SGear – AIに頼らない明確なトレンドロジック

SGear は、上位のトレンドに従って自動で取引を行うエキスパートアドバイザー（EA）です。
短期的な逆行や衝動的な値動きには反応せず、安定したトレンドの流れを重視します。
明確なルールに基づく構造的なセットアップを採用し、不安定な相場では取引を避けます。

ルールはシンプルで明快。エントリーとエグジットの基準は明確に定義されており、
決められた条件が満たされた場合のみ取引が行われます。これにより、無駄なトレードを防ぎ、
取引全体の構造性と透明性が保たれます。
SGear の特徴の一つは、シグナルの品質管理です。トレンドが明確で安定している市場だけを対象とし、
ボラティリティの高いレンジ相場は自動的にスキップされます。
結果として、本当に価値のある場面にのみ集中できます。

なぜAIを使わないのか？

AIを戦略に組み込めるかどうかを徹底的に検証しましたが、
期待とは裏腹に、ほとんどのAIモデルは精度が低く、市場ノイズに過敏に反応し、
長期のリアルな相場では実用的ではないという結論に至りました。
そのため、SGear はあえてAIを使わないという選択をしました。
SGear はブラックボックスのような挙動ではなく、
明確で理解可能なルールに基づいて動作するのが大きな特徴です。


リスク管理もシステム化

すべての取引には、固定のストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）が設定されています。
これにより、どんな相場状況でもリスクは常にコントロールされます。
さらに、利益が伸びたポジションには動的な利益確保機能が働き、
過剰な早期決済を避け、トレンドを最大限に活かします。
SGear は、頻繁なスキャルピングや多数の取引を狙うツールではありません。
効率を重視し、少ない取引でも高品質なエントリーに焦点を当てています。
日中ずっと画面に張り付く必要のない、忙しいトレーダーにも適しています。


SGear が選ばれる理由 – 他との比較
項目 SGear 他のEA / AIシステム
取引方向 常に主要トレンドに沿って取引 トレンド無視のエントリーが多い
シグナルの質 厳選された、クリーンなセットアップ ノイズの多いシグナルが頻出
透明性 明確なルールと理解できるロジック 説明のないブラックボックス型ロジック
人工知能（AI） 使用していません（意図的） 挙動が不安定で制御困難なAIロジック
リスク管理 固定SL/TP ＋ 利益の動的保護 過剰最適化された、または硬直的な管理
過剰最適化 ヒストリーフィッティングを回避 過度なバックテスト調整
取引頻度 厳選された少数のエントリー 多すぎるエントリー、実質的な優位性なし
相場適応性 レンジを検知して一時停止 あらゆる状況で機械的にエントリー
長期的な安定性 持続可能な成長を重視 短期的なパフォーマンスのみ
忙しいトレーダー向け はい、自動で静かに稼働します 頻繁な監視と介入が必要
このEAはXAUUSDで動作し、どのブローカーでも使用できます。 プロップファームのアカウントも歓迎です。 タイムフレームはM30で、わずか50ドルから始められます


SGear が実際に機能する理由
  • 少数精鋭： SGear は常に取引するのではなく、明確なシグナルがある時のみ動きます。資金を守り、過剰取引を防ぎます。
  • 不透明なAIの決定は一切なし： すべての取引には明確な理由があります。特に実資金での運用では信頼が不可欠です。
  • 現実的なパフォーマンス： 多くのEAはバックテストだけが優秀ですが、SGear は実際の市場での動作を重視しています。
  • メンテナンス不要： トレンドに基づいた自動運用だから、毎日の手動操作は必要ありません。
  • AIブームに流されない： 現時点でAIはまだ未成熟。SGearは実証されたロジックだけを信頼します。
レビュー 9
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Eleonora
200
Eleonora 2025.12.24 12:51 
 

The bot shows very promising results in backtests, based on small profits and a relatively large stop loss. Historical data suggests that losses are quickly recovered. In live trading, many of the trades shown in the backtest are not executed. As a result, when a large stop loss occurs, the recovery trades often do not take place and losses remain unrecovered. For this reason, the bot performs very poorly in live trading and is not reliable.

cerwann
214
cerwann 2025.11.18 05:20 
 

Hello. I have been using SGEAR for 2 months. 7 trades only, but all in Profit, with IC Market. Will install the new version now and see if the number of trades increase.

Olesia Kusmenko
577
開発者からの返信 Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:01
Thank you for your review.
I’m glad to hear all trades have been profitable so far. I am sure the new version delivers even better activity and performance for you.
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Olesia Kusmenko
577
開発者からの返信 Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:00
Thank you for your review.
I’m pleased to hear the recent performance has been strong. It’s great to know the EA is delivering good results for you.
neHko83
53
neHko83 2025.11.03 22:42 
 

Another product that looks great in backtesting but fails completely in real trading. I regret the purchase and would like a refund. Please be careful before buying.

Olesia Kusmenko
577
開発者からの返信 Olesia Kusmenko 2025.11.18 10:59
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear about your initial experience, but after the latest update everything is working flawlessly.
If you need help with the correct setup or have any questions, I’m here to support you.
maakufx
254
maakufx 2025.10.17 18:28 
 

better performance after the update

Olesia Kusmenko
577
開発者からの返信 Olesia Kusmenko 2025.10.19 16:59
Thank you for your feedback. I truly appreciate that you took the time to share your experience. I’ve already reached out to you to offer my help, but unfortunately, I haven’t received any reply yet.
Without your cooperation or insight into your settings, it’s very difficult for me to identify what went wrong or provide effective support. Please get back to me, I’m more than willing to assist you and make sure everything works as intended.
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Olesia Kusmenko
577
開発者からの返信 Olesia Kusmenko 2025.09.26 17:32
Thank you so much for your wonderful feedback!
I’m very happy to hear that SGear completed its first trade successfully and that you’re satisfied with the support. Your trust and recommendation mean a lot. Wishing you continued success and many profitable trades ahead!
Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Olesia Kusmenko
577
開発者からの返信 Olesia Kusmenko 2025.09.12 09:15
Thank you so much for your feedback. I'm pleased that you're satisfied with the initial results.
irisyak
512
irisyak 2025.09.11 21:02 
 

C'est le seul robot sur lequel je suis arrivé à régler le DD! Il faut le signaler. De plus avec un DD max de 1.5% et un risk de 2, on obtient de bons résultats, moins de 10% par mois mais plus de 5%! Pour un compte Prop Firm, c'est plutôt bon! Le broker utilisé: IC Markets!

Olesia Kusmenko
577
開発者からの返信 Olesia Kusmenko 2025.09.11 21:38
Merci pour votre retour. Je suis ravi que les paramètres intégrés vous plaisent.
3hoshino
32
3hoshino 2025.09.11 17:30 
 

皆さん、こんにちは。 このEAで最初のトレードがすでに実行され、EAの価格を上回る利益をすぐに出すことができました。 素晴らしいスタートだと思います。

Olesia Kusmenko
577
開発者からの返信 Olesia Kusmenko 2025.09.11 17:44
本当にありがとうございます。とてもご親切に感謝いたします。
100ドル以下でこのEAを手に入れられた幸運な方のお一人ですね。:p
レビューに返信