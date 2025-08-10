Nirvana trend mt4

5

Nirvana Trend — Çoklu zaman dilimi onayı ve risk yönetimi yardımcılarıyla trend indikatörü

Giriş
Nirvana Trend, filtrelenmiş sinyaller, çoklu zaman dilimi onayı ve volatiliteye (ATR) dayalı otomatik durdurma/çıkış seviyeleri sağlayarak işlem karar verme sürecini daha düzenli hâle getiren analitik bir indikatördür. Günlük/toplam düşüş limiti gibi kısıtların bulunduğu ortamlarda çalışıyorsanız, bu araç kişisel kurallarınıza ve risk yönetimi çerçevenize bağlı kalmanıza yardımcı olabilir.

Kullanım alanları

  • Filtrelenmiş sinyallere göre giriş/çıkışların yapılandırılması
  • Sinyallerin birden fazla zaman dilimi arasında hizalanması
  • Piyasa volatilitesine göre Stop-Loss (SL) mesafesinin standardize edilmesi ve önceden tanımlı riske göre pozisyon büyüklüğünün ayarlanması
  • Ayarlanabilir hedeflerle kademeli çıkış planlama

Temel özellikler

  • Piyasa gürültüsü filtrelemesi ile yönsel trend sinyalleri
  • Üst zaman dilimleriyle hizayı görmek için özelleştirilebilir çoklu zaman dilimi panosu
  • ATR’ye göre otomatik Stop-Loss (SL) hesaplaması ve pozisyon boyutlandırmaya yardımcı olmak için SL/hedef mesafelerinin pip/puan cinsinden gösterimi
  • Kademeli pozisyon yönetimi için üç ayarlanabilir çıkış hedefi (Target 1/2/3)
  • Uyarılar: Uyarı penceresi, push bildirimleri ve e‑posta (platformda etkinleştirilmişse)
  • Özelleştirme seçenekleri: sinyal hassasiyeti, ATR parametreleri, pano referans zaman dilimleri, renkler ve görüntüleme tarzı

Önerilen kullanım

  • Sabit bir risk tanımlayın (ör. öz sermayenin belirli bir yüzdesi) ve önerilen SL mesafesine göre giriş büyüklüğünü ayarlayın.
  • Disiplini artırmak için, panoda üst zaman dilimlerinde kabul edilebilir hizalama görüldüğünde sinyalleri değerlendirin.
  • Kademeli hedefleri kullanarak pozisyonları aşamalı yönetin. SL’yi başabaş seviyesine taşımak veya iz sürdürmek isteğe bağlıdır ve kişisel işlem yönetim planınıza bağlıdır.
  • Gerçek hesapta kullanmadan önce bir demo hesapta test edin ve parametreleri stratejinizle uyumlayın.

Uyumluluk

  • Piyasalar: Forex, endeksler, emtialar ve kripto (aracı kurum erişimine bağlıdır)
  • Önerilen zaman dilimleri: M15–H4 (kullanıcının takdirine bağlı olarak diğerlerinde de kullanılabilir)
  • Platform: Ürün sayfasından uygun sürümü (MT4/MT5) seçiniz.

Önemli notlar ve sorumluluk reddi

  • Bu araç yalnızca analitik bir indikatördür; işlemleri otomatik olarak açıp kapatmaz.
  • Herhangi bir kârı, sonucu veya başarıyı garanti etmez, vaat etmez veya ima etmez. Sonuçlar piyasa koşullarına, risk yönetimine ve kullanıcı kararlarına bağlıdır.
  • Geçmiş performans veya herhangi bir test/simülasyon gelecekteki sonuçları garanti etmez.
  • Bu ürün herhangi bir üçüncü tarafla (işlem zorluğu sağlayıcıları dahil) bağlantılı değildir, onlar tarafından onaylanmamıştır ve kurallarını baypas etmez. Mevzuata uyum kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Canlı hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test edin ve parametreleri kişisel risk yönetimi politikanızla uyumlayın.

Destek
Sorular ve geri bildirim için MQL5 ürün sayfasındaki Comments sekmesini kullanın.


Mt5 :
https://www.mql5.com/en/market/product/145950?source=Site+Profile+Seller#description

İncelemeler 1
jjjb
1823
jjjb 2025.08.18 02:49 
 

I’ve been using the indicator since lunch and I can see why people are passing their FOMO challenge with it. The risk-to-reward ratio is really good, and the author has been super helpful with all my questions and suggestions. Definitely worth the price."

Önerilen ürünler
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Göstergeler
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "FORCE endeksi ve 2 Hareketli Ortalama". Yeniden boyama gerektirmez. - Bu gösterge, trend yönünde momentum ticareti için mükemmeldir. - "FORCE endeksi ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, Force endeksinin Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar. - Force endeksi, fiyat ve hacim verilerini tek bir değerde birleştiren en iyi göstergelerden biridir. - Force endeksi, fiyatı hareket ettirmek için kullanılan güç miktarını ölçen güçlü bir osilatördür.
MTF MA Trend
Harun Celik
Göstergeler
The MTF MA Trend indicator is an advanced model of the moving average indicator. With this indicator, you can follow the moving averge inductor in the multi time frame from a single graphical display. This indicator shows 7 different time zones on a single graphical display. This display is designed in oscillator style. It is also a new generation trend indicator. Features It can work in 7 different time zones. different color settings can be made for each time zone. each time zone has a level
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Super Oscillator Divergence
Mawuse Kuatsienu
Göstergeler
This is a combination of multiple oscillators into a single divergence system that creates the impression of a more reliable divergence indicator. It is multi-currency based and works best on 15 minutes timeframe and above. Every time a signal is generated, it shows an alert to the user. It is more ideal if combined with other price action indicators or trading systems.
Flag Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Flag Pattern Indicator for MT4 The Flag Pattern Indicator scans price charts for flag formations and outlines them with blue lines. A flag is a continuation pattern in technical analysis that appears following abrupt upward or downward moves. This classic MT4 charting tool detects both bullish and bearish flag setups. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Flag Pattern Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Refined Order Block
FREE
Pinbar Multi Time frame detect
Vuong Hai
Göstergeler
Indicator with the function of catching trees should pinbar of all time frames 1. PinBar identification indicator for multi timeframe. 2. Function backtest of PinBar candlestick patterns 3. Announcements on MT4 / MT5 and on mobile phones Please watch my movie on youtube for instructions. S ubscribe my channel for free indicator. https://youtu.be/gIONGgBMqW8 #KIDsEA #indicator #Pinbar #priceaction #mt4 #mt5
FREE
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Göstergeler
Xmaster göstergesinin yeni, daha doğru versiyonu. Dünyanın dört bir yanından 200'den fazla tüccar, en etkili ve doğru formülü elde etmek için bu göstergenin farklı kombinasyonlarının 15.000'den fazla testini bilgisayarlarında gerçekleştirdi. Ve burada size doğru sinyalleri gösteren ve yeniden boyamayan "Xmaster formül göstergesi forex yeniden boyama yok" göstergesini sunuyoruz. Bu gösterge aynı zamanda tüccara e-posta ve push yoluyla sinyaller gönderir. Her yeni tick'in gelmesiyle birlikte, 75'
Apex WilliamsR MT4
German Pablo Gori
Göstergeler
Apex Williams %R Advanced Trading Indicator Overview The Apex Williams %R is an advanced technical indicator based on the classic Williams %R, completely redesigned with professional trading functionalities. This tool combines momentum analysis, divergence detection, multiple confirmations, and a comprehensive visual dashboard to maximize the accuracy of trading signals. Key Features Intelligent Signal System Reversal Signals: Detects exits from overbought/oversold zones with automatic
Tin
Maryna Shulzhenko
Göstergeler
The Tin indicator is designed to visually display the current trend in the market. One of the key aspects of foreign exchange market analysis is to determine the trend, which is the sustainable direction of price movement. To do this, the Tin indicator uses algorithms that smooth out sharp fluctuations that do not have a significant impact on the overall trend. A trend can be either upward (bullish) or downward (bearish). Typically, a trend persists for a long time before abruptly changing dir
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
The Range Directional Force Indicator is designed to help traders analyze market trends, reversals, and directional strength. It focuses on price movements within defined ranges, identifying key moments when the market is gaining momentum or preparing for a shift. By dividing the chart into dynamic price ranges, the indicator detects critical support and resistance levels. It calculates the directional force of price movements, highlighting potential entry and exit points based on market sentim
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Trend Osilatörü - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 20 seçenek. - Şimdiye kadar geliştirilen en akıcı osilatör. - Yükselen trendler için yeşil renk, düşen trendler için kırmızı renk. - Aşırı satım değerleri: 5'in altında, Aşırı alım değerleri: 95'in üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. - PC ve Mobil uyarılarla. // H
Colored trend Indicator
Yarne Bekkers
Göstergeler
Colored trend indicator advanced is a trend indicator that is based on Fast Moving Average and Slow Moving Average and also uses RSI and Momentum to give a trend strength in percent. It is aimed to find more healthy trends with this indicator. This indicator can be used alone as a trend indicator. Colors (Default) Green = Uptrend (Default) Red = Downtrend No color = No trend, no good trend Indicator Parameters WarnPosTrendchange: Warns you when the trend may change. FullColor: See screenshot.
PointsVsBars
Stanislav Korotky
Göstergeler
This indicator provides a statistical analysis of price changes (in points) versus time delta (in bars). It calculates a matrix of full statistics about price changes during different time periods, and displays either distribution of returns in points for requested bar delta, or distribution of time deltas in bars for requested return. Please, note, that the indicator values are always a number of times corresponding price change vs bar delta occurred in history. Parameters: HistoryDepth - numbe
FREE
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Göstergeler
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Göstergeler
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
Market Structure Trend Targets MT4
Cao Minh Quang
Göstergeler
The Market Structure Trend Targets   is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of   smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also   precise breakout levels ,   trend exhaustion , and   potential reversal zones   — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers
Laser Trend
Nicolas Zouein
Göstergeler
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Göstergeler
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Anti Alternate Shark Harmonic Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Anti Alternate Shark Harmonic Pattern Indicator MT4 The Anti Alternate Shark Harmonic Pattern Indicator is an advanced technical analysis tool built on harmonic pattern principles, emphasizing deep reversal zones and overextended price behavior. Unlike the traditional Shark pattern, this version adapts to structural changes in wavelength and direction to identify more accurate reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Anti Alternate Shark Harmonic Indica
FREE
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Göstergeler
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Order Block Void indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Order Block Void Indicator MT4 Order Blocks represent critical price zones where institutional traders place significant buy and sell orders. These areas often serve as key support and resistance levels on price charts. The Order Block + Void indicator for MetaTrader 4 autonomously marks these order blocks on the chart. One of its notable features is displaying the percentage of the order block that has been utilized, turning the consumed section gray. This tool highlights bullish order blocks
FREE
All Power In One
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Ürünün mevcut fiyatı 49$'dır ve sınırlı bir süre için geçerlidir. Bir sonraki fiyat 99$ olacaktır. All Power In One (APIO) Göstergesi All Power In One (APIO) göstergesi, USD, EUR, GBP ve diğer ana para birimlerinin gücünü değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Seçilen zaman dilimlerinde farklı döviz çiftlerinin hareketlerini ve yönlerini analiz ederek, APIO, traderlara para birimlerinin gücü ve potansiyel ticaret fırsatları hakkında net bir anlayış sunar. APIO'nun MT5 versiyonu mevc
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Göstergeler
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Göstergeler
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Göstergeler
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal tamamen yenilikçi bir yaklaşım sunar. Belirli bir TP-SL ve hangi ÇİFTLER/TF'lerde en iyi performansı gösterdiğini önceden değerlendirmek isteyenler için idealdir. Hit Rate Top Bottom Signal stratejisi, her trader ve her tür ticaret için temel bir araçtır çünkü yalnızca yeniden çizim yapmayan kesin sinyaller sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her Parite ve TF için başarı oranının ayrıntılı bir kaydını tutar ve önceden t
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Göstergeler
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
MonsterDash Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.54 (26)
Göstergeler
MonsterDash Harmonic Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for thos
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada kritik bir giriş sinyali sağlar. Gösterge, belirli bir yönde güçlenen momentumu sürekli tarar ve büyük bir hareket başlamadan hemen önce doğru giriş sinyalini verir.  Çoklu sembol ve çoklu zaman dilimi tarayıcıyı buradan edinin - ACB Breakout Arrows MT4 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak sağlar. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini takip eden MTF Ta
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Göstergeler
Purpose of the indicator Oracle Flow – is designed to search for entry points into the BUY/SELL market based on a combination of several technical indicators and filters. The indicator displays arrows on the chart, signaling possible reversals or continuation of the trend, and, if necessary, accompanies them with sound/text notifications (Alerts). ️ The main elements used: Moving averages (EMA) – two periods are used: Faster and Slower. With their help, intersections are recorded, confir
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Göstergeler
GoldRush Trend Ok Sinyali GoldRush Trend Ok Sinyali göstergesi, XAU/USD'de yüksek hızlı, kısa vadeli scalperlar için özel olarak tasarlanmış hassas, gerçek zamanlı trend analizi sağlar. 1 dakikalık zaman dilimi için özel olarak tasarlanan bu araç, net giriş noktaları için yön okları gösterir ve scalper'ların değişken piyasa koşullarında güvenle hareket etmelerini sağlar. Gösterge, PRIMARY ve SECONDARY uyarı oklarından oluşur. PRIMARY sinyalleri, trend yönündeki değişikliği gösteren Beyaz ve
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Göstergeler
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Göstergeler
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret deneyimine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen   Quantum Breakout PRO   , yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna dayalı olara
Abiroid Scanner NRTR
Abir Pathak
Göstergeler
Detailed blog post with screenshots here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762513 Features: This scanner will show: NRTR Basket Trading Trend direction Last NRTR Switch (breakout) - number of bars and if it was a high volume bar How many bars has the SR stayed steady for When price last entered an NRTR shadow When price bounced off the NRTR shadow back inside NRTR Explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762509 Basket Trading If you like to basket trade, then you can set multiple scann
Forecast System
Peter Maggen
Göstergeler
Bu, Breakout ve FIBONACCI seviyelerine dayanan basit bir stratejidir. Bir kopuşun ardından, ya piyasa doğrudan 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru ilerlemeye devam ediyor veya %50 seviyesine geri döner (düzeltme olarak da adlandırılır) ve ardından büyük olasılıkla başlangıç yönünde 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru harekete devam eder. Sistemin anahtarı yeşil (YUKARI TREND) veya kırmızı (AŞAĞI TREND) dikdörtgen nesneyle gösterilen kırılma çubuğunun tespitidir. Kırılma anında fibonacci hede
Yazarın diğer ürünleri
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Session Start Breakout - Seans Başlangıcı Avcısı Tam Açıklama Bir trader'ın sanatı,   "başlangıç noktasını"   bulmaktır. Ana ve güçlü piyasa hareketlerinin birçoğu, kilit ticaret seanslarının (Asya, Londra ve New York) başlangıcındaki ilk heyecan yatıştıktan hemen sonra şekillenir.   Session Start Breakout   göstergesi, tam da bu kritik anları ve potansiyel fırsatları belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir analitik araçtır. Bu araç, otomatik bir ticaret sistemi veya sihirli
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Göstergeler
Nirvana Trend — ATR tabanlı risk çerçevesine sahip trend göstergesi Not: Bu araç yalnızca analitik bilgi sağlar; kâr, gelir veya belirli bir sonucu (değerlendirmeler/sınamalar dâhil) garanti etmez, vaat etmez veya ima etmez. Kullanım kararı ve sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir. Tanıtım Nirvana Trend, karar alma sürecini standartlaştırmak ve işlem disiplinini güçlendirmek için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir. Filtrelenmiş sinyaller, çoklu zaman dilimi teyidi, ATR’ye dayalı öneri
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Bu gösterge, prop hesapların sıkı kuralları altında işlem yapan ve risk ile limitlerin şeffaf takibini isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Araç yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, işlemlerinize müdahale etmez ve analiz ile işlem planınızın uygulanmasına odaklanmanıza yardımcı olur. Öne çıkan özellikler Günlük ve toplam drawdown takibi: Limitleri ve mevcut değerleri grafikteki net bir panelde hassas şekilde hesaplayıp gösterir; tanımlı sınırlarına ne kadar kaldığını her zaman bilirsiniz. Prop
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Yardımcı programlar
Ürün Adı: Close all position by ARAN (MT5 Yardımcı Programı) Giriş Close all position by ARAN, MetaTrader 5’te eşzamanlı pozisyon kapatma yönetimi için hafif ve yapılandırılabilir bir araçtır. Kullanıcı tarafından tanımlanan P/L eşiklerine (pozitif veya negatif) göre tüm işlemleri kapatmanıza olanak tanır. Bu ürün sinyal veya piyasa tahmini sunmaz ve herhangi bir sonucu garanti etmez. Özellikler Pozitif P/L eşiğinde hepsini kapat: Toplam kâr/zarar belirlenen pozitif değere ulaştığında tüm pozis
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Profesyonel trader’lar ve değerlendirme hesapları (Prop) için Risk Yönetimi ve Limit İzleme Göstergesi Bu araç, risk yönetimi ve limitlere ilişkin bilgileri grafikte yalnızca görüntüler ve karar verme sürecinde odaklanmanıza yardımcı olur. Gösterge hiçbir işlemi açmaz/kapatmaz/değiştirmez ve Uzman Danışmanlar (EA) ile çakışmaz. Özellikler Günlük ve toplam drawdown izleme Günlük ve toplam drawdown’ı Bakiye (Balance) veya Özsermaye (Equity) bazında hesaplar ve gösterir (ayar yapılabilir). Tanımla
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Yardımcı programlar
Hızlı scalping; sistematik disiplin   Nirvana ile karar verin; hesaplamalar ve güvenlik freni bizde. Şaşırmayın; en gelişmiş ve akıllı sermaye yönetimi aracıyla tanışıyorsunuz, finans piyasalarında maksimum esneklik sunar. Kazanan trade sadece "iyi analiz" değil; "sorunsuz yürütme" ve "disiplin" anahtardır. Nirvana, yürütme asistanınızdır: anlık risk/hacim hesaplayıcı, tek tıkla R:R ayarı, canlı risk ve kâr önizlemesi, günlük risk kilidi güvenlik anahtarı gibidir. Sonuç? Zihniniz tekrarlayan hes
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Yardımcı programlar
Hızlı scalping; sistematik disiplin Nirvana ile karar verin; hesaplamalar ve güvenlik freni bizde. Şaşırmayın; en gelişmiş ve akıllı sermaye yönetimi aracıyla tanışıyorsunuz, finans piyasalarında maksimum esneklik sunar. Kazanan trade sadece "iyi analiz" değil; "sorunsuz yürütme" ve "disiplin" anahtardır. Nirvana, yürütme asistanınızdır: anlık risk/hacim hesaplayıcı, tek tıkla R:R ayarı, canlı risk ve kâr önizlemesi, günlük risk kilidi güvenlik anahtarı gibidir. Sonuç? Zihniniz tekrarlayan hesap
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Uzman Danışmanlar
İLK İNDİRMEYE 30 TL'YE KADAR BÜYÜK İNDİRİM ÖMÜR BOYU %80'E KADAR VE BİR AY İÇİN %50'YE KADAR   New York Seansı İşlem Robotu – Altın Mumların Avcısı Piyasayı profesyonel bir avcı gibi izleyen bir araç arıyorsanız, bu robot tam size göre tasarlandı! Bu Uzman Danışman, New York seansının başlangıcından itibaren akıllıca çalışmaya başlar. Dahili algoritması şu şekilde tasarlanmıştır: Piyasanın ilk saniyelerinden itibaren mumları sayar. En iyi mumları tespit eder ve ayırır. Piya
Filtrele:
jjjb
1823
jjjb 2025.08.18 02:49 
 

I’ve been using the indicator since lunch and I can see why people are passing their FOMO challenge with it. The risk-to-reward ratio is really good, and the author has been super helpful with all my questions and suggestions. Definitely worth the price."

Aiireza Arjmandi Nezhad
677
Geliştiriciden yanıt Aiireza Arjmandi Nezhad 2025.08.18 17:35
Thank you for the clear and honest feedback you provided. The developer's job is to best meet the needs of the subscribers.
Everything you requested was quickly addressed in a working meeting and implemented in the updates. I hope others will benefit from this tool as well. Also visit my Signal channel on this site.
İncelemeye yanıt