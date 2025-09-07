階層型の価格モデルが適用されます：5回目の購入ごとに価格が50ドル増加します。新しい購入者が増えるごとに、次の価格レベルがさらに近づき、エントリーがより高価になります。

次の価格引き上げが発生する前に、現在の価格でSGearを確保してください。 このセールは時間と数量が限られています。その後、通常の市場価格が適用されます。

夏の終わりのセール – 期間限定！

SGear – AIに頼らない明確なトレンドロジック

SGear は、上位のトレンドに従って自動で取引を行うエキスパートアドバイザー（EA）です。

短期的な逆行や衝動的な値動きには反応せず、安定したトレンドの流れを重視します。

明確なルールに基づく構造的なセットアップを採用し、不安定な相場では取引を避けます。

ルールはシンプルで明快。エントリーとエグジットの基準は明確に定義されており、

決められた条件が満たされた場合のみ取引が行われます。これにより、無駄なトレードを防ぎ、

取引全体の構造性と透明性が保たれます。

SGear の特徴の一つは、シグナルの品質管理です。トレンドが明確で安定している市場だけを対象とし、

ボラティリティの高いレンジ相場は自動的にスキップされます。

結果として、本当に価値のある場面にのみ集中できます。

AIを戦略に組み込めるかどうかを徹底的に検証しましたが、

期待とは裏腹に、ほとんどのAIモデルは精度が低く、市場ノイズに過敏に反応し、

長期のリアルな相場では実用的ではないという結論に至りました。

そのため、SGear はあえてAIを使わないという選択をしました。

SGear はブラックボックスのような挙動ではなく、

明確で理解可能なルールに基づいて動作するのが大きな特徴です。

すべての取引には、固定のストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）が設定されています。

これにより、どんな相場状況でもリスクは常にコントロールされます。

さらに、利益が伸びたポジションには動的な利益確保機能が働き、

過剰な早期決済を避け、トレンドを最大限に活かします。

SGear は、頻繁なスキャルピングや多数の取引を狙うツールではありません。

効率を重視し、少ない取引でも高品質なエントリーに焦点を当てています。

日中ずっと画面に張り付く必要のない、忙しいトレーダーにも適しています。

項目 SGear 他のEA / AIシステム 取引方向 常に主要トレンドに沿って取引 トレンド無視のエントリーが多い シグナルの質 厳選された、クリーンなセットアップ ノイズの多いシグナルが頻出 透明性 明確なルールと理解できるロジック 説明のないブラックボックス型ロジック 人工知能（AI） 使用していません（意図的） 挙動が不安定で制御困難なAIロジック リスク管理 固定SL/TP ＋ 利益の動的保護 過剰最適化された、または硬直的な管理 過剰最適化 ヒストリーフィッティングを回避 過度なバックテスト調整 取引頻度 厳選された少数のエントリー 多すぎるエントリー、実質的な優位性なし 相場適応性 レンジを検知して一時停止 あらゆる状況で機械的にエントリー 長期的な安定性 持続可能な成長を重視 短期的なパフォーマンスのみ 忙しいトレーダー向け はい、自動で静かに稼働します 頻繁な監視と介入が必要

少数精鋭： SGear は常に取引するのではなく、明確なシグナルがある時のみ動きます。資金を守り、過剰取引を防ぎます。

不透明なAIの決定は一切なし： すべての取引には明確な理由があります。特に実資金での運用では信頼が不可欠です。

現実的なパフォーマンス： 多くのEAはバックテストだけが優秀ですが、SGear は実際の市場での動作を重視しています。

メンテナンス不要： トレンドに基づいた自動運用だから、毎日の手動操作は必要ありません。

AIブームに流されない： 現時点でAIはまだ未成熟。SGearは実証されたロジックだけを信頼します。

このEAはXAUUSDで動作し、どのブローカーでも使用できます。 プロップファームのアカウントも歓迎です。 タイムフレームはM30で、わずか50ドルから始められます