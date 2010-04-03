Time Zones 50

Time Zones Fifty

L’indicateur résout un problème fondamental :

Comment devons-nous compter le temps ? Quelles zones utiliser, comment et pourquoi ?

Il est entièrement basé sur la logique.

Application des zones de temps

Pour appliquer des zones de temps, il faut un point de départ. Ce point doit être défini logiquement, et non choisi au hasard.

Certains choisissent par exemple :

le premier jour de l’année,

le premier jour du mois,

le début d’un trimestre ou d’une semaine.

Mais cela suppose que l’activité du marché se répète exactement à la même date chaque année.

Par exemple, ce qui s’est passé le 12 mars 2025 devrait se reproduire le 12 mars 2026. Évidemment, ce n’est pas le cas.

Les cycles peuvent se répéter, mais pas forcément à partir du même point initial.

Même en utilisant les cycles de Gann, il faut toujours déterminer le point de départ — sans cela, rien n’a de sens.

Où se trouve donc ce début ?

Option 1

On admet généralement que nous sommes en 2025, ce qui signifie que le début était le 1er janvier de l’an 0 — l’année de la naissance du Christ.

C’est le calendrier communément utilisé. Mais il en existe d’autres.

Option 2

Le calendrier qui utilise le point de départ le plus ancien est le calendrier bulgare ancien. Selon lui, nous sommes actuellement en l’an 7533.

Quel événement s’est produit alors ? Probablement le Déluge.

Les deux options sont valables : la première parce qu’elle est largement acceptée, la seconde parce qu’il n’existe pas de calendrier plus ancien.

Option 3

Logiquement, on pourrait remonter jusqu’au Big Bang (il y a 13 milliards d’années). Mais comme il est impossible de prouver exactement quand il s’est produit, on ne peut pas l’utiliser.

Cependant, on peut utiliser un autre événement naturel.

Dans notre système solaire, les planètes tournent autour du Soleil selon des cycles. Chaque planète a son propre cycle.

Logiquement, le début d’un cycle est le moment où toutes les planètes sont alignées en ligne droite avec le Soleil.

Ensuite, elles se déplacent et la ligne est rompue.

Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ?

Le 1er janvier 1665.

Modes de l’indicateur

L’indicateur propose trois modes de mesure des cycles temporels :

Mode standard – comptant depuis l’an 0 (année actuelle 2025). Mode 1665 – comptant depuis le dernier alignement planétaire, le 1er janvier 1665. Calendrier bulgare ancien – comptant selon ce calendrier (année actuelle 7533).

Par défaut, l’indicateur utilise le mode standard (1).

Les autres peuvent être activés en sélectionnant le mode correspondant.

Calcul des zones de temps

L’indicateur divise chaque période en deux sous-périodes égales. Puis la sous-période la plus récente est de nouveau divisée en deux, et ainsi de suite jusqu’au moment présent.

Pourquoi en deux ? Parce que toute action a une réaction égale et opposée. C’est cela, un cycle.

Pourquoi l’outil de zones de temps de MetaTrader ne fonctionne-t-il pas correctement ?

Parce qu’il compte les bougies, pas le temps.

Quand le marché est fermé le week-end, le temps continue de s’écouler, mais MT ne le prend pas en compte — ce qui n’est pas logique.

Cet indicateur calcule le temps lui-même, et non les bougies.

Utilisation

Comme on ne sait pas quel sommet ou quel creux correspond à quel cycle, on commence par mesurer à partir du plus petit cycle affiché par l’indicateur.

Quand le marché forme un nouveau sommet ou creux et entre dans la période suivante :

on déplace la ligne bleue de l’indicateur vers l’avenir pour que la prochaine ligne verticale grise (période suivante) corresponde à ce sommet ou creux.

Ainsi, on voit exactement quand le cycle actuel doit se terminer.

La ligne bleue montre la date et l’heure exactes de la fin du cycle.

En cliquant sur la date, on peut voir combien d’heures et de minutes il reste jusqu’à la fin du cycle. L’indicateur le calcule automatiquement.

Version manuelle “Fifty”

L’indicateur inclut également un outil Fifty manuel.

Avec lui, on peut définir un sommet (top) et un creux (bottom), et les zones de support et de résistance sont calculées automatiquement.

Lignes rouges = niveaux baissiers

Lignes vertes = niveaux haussiers

Plus un niveau haussier et baissier sont proches, plus la zone devient forte et attractive. Ces zones servent de support ou de résistance fiables.

Les lignes Fifty peuvent être activées ou désactivées à tout moment.