Ny Breakout Gold Trading EA

🚀 Robot de Trading pour la Session de New York – Le Chasseur de Bougies d'Or
Si vous cherchez un outil qui surveille le marché comme un chasseur professionnel, ce robot est conçu exactement pour vous !

Cet Expert Advisor commence intelligemment son travail dès le début de la session de New York. Son algorithme interne est conçu pour :

📊 Compter les bougies dès les premières secondes du marché.
✨ Identifier et sélectionner les meilleures bougies.
⚡ Analyser le volume et la structure du marché.
🎯 Décider de quel côté entrer en transaction (achat ou vente) en fonction des formations de bougies et de la direction du flux de liquidités.

 Caractéristiques Clés :

  • Stratégie Exclusive pour la Session de New York – Se concentre sur le moment le plus puissant du marché.
  • Intelligence Analytique dans la Sélection des Bougies – Seules les bougies importantes et influentes sont prises en compte.
  • Drawdown Contrôlé, Potentiel de Profit Élevé – L'algorithme est conçu pour gérer le risque et permettre au compte de croître.
  • Gestion Flexible du Capital – La performance du robot reste stable, des petits comptes aux grands comptes de prop trading.
  • Structure de Prise de Décision Dynamique – Comme un trader professionnel, le robot analyse non seulement les chiffres, mais aussi le comportement des bougies et le volume du marché.

📊 Tous les tests (Backtest & Forward Test) ont été effectués avec des données de tick réelles (Real Tick Data) pour vous fournir l'image la plus transparente de la performance réelle du robot.

Tout fonctionne avec précision, comme une horloge.
En tant que concepteur et créateur, ma principale recommandation est l'horizon de temps de 5 minutes et l'utilisation du graphique de l'Or pour cet outil extraordinaire.
Cet outil peut détecter automatiquement l'horizon de temps, ou vous pouvez le saisir manuellement.
Après environ un mois de temps et d'énergie, j'ai méticuleusement optimisé tous les aspects de ce robot, comme on peut le voir sur les photos.
Vous pouvez modifier l'outil selon vos propres besoins.
Mes suggestions pour un compte de 500 $ et un compte prop de 100 000 $ sont visibles sur les photos, et j'ai inclus le fichier de préréglage sous forme d'image.

⚠️ Avertissement : Cet Expert Advisor est un outil professionnel destiné à aider à la prise de décision sur le marché. Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Il est recommandé de le tester d'abord sur un compte de démonstration avant de l'utiliser sur un compte réel.

🔥 En termes simples : Ce robot agit comme un chasseur professionnel au cœur du marché de New York ; il attend, saisit le meilleur moment et entre avec précision !


