slalom scalper Say hello to SLALOM!  What Makes SLALOM Special: **Spots Opportunities**: SLALOM keeps an eye on the market for you, jumping on new highs and lows when others might miss them **Bounces Back After SL**: When a trade hits stop-lo
Fibonacci Scalper Bullish
Ofer Dvir
Uzman Danışmanlar
OK here it is!! I must confess I'm a big fan and user of my Bullscalper and Bear scalper... but this ea is really showing amazing results  what does it do: this ea will open positions based on Fibonacci chart that will be magnetize to your on chart the use of time frame has no meaning the Fibonacci stick to the high and low looking back in hours  my suggestion is any thing from a week time to a month  let it work its charm second it will secure positions with an automatic trailing loss Have f
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
Uzman Danışmanlar
Fibonacci Scalper Pro is a seller based scalper on a dynamic fibonacci retracement * look back in hours will control the Fibonacci calculation * trailing loss tracker will keep you happy recommend setting is at least 48hours with with a trailing setting of around 400 and 300 spread  of course with your own optimization you can get better and better results  but the normal out come from this ea and my buy fibonacci ea are pretty amazing and stable  Im looking forward to here your comments and r
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt