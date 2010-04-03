Time Zones 50

Time Zones Fifty

L’indicateur résout un problème fondamental :
Comment devons-nous compter le temps ? Quelles zones utiliser, comment et pourquoi ?
Il est entièrement basé sur la logique.

Application des zones de temps

Pour appliquer des zones de temps, il faut un point de départ. Ce point doit être défini logiquement, et non choisi au hasard.
Certains choisissent par exemple :

  • le premier jour de l’année,

  • le premier jour du mois,

  • le début d’un trimestre ou d’une semaine.

Mais cela suppose que l’activité du marché se répète exactement à la même date chaque année.
Par exemple, ce qui s’est passé le 12 mars 2025 devrait se reproduire le 12 mars 2026. Évidemment, ce n’est pas le cas.

Les cycles peuvent se répéter, mais pas forcément à partir du même point initial.
Même en utilisant les cycles de Gann, il faut toujours déterminer le point de départ — sans cela, rien n’a de sens.

Où se trouve donc ce début ?

Option 1

On admet généralement que nous sommes en 2025, ce qui signifie que le début était le 1er janvier de l’an 0 — l’année de la naissance du Christ.

C’est le calendrier communément utilisé. Mais il en existe d’autres.

Option 2

Le calendrier qui utilise le point de départ le plus ancien est le calendrier bulgare ancien. Selon lui, nous sommes actuellement en l’an 7533.
Quel événement s’est produit alors ? Probablement le Déluge.

Les deux options sont valables : la première parce qu’elle est largement acceptée, la seconde parce qu’il n’existe pas de calendrier plus ancien.

Option 3

Logiquement, on pourrait remonter jusqu’au Big Bang (il y a 13 milliards d’années). Mais comme il est impossible de prouver exactement quand il s’est produit, on ne peut pas l’utiliser.

Cependant, on peut utiliser un autre événement naturel.
Dans notre système solaire, les planètes tournent autour du Soleil selon des cycles. Chaque planète a son propre cycle.
Logiquement, le début d’un cycle est le moment où toutes les planètes sont alignées en ligne droite avec le Soleil.
Ensuite, elles se déplacent et la ligne est rompue.

Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ?
Le 1er janvier 1665.

Modes de l’indicateur

L’indicateur propose trois modes de mesure des cycles temporels :

  1. Mode standard – comptant depuis l’an 0 (année actuelle 2025).

  2. Mode 1665 – comptant depuis le dernier alignement planétaire, le 1er janvier 1665.

  3. Calendrier bulgare ancien – comptant selon ce calendrier (année actuelle 7533).

Par défaut, l’indicateur utilise le mode standard (1).
Les autres peuvent être activés en sélectionnant le mode correspondant.

Calcul des zones de temps

L’indicateur divise chaque période en deux sous-périodes égales. Puis la sous-période la plus récente est de nouveau divisée en deux, et ainsi de suite jusqu’au moment présent.

Pourquoi en deux ? Parce que toute action a une réaction égale et opposée. C’est cela, un cycle.

Pourquoi l’outil de zones de temps de MetaTrader ne fonctionne-t-il pas correctement ?
Parce qu’il compte les bougies, pas le temps.
Quand le marché est fermé le week-end, le temps continue de s’écouler, mais MT ne le prend pas en compte — ce qui n’est pas logique.

Cet indicateur calcule le temps lui-même, et non les bougies.

Utilisation

Comme on ne sait pas quel sommet ou quel creux correspond à quel cycle, on commence par mesurer à partir du plus petit cycle affiché par l’indicateur.
Quand le marché forme un nouveau sommet ou creux et entre dans la période suivante :

  • on déplace la ligne bleue de l’indicateur vers l’avenir pour que la prochaine ligne verticale grise (période suivante) corresponde à ce sommet ou creux.

Ainsi, on voit exactement quand le cycle actuel doit se terminer.

  • La ligne bleue montre la date et l’heure exactes de la fin du cycle.

  • En cliquant sur la date, on peut voir combien d’heures et de minutes il reste jusqu’à la fin du cycle. L’indicateur le calcule automatiquement.

Version manuelle “Fifty”

L’indicateur inclut également un outil Fifty manuel.
Avec lui, on peut définir un sommet (top) et un creux (bottom), et les zones de support et de résistance sont calculées automatiquement.

  • Lignes rouges = niveaux baissiers

  • Lignes vertes = niveaux haussiers

  • Plus un niveau haussier et baissier sont proches, plus la zone devient forte et attractive. Ces zones servent de support ou de résistance fiables.

Les lignes Fifty peuvent être activées ou désactivées à tout moment.


Produits recommandés
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator on the MetaTrader 5 platform automatically detects harmonic pattern points X, A, B, C, and D directly on the chart. It analyzes price data and calculates Fibonacci ratios with high accuracy, enabling precise identification of potential reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Be
FREE
Fibonacci Progression With Breaks Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Fibonacci Progression with Breaks Indicator MT5 Fibonacci Progression with Breaks Indicator MT5 interprets market price shifts incrementally, following the principles of the Fibonacci sequence. This technical indicator initiates from a key pivot and plots Fibonacci-based price zones aligned with the prevailing trend direction. Additionally, it highlights trade opportunities by displaying green and red arrows to indicate potential buy or sell setups. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Ind
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Fibo Retracao Maxima e Minima Demo
Robson Ferreira
4 (1)
Indicateurs
Functional in the Forex market. Functional in the B3 market - Bolsa Brasil Balcão. Motivation The technical Fibonacci retraction indicator for many is essential and the basis for all market movement forecasts. The name of the tool comes from the Italian mathematician Leonardo de Pisa (13th century). This DEMO version will work in Meta Trader with Demo and Strategy Tester. To purchase the Full version that works on a Real account, click on: https://www.mql5.com/en/market/product/38089 Opera
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Indicateurs
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
Classic Cypher Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Classic Cypher Harmonic Pattern Indicator for MT5 The Classic Cypher Harmonic Pattern Indicator is a technical analysis tool based on harmonic structures and designed with asymmetrical Fibonacci ratios. This indicator accurately identifies key points—X, A, B, C, and D—and marks significant potential reversal zones on the chart using red and gray lines for clear visual guidance. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Classic Cypher Harmonic Pattern Indicator MT4  | A
FREE
Classic Shark Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Classic Shark Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Classic Shark Harmonic Pattern Indicator utilizes specific Fibonacci ratios—such as 88.6%, 113%, and 161.8%—to detect potential price reversal zones. By recognizing the geometric configuration of the pattern, the indicator automatically draws the Shark pattern on the chart and highlights the Potential Reversal Zone (PRZ) when conditions are met. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Classic Shark Harmon
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicateurs
Développement de la version précédente de l'indicateur ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicateur standard ZigZag modifié avec ajout d'informations sur la longueur d'onde en points, niveaux et différentes logiques d'alertes Améliorations générales : Adaptation du code pour MetaTrader 5 Travail optimisé avec les objets graphiques Nouveautés : Niveaux horizontaux aux extrêmes Choix du type de niveaux : horizontal/rayons/segments Filtre de niveaux liquides (non percés par le prix) Tampon po
FREE
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator for MT5 The Anti Crab Harmonic Pattern Indicator on MetaTrader 5 uses specific Fibonacci ratios—such as 0.618, 1.27, and 2.27—to accurately pinpoint potential price reversal zones. It visually displays bullish patterns in red and bearish patterns in blue. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT4 | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:  Refined Order Block Indicator for MT 5
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
FREE
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Classic Crab Harmonic Pattern, introduced by Scott Carney in 2000, is one of the most recognized harmonic patterns in technical analysis. Known for its precise Fibonacci measurements and favorable risk-to-reward ratio, it helps traders identify potential price reversal zones with accuracy. The Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 automatically detects this pattern on price charts, marking the key points X, A, B, C,
FREE
ICT Seek and Destroy Profile Friday Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
ICT Seek and Destroy Profile Friday Indicator MT5 The   ICT Seek & Destroy Profile Friday Indicator MT5   operates based on the breakout behavior of the London session relative to the established range of the Asian session. Its primary function is to pinpoint potential Seek & Destroy (S&D) scenarios that signal sharp market moves. This indicator assesses whether the London session fully penetrates both the high and low of the Asian session range. When this condition is satisfied, it automaticall
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Classic Bat Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Classic Bat Harmonic Pattern Indicator for MT5 The Classic Bat Harmonic Pattern Indicator is developed to detect and plot harmonic bat reversal patterns on the chart. Built on Fibonacci ratios, these patterns are effective in identifying potential trend reversals. This MT5 classic chart pattern tool displays bullish bat formations in pink and bearish bat formations in blue for clear visual distinction. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Classic Harmonic Butterfl
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (6)
Indicateurs
Smart FVG (MT5) — Visualiseur des Fair Value Gaps Summary Détecte et visualise les FVG avec sensibilité liée à l’ATR ; alertes en option. What it does Smart FVG repère les zones de prix non recouvertes par les bougies adjacentes (Fair Value Gap, FVG) et les affiche comme zones haussières/baissières. Les couleurs et le remplissage sont personnalisables. Des alertes facultatives préviennent lors de l’apparition d’un nouveau gap ou de son comblement. Outil de visualisation uniquement ; n’exécute
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicateurs
L'indicateur   "Haven Key Levels PDH PDL"   aide les traders à visualiser les niveaux clés sur le graphique. Il marque automatiquement les niveaux suivants : DO (Daily Open)   — Niveau d'ouverture du jour. NYM (New York Midnight)   — Niveau de minuit à New York. PDH (Previous Day High)   — Plus haut du jour précédent. PDL (Previous Day Low)   — Plus bas du jour précédent. WO (Weekly Open)   — Niveau d'ouverture de la semaine. MO (Monthly Open)   — Niveau d'ouverture du mois. PWH (Previous Week
FREE
Deep Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Deep Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Deep Crab Harmonic Pattern Indicator is designed to detect harmonic patterns on price charts. Built specifically for the MetaTrader 5 platform, it identifies pivot points and applies Fibonacci ratios to spot the Deep Crab pattern, displaying it clearly on the chart. Traders can incorporate this indicator into their technical analysis and trading strategies to locate potential Price Reversal Zones (PRZ) and take buy or sell positions acco
FREE
Five zero Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
5-0 Harmonic Pattern Indicator MT5 The 5-0 Harmonic Pattern indicator is one of the specialized tools for identifying harmonic patterns in the Forex market, available on the MetaTrader 5 platform. Traders can develop more precise trading strategies and identify potential price reversal areas (PRZ) by using this indicator in combination with technical analysis. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Five zero Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  Trading
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicateurs
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Italo Levels Indicator MT5
Italo Santana Gomes
5 (5)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
How the day starts
Sergio Antoni Escudero Tirado
Indicateurs
This indicator draws the high intraday price and the low intraday price of the first n minutes of the day. The chart shows the days with vertical lines and two horizontal lines to indicate the max and the min close price of the n first minutes of the day. The max/min lines start and end with the day calculated. With this indicator you can see how starts the day compared with the previous days. It is valid for any market inasmuch as the start time is calculated with the data received. Parameter
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicateurs
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicateurs
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
Fibonacci Bollinger Bands MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indicateurs
MT4 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
Horn Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Horn Pattern Indicator MetaTrader 5 The Horn Pattern Indicator for MetaTrader 5 automatically identifies one of the most repeated formations in technical analysis the Expanding Triangle , also referred to as the Horn Pattern . This tool highlights the pattern with two diverging blue lines on the chart, enabling traders to anticipate potential reversals without manual analysis. When price breaks either line, the indicator signals a likely directional shift in market trend. «Indicator Installatio
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicateurs
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
Indicateurs
L'indicateur montre des niveaux ronds sur le graphique. Ils sont également appelés niveaux psychologiques, niveaux de banque ou niveaux des principaux acteurs. À ces niveaux, il y a une véritable lutte entre les haussiers et les baissiers, une accumulation de nombreux ordres, ce qui entraîne une volatilité accrue. L'indicateur s'adapte automatiquement à tout instrument et à toute période. Si le niveau 80 est cassé puis testé, il faut acheter. Si le niveau 20 est cassé puis testé, vendre. L'obje
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Plus de l'auteur
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicateurs
L'indicateur mesure le déséquilibre entre les haussiers et les baissiers sur une période donnée et affiche une ligne droite entre les deux points. Si les haussiers ont plus de volume que les baissiers, la ligne devient verte.  Si les baissiers ont plus de volume, elle est rouge. La ligne indique également le pourcentage de différence de volume. L'indicateur affiche les mêmes données dans une fenêtre séparée. Vous pouvez également voir le volume divisé. L'indicateur a deux modes. À cet effe
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Meravith
Ivan Stefanov
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
SENSE est un système automatisé qui combine des méthodes GANN sélectionnées avec des calculs fractals. Le système nous indique où ouvrir et fermer les transactions. Plus besoin de perdre du temps avec des calculs complexes - SENSE fait tout pour vous. Il suffit d'installer l'indicateur. Principes de base : Le marché est haussier lorsque le prix se situe au-dessus des lignes blanches. Acheter au-dessus des lignes blanches, s'arrêter en dessous Les lignes vertes sont des objectifs de hausse L
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur LEVELSS montre : - Les zones haussières et baissières quotidiennes. Elle est visible tous les jours de 00h00 à 23h59.  - La zone haussière et baissière hebdomadaire. Elle est visible du lundi 0:00 au vendredi 23:59 chaque semaine. - Canal spécialement calculé à partir d'un timeframe spécifique qui est affiché sur tous les autres timeframes. Par défaut, il s'agit de l'échelle de temps de 4 heures que vous pouvez changer pour l'échelle de temps de votre choix. Il est calculé en cont
Naturu
Ivan Stefanov
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
L’indicateur met en évidence les zones où un intérêt est déclaré sur le marché , puis montre la zone d’accumulation des ordres . Il fonctionne comme un carnet d’ordres à grande échelle . C’est l’indicateur destiné aux grands capitaux . Ses performances sont exceptionnelles. Quel que soit l’intérêt présent sur le marché, vous le verrez clairement . (Il s’agit d’une version entièrement réécrite et automatisée – l’analyse manuelle n’est plus nécessaire.) La vitesse de transaction est un indicateur
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Introduction Cet indicateur et système de trading représentent une approche remarquable des marchés financiers. ENIGMERA utilise les cycles fractals pour calculer avec précision les niveaux de support et de résistance. Il met en évidence la phase réelle d’accumulation et fournit orientation et objectifs — un système efficace aussi bien en tendance qu’en correction. Fonctionnement La majorité des fonctionnalités de l’indicateur se contrôle via des boutons situés à g
MACD divergency
Ivan Stefanov
Indicateurs
Cet indicateur identifie avec précision les divergences haussières et baissières entre les mouvements de prix et l’histogramme MACD, en utilisant des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de périodes 5 (rapide) et 34 (lente), ainsi qu’une ligne de signal de période 5. Il met en évidence les points où le momentum faiblit, signalant de possibles renversements de tendance. Règles pour une identification correcte des divergences La divergence haussière est valide lorsque le prix forme des creux plus
FREE
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
Les niveaux légendaires de William Gann dans un indicateur MT5 entièrement automatisé. GANN Master identifie les zones clés où le prix est le plus susceptible de se retourner ou de poursuivre sa tendance, en se basant sur des données Daily, Weekly et Monthly. Fonctionnalités clés : Boutons de période en un clic : cliquez sur Daily, Weekly ou Monthly pour tracer instantanément les zones du jour, de la semaine ou du mois Modes automatique et manuel • Automatique : GANN Master calcule tous les nive
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
SPEKULATOR est un système de trading manuel et un indicateur qui vous aide à identifier les zones clés de support et la direction du marché. Maîtrisez le marché avec une stratégie simple et une sagesse cachée. Vous choisissez n'importe quel sommet (TOP) et bas (BOTTOM) sur le graphique, et l'indicateur trace : Une zone de support pour votre tendance. Pour une tendance haussière, une zone verte apparaît ; pour une tendance baissière, une zone rouge. La sensibilité de la zone de support peut être
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, éliminant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant une grande précision et un gain de temps. De plus, des boutons permettent d’activer ou de désactiver la visibilité de ces niveaux, offrant une personnalisation complète. Pour ceux qui le souhaitent, la version gratuite de l’indicateur reste disponi
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur sépare efficacement le volume de tic-tac sur le marché des changes en catégories haussières et baissières. En outre, il permet de calculer et d'afficher la somme des volumes haussiers et baissiers pour la période de votre choix. Vous pouvez facilement ajuster la période en déplaçant les deux lignes bleues sur le graphique, ce qui permet de personnaliser et de préciser l'analyse des volumes en fonction de vos besoins de trading. Si vous le trouvez utile, vos commentaires seront
FREE
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur l'expérience pratique.  Insérez la date/heure de votre top/bottom. Il calcule le niveau le plus visité depuis le haut/bas jusqu'au moment présent. Il se met à jour automatiquement à chaque nouvelle bougie. Vous pouvez utiliser simultanément plusieurs indicateurs pour différentes tendances et différents délais. La longueur est toujours tracée depuis le début de la période jusqu'à aujourd'hui. Un outil PRO utile.
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
2 SNAKES est un système de scalping de première classe. Comme les entrées sont très précises, il est probable que vous deviendrez rapidement accro à ce système.  Vous avez 2 serpents. Lorsque vous voyez une bougie au-dessus ou au-dessous d'eux qui ne les touche pas - c'est votre signal de scalping. Si vous utilisez un cadre temporel plus large, le scalping peut devenir un suivi de tendance. Les serpents sont calculés précisément en fonction de l'état actuel du marché. Ils NE SONT PAS des
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Les objectifs précis de GANN sont calculés selon ses méthodes éprouvées et présentés devant vous. Cet outil est conçu pour rendre le trading plus fluide et intuitif. En déplaçant la ligne blanche vers le haut ou la ligne verte vers le bas, vous comprendrez immédiatement pourquoi les techniques de GANN restent influentes dans le monde du trading. Les stratégies de GANN se concentrent sur la prévision des mouvements de marché avec une grande précision, et cet outil met ce pouvoir à votre portée. Q
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicateurs
Balance Levels est un indicateur de trading facile à utiliser qui fournit des signaux clairs d’achat et de vente ainsi que des niveaux de prix dynamiques, aidant les traders à planifier leurs entrées et sorties avec plus de confiance. L’outil est très flexible – il peut être utilisé comme stratégie autonome ou intégré dans n’importe quel système de trading existant. Il fonctionne sur toutes les unités de temps et sur tous les marchés : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies ou Actions. Balance Level
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’un des rares indicateurs qui calcule les niveaux uniquement en fonction du prix. Il n’est pas affecté par les unités de temps, les tendances ou les cycles de marché. L’un des indicateurs les plus logiques jamais créés. L’indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, supprimant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant précision et gain de temp
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’indicateur analyse le volume à partir de n’importe quel point et calcule les niveaux d’épuisement du marché pour ce volume. Lignes principales de Meravith : Ligne d’épuisement du volume haussier – sert d’objectif. Ligne d’épuisement du volume baissier – sert d’objectif. Ligne de tendance – indique la tendance du marché. Sa couleur change selon que le marché est haussier ou baissier et elle sert de support de tendance. Comment l’utiliser : double-cliquez sur la ligne verticale violette et dépla
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis