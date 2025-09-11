Ny Breakout Gold Trading EA

⚡⚡İLK İNDİRMEYE 30 TL'YE KADAR BÜYÜK İNDİRİM ÖMÜR BOYU %80'E KADAR VE BİR AY İÇİN %50'YE KADAR⚡⚡







🚀 New York Seansı İşlem Robotu – Altın Mumların Avcısı

Piyasayı profesyonel bir avcı gibi izleyen bir araç arıyorsanız, bu robot tam size göre tasarlandı!

Bu Uzman Danışman, New York seansının başlangıcından itibaren akıllıca çalışmaya başlar. Dahili algoritması şu şekilde tasarlanmıştır:

📊 Piyasanın ilk saniyelerinden itibaren mumları sayar.

✨ En iyi mumları tespit eder ve ayırır.

⚡ Piyasa hacmini ve yapısını analiz eder.

🎯 Mum oluşumlarına ve likiditenin aktığı yöne göre hangi taraftan işleme gireceğine (alış veya satış) karar verir.

✅ Ana Özellikler:

Özel New York Seansı Stratejisi – Piyasanın en güçlü zamanına odaklanır.

– Piyasanın en güçlü zamanına odaklanır. Mum Seçiminde Analitik Zeka – Sadece önemli ve etkili mumlar incelenir.

– Sadece önemli ve etkili mumlar incelenir. Kontrollü Drawdown, Yüksek Kâr Potansiyeli – Algoritma, riski yönetmek ve hesabın büyümesine izin vermek için oluşturulmuştur.

– Algoritma, riski yönetmek ve hesabın büyümesine izin vermek için oluşturulmuştur. Esnek Sermaye Yönetimi – Küçük hesaplardan prop ve büyük hesaplara kadar robotun performansı istikrarlı kalır.

– Küçük hesaplardan prop ve büyük hesaplara kadar robotun performansı istikrarlı kalır. Dinamik Karar Verme Yapısı – Robot, profesyonel bir yatırımcı gibi sadece rakamları değil, aynı zamanda mumların davranışını ve piyasa hacmini de analiz eder.

📊 Tüm testler (Backtest ve Forward Test), robotun gerçek performansının en şeffaf resmini sunmak için Gerçek Tick Verileri (Real Tick Data) kullanılarak yapılmıştır.

Her şey saat gibi hassas bir şekilde çalışır.

Tasarımcı ve yaratıcı olarak benim ana tavsiyem, bu olağanüstü araç için 5 dakikalık zaman dilimi ve Altın grafiğinin kullanılmasıdır.

Bu araç, zaman dilimini otomatik olarak algılayabilir veya siz manuel olarak girebilirsiniz.

Yaklaşık bir aylık zaman ve enerji harcayarak bu robotun tüm yönlerini fotoğraflarda da görülebileceği gibi titizlikle optimize ettim.

Aracı kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

500 dolarlık bir hesap ve 100.000 dolarlık bir prop hesabı için önerilerim resimlerde görülmektedir ve ön ayar dosyasını bir resim olarak ekledim.

⚠️ Uyarı: Bu Uzman Danışman, piyasada karar vermeye yardımcı olan profesyonel bir araçtır. Geçmiş sonuçlar, gelecekteki performansın garantisi değildir. Önce demo hesapta test edilmesi, ardından gerçek hesapta kullanılması önerilir.

🔥 Basitçe söylemek gerekirse: Bu robot, New York piyasasının kalbinde profesyonel bir avcı gibi hareket eder; bekler, en iyi anı yakalar ve hassasiyetle giriş yapar!



