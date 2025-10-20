Genel Bakış

GapRider EA - Dinamik Alım Tarafı Gap Ticareti Uzman Danışmanı

GapRider EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike ve uyarlanabilir bir Uzman Danışman (EA) olup, alım tarafı gap ticareti konusunda uzmanlaşmıştır. Bu EA, önemli piyasa boşluklarını tespit eder ve stratejik alım emirleri yerleştirir, piyasa volatilitesine dayalı dinamik boyutlandırma kullanarak giriş ve çıkış işlemlerini optimize eder. Sağlam bir özellik seti ile GapRider, büyük piyasa hareketlerinden sonra fiyat geri çekilmelerinden faydalanmak için güçlü bir araç sunar ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için uygundur.

Ana Özellikler

Dinamik Boyutlandırma Teknolojisi : Ortalama mum aralığına bağlı olarak stop loss, takip eden stop ve giriş koşullarını otomatik olarak ayarlar, değişen piyasa koşullarına uyum sağlar.

: Ortalama mum aralığına bağlı olarak stop loss, takip eden stop ve giriş koşullarını otomatik olarak ayarlar, değişen piyasa koşullarına uyum sağlar. Gap Tespit Mekanizması : Kullanıcı tarafından tanımlanan eşiği (varsayılan: ortalama mum aralığının 3 katı) aşan büyük fiyat hareketlerini (gap'ler) belirler ve yüksek olasılıklı ticaret kurulumlarını tespit eder.

: Kullanıcı tarafından tanımlanan eşiği (varsayılan: ortalama mum aralığının 3 katı) aşan büyük fiyat hareketlerini (gap'ler) belirler ve yüksek olasılıklı ticaret kurulumlarını tespit eder. Fiyat Toparlanma Stratejisi : Opsiyonel olarak, fiyatın gap düşük seviyesinin altına düşmesini ve toparlanmasını bekleyerek işlemlere girer, tersine dönüş yakalama olasılığını artırır.

: Opsiyonel olarak, fiyatın gap düşük seviyesinin altına düşmesini ve toparlanmasını bekleyerek işlemlere girer, tersine dönüş yakalama olasılığını artırır. Emir Ayar Sistemi : Belirtilen geriye dönük inceleme döneminde daha düşük düşükleri izler ve bekleyen emirleri optimize ederek giriş noktalarını ayarlar.

: Belirtilen geriye dönük inceleme döneminde daha düşük düşükleri izler ve bekleyen emirleri optimize ederek giriş noktalarını ayarlar. Takip Eden Stop Yönetimi : Piyasa volatilitesine bağlı olarak stop loss'ları dinamik olarak takip eder, fiyat dalgalanmalarına izin verirken karı güvence altına alır.

: Piyasa volatilitesine bağlı olarak stop loss'ları dinamik olarak takip eder, fiyat dalgalanmalarına izin verirken karı güvence altına alır. Görsel Grafik İşaretleyiciler : Gap sinyalleri, bekleyen emirler ve sanal emir seviyeleri için grafikte net görsel işaretler (oklar ve çizgiler) gösterir, işlem şeffaflığını artırır.

: Gap sinyalleri, bekleyen emirler ve sanal emir seviyeleri için grafikte net görsel işaretler (oklar ve çizgiler) gösterir, işlem şeffaflığını artırır. Esnek Risk Yönetimi : Risk toleransınıza uygun olarak yapılandırılabilir stop loss, lot büyüklüğü ve maksimum açık emir sayısı.

: Risk toleransınıza uygun olarak yapılandırılabilir stop loss, lot büyüklüğü ve maksimum açık emir sayısı. Kapsamlı Günlük Kaydı: Performans analizi ve strateji iyileştirme için ayrıntılı hata ayıklama ve işlem günlükleri sağlar.

Giriş Parametreleri

MagicNumber (12345) : EA işlemlerini diğer EA'larla çakışmayı önlemek için benzersiz bir tanımlayıcı.

: EA işlemlerini diğer EA'larla çakışmayı önlemek için benzersiz bir tanımlayıcı. Timeframe (H1) : Gap'leri tespit etmek ve ortalama mum aralıklarını hesaplamak için analiz zaman dilimi.

: Gap'leri tespit etmek ve ortalama mum aralıklarını hesaplamak için analiz zaman dilimi. LotSize (0.01) : Her emir için işlem hacmi, hesap boyutunuza göre özelleştirilebilir.

: Her emir için işlem hacmi, hesap boyutunuza göre özelleştirilebilir. TrailingStopMultiplier (1.5) : Dinamik takip eden stop için çarpan, ortalama mum aralığının katları olarak hesaplanır.

: Dinamik takip eden stop için çarpan, ortalama mum aralığının katları olarak hesaplanır. UseStopLoss (false) : İşlemler için stop loss'u etkinleştirir/devre dışı bırakır.

: İşlemler için stop loss'u etkinleştirir/devre dışı bırakır. StopLossMultiplier (3.5) : Takip eden stop boyutuna dayalı stop loss mesafesi için çarpan.

: Takip eden stop boyutuna dayalı stop loss mesafesi için çarpan. MaxOpenOrders (5) : Herhangi bir zamanda izin verilen maksimum bekleyen emir sayısı.

: Herhangi bir zamanda izin verilen maksimum bekleyen emir sayısı. Slippage (3) : Emir yürütme için izin verilen maksimum fiyat kayması (nokta cinsinden).

: Emir yürütme için izin verilen maksimum fiyat kayması (nokta cinsinden). RangeMultiplier (3.0) : Gap tespiti için eşik, ortalama mum aralığının katları olarak.

: Gap tespiti için eşik, ortalama mum aralığının katları olarak. AveragePeriod (100) : Dinamik boyutlandırma için ortalama aralığı hesaplamak için kullanılan mum sayısı.

: Dinamik boyutlandırma için ortalama aralığı hesaplamak için kullanılan mum sayısı. LookbackCandles (5) : Emirleri ayarlarken daha düşük düşükleri izlemek için mum sayısı.

: Emirleri ayarlarken daha düşük düşükleri izlemek için mum sayısı. AdjustOnRedCandle (true) : Ayı (kırmızı) mum oluştuğunda bekleyen emirleri ayarlar.

: Ayı (kırmızı) mum oluştuğunda bekleyen emirleri ayarlar. DelayPeriods (2) : Gap sinyalinden sonra bekleyen emri yerleştirmeden önce beklenecek mum sayısı.

: Gap sinyalinden sonra bekleyen emri yerleştirmeden önce beklenecek mum sayısı. WaitForRecovery (true) : İşleme girmeden önce fiyatın gap düşük seviyesinin altına düşmesini ve toparlanmasını gerektirir.

: İşleme girmeden önce fiyatın gap düşük seviyesinin altına düşmesini ve toparlanmasını gerektirir. RecoveryDepthMultiplier (3.0): Gap düşük seviyesinin altındaki derinlik fiyatı için çarpan, toparlanma onayı için kullanılır.

Nasıl Çalışır?

Gap Tespiti : EA, belirtilen zaman diliminde (örneğin, H1), kullanıcı tarafından tanımlanan eşiği (RangeMultiplier × ortalama mum aralığı) aşan mumları izler. Bu gap'ler potansiyel tersine dönüş fırsatlarını işaret eder.

: EA, belirtilen zaman diliminde (örneğin, H1), kullanıcı tarafından tanımlanan eşiği (RangeMultiplier × ortalama mum aralığı) aşan mumları izler. Bu gap'ler potansiyel tersine dönüş fırsatlarını işaret eder. Dinamik Boyutlandırma : EA, belirtilen dönemde (AveragePeriod) ortalama mum aralığını hesaplar ve adaptif stop loss, takip eden stop ve minimum mesafe parametrelerini belirler, piyasa volatilitesine yanıt verir.

: EA, belirtilen dönemde (AveragePeriod) ortalama mum aralığını hesaplar ve adaptif stop loss, takip eden stop ve minimum mesafe parametrelerini belirler, piyasa volatilitesine yanıt verir. Bekleyen Sinyal Kuyruğu : Gap tespit edildikten sonra, EA belirtilen gecikme süresini (DelayPeriods) bekler ve bu süre içinde en düşük düşük seviyeyi belirleyerek giriş fiyatını optimize eder.

: Gap tespit edildikten sonra, EA belirtilen gecikme süresini (DelayPeriods) bekler ve bu süre içinde en düşük düşük seviyeyi belirleyerek giriş fiyatını optimize eder. Toparlanma Onayı (Opsiyonel) : WaitForRecovery etkinleştirilmişse, EA sanal bir emir oluşturur, fiyatın gap düşük seviyesinin altına dinamik bir derinlikte (RecoveryDepthMultiplier × ortalama mum aralığı) düşmesini ve ardından tetikleyici fiyata toparlanmasını bekler, sonra piyasada alım emri yürütür.

: WaitForRecovery etkinleştirilmişse, EA sanal bir emir oluşturur, fiyatın gap düşük seviyesinin altına dinamik bir derinlikte (RecoveryDepthMultiplier × ortalama mum aralığı) düşmesini ve ardından tetikleyici fiyata toparlanmasını bekler, sonra piyasada alım emri yürütür. Emir Ayarı : AdjustOnRedCandle etkinleştirilmişse, EA, LookbackCandles döneminde daha düşük düşükleri izler ve bekleyen emirleri optimize etmek için ayarlar.

: AdjustOnRedCandle etkinleştirilmişse, EA, LookbackCandles döneminde daha düşük düşükleri izler ve bekleyen emirleri optimize etmek için ayarlar. Takip Eden Stop : Açık pozisyonlar, TrailingStopMultiplier × ortalama mum aralığı olarak hesaplanan dinamik takip eden stop ile yönetilir, piyasa dalgalanmalarına izin verirken karı kilitler.

: Açık pozisyonlar, TrailingStopMultiplier × ortalama mum aralığı olarak hesaplanan dinamik takip eden stop ile yönetilir, piyasa dalgalanmalarına izin verirken karı kilitler. Emir Yönetimi: EA, bekleyen emirlerin maksimum sayısını (MaxOpenOrders) sınırlar ve yeni emirlerin mevcut emirlerden minimum mesafede yerleştirilmesini sağlar, aşırı ticareti önler.

Neden GapRider EA'yı Seçmelisiniz?

Piyasa Uyarlanabilirliği : Gerçek zamanlı volatiliteye dayalı dinamik boyutlandırma ile farklı piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.

: Gerçek zamanlı volatiliteye dayalı dinamik boyutlandırma ile farklı piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Stratejik Giriş Noktaları : Gap tersine dönüşlerini ve isteğe bağlı toparlanma onayını kullanarak yüksek olasılıklı işlemler gerçekleştirir.

: Gap tersine dönüşlerini ve isteğe bağlı toparlanma onayını kullanarak yüksek olasılıklı işlemler gerçekleştirir. Risk Kontrolü : Esnek stop loss ve takip eden stop seçenekleri ile maksimum emir sınırı, risk maruziyetini yönetir.

: Esnek stop loss ve takip eden stop seçenekleri ile maksimum emir sınırı, risk maruziyetini yönetir. Kullanıcı Dostu Görselleştirme : Net grafik işaretleyiciler ve ayrıntılı günlükler, EA'nın eylemlerini izlemeyi ve anlamayı kolaylaştırır.

: Net grafik işaretleyiciler ve ayrıntılı günlükler, EA'nın eylemlerini izlemeyi ve anlamayı kolaylaştırır. Özelleştirilebilir Parametreler: Zaman dilimi, lot büyüklüğü ve risk yönetimi ayarlarını traderın stiline uyarlar.

Önerilen Ayarlar

Forex Çiftleri : Yüksek likidite ve volatiliteye sahip ana çiftler (örneğin, EUR/USD, GBP/USD) için en uygun.

: Yüksek likidite ve volatiliteye sahip ana çiftler (örneğin, EUR/USD, GBP/USD) için en uygun. Zaman Dilimi : H1 (varsayılan), sinyal sıklığı ve güvenilirlik arasında denge sağlar; ticaret stilinize göre ayarlayın.

: H1 (varsayılan), sinyal sıklığı ve güvenilirlik arasında denge sağlar; ticaret stilinize göre ayarlayın. Hesap Büyüklüğü : LotSize = 0.01 için riski etkili bir şekilde yönetmek için önerilen minimum bakiye 1000 $.

: LotSize = 0.01 için riski etkili bir şekilde yönetmek için önerilen minimum bakiye 1000 $. Broker Gereksinimleri: Kaymayı en aza indirmek için düşük spreadli ECN broker ve hızlı yürütme.

Kurulum ve Yapılandırma

GapRider.mq5 dosyasını MetaTrader 5'in Experts klasörüne kopyalayın. EA'yı seçtiğiniz sembol ve zaman dilimi grafiğine ekleyin. Giriş parametrelerini ticaret tercihlerinize ve risk toleransınıza göre yapılandırın. MetaTrader 5'te AutoTrading'i etkinleştirin ve EA'nın çalıştığından emin olun. Ayrıntılı günlükler ve işlem güncellemeleri için Experts ve Journal sekmelerini izleyin.

Destek ve Güncellemeler

Destek : Destek veya özelleştirme talepleri için MQL5 Market platformu üzerinden geliştiriciyle iletişime geçin.

: Destek veya özelleştirme talepleri için MQL5 Market platformu üzerinden geliştiriciyle iletişime geçin. Güncellemeler: Performansı artırmak ve piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için düzenli güncellemeler sağlanacaktır.

Sorumluluk Reddi

Ticaret önemli riskler içerir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. EA'yı canlı ortamda kullanmadan önce her zaman bir demo hesabında test edin. EA'nın işlevselliğini ve ayarlarını anlayarak ticaret hedeflerinize uygun olduğundan emin olun.

GapRider EA ile ticaret potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın – forex piyasasında gap tabanlı fırsatları yakalayan akıllı ortağınız!