Farman Feractal Trend M T F

FARMAN PRO v9 – Akıllı Para Trading Sistemi

FARMAN PRO v9, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, piyasa yapısına, akıllı para (Smart Money) kavramlarına ve trend uyumuna odaklanan traderlar için tasarlanmış gelişmiş, hepsi bir arada bir işlem indikatörüdür.

Bu sistem, birden fazla profesyonel trading aracını sade ve akıllı bir yapı altında birleştirerek, traderların dinamik piyasa koşullarında net, yapılandırılmış ve güvenli kararlar almasına yardımcı olur.

🔹 Temel Özellikler
• Uyarlanabilir çoklu zaman dilimli trend filtresi  
• Otomatik piyasa yapısı tespiti (CHoCH & BoS)  
• Üst zaman dilimi order block’larının alt zaman dilimlerinde gösterimi  
• Yapı ve trend ile uyumlu akıllı giriş sinyalleri  
• Likidite odaklı işlem seansları (Sydney, Tokyo, London, New York)  
• Akıllı kontrol butonlarına sahip profesyonel gösterge paneli  
• Otomatik obje yönetimi ile temiz grafik tasarımı  

🔹 Nasıl Çalışır
FARMAN PRO v9 rastgele sinyaller üretmez.

Giriş sinyalleri yalnızca aşağıdaki koşullar aynı anda sağlandığında gösterilir:
• Onaylanmış piyasa yapısı kırılımı  
• Yönlü trend doğrulaması  
• Akıllı para bağlamı  
• Uygun fiyat konumu  

Bu yaklaşım düşük kaliteli kurulumları önemli ölçüde azaltır ve yalnızca yüksek olasılıklı işlem fırsatlarına odaklanır.

🔹 Kimler İçin Uygun?
• Smart Money ve ICT traderları  
• Profesyonel Forex ve Altın traderları  
• Prop firma traderları  
• Nicelikten ziyade kaliteye önem veren traderlar  

🔹 Platform
• MetaTrader 5  
• Tüm semboller  
• Tüm zaman dilimleri  

🔹 Son Not
FARMAN PRO v9 sadece bir indikatör değildir.
Trading sürecinize netlik, yapı ve disiplin kazandırmak için geliştirilmiş bir karar destek sistemidir.

