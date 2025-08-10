Nirvana trend mt4
- Göstergeler
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Sürüm: 1.97
- Güncellendi: 15 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Nirvana Trend — Çoklu zaman dilimi onayı ve risk yönetimi yardımcılarıyla trend indikatörü
Giriş
Nirvana Trend, filtrelenmiş sinyaller, çoklu zaman dilimi onayı ve volatiliteye (ATR) dayalı otomatik durdurma/çıkış seviyeleri sağlayarak işlem karar verme sürecini daha düzenli hâle getiren analitik bir indikatördür. Günlük/toplam düşüş limiti gibi kısıtların bulunduğu ortamlarda çalışıyorsanız, bu araç kişisel kurallarınıza ve risk yönetimi çerçevenize bağlı kalmanıza yardımcı olabilir.
Kullanım alanları
- Filtrelenmiş sinyallere göre giriş/çıkışların yapılandırılması
- Sinyallerin birden fazla zaman dilimi arasında hizalanması
- Piyasa volatilitesine göre Stop-Loss (SL) mesafesinin standardize edilmesi ve önceden tanımlı riske göre pozisyon büyüklüğünün ayarlanması
- Ayarlanabilir hedeflerle kademeli çıkış planlama
Temel özellikler
- Piyasa gürültüsü filtrelemesi ile yönsel trend sinyalleri
- Üst zaman dilimleriyle hizayı görmek için özelleştirilebilir çoklu zaman dilimi panosu
- ATR’ye göre otomatik Stop-Loss (SL) hesaplaması ve pozisyon boyutlandırmaya yardımcı olmak için SL/hedef mesafelerinin pip/puan cinsinden gösterimi
- Kademeli pozisyon yönetimi için üç ayarlanabilir çıkış hedefi (Target 1/2/3)
- Uyarılar: Uyarı penceresi, push bildirimleri ve e‑posta (platformda etkinleştirilmişse)
- Özelleştirme seçenekleri: sinyal hassasiyeti, ATR parametreleri, pano referans zaman dilimleri, renkler ve görüntüleme tarzı
Önerilen kullanım
- Sabit bir risk tanımlayın (ör. öz sermayenin belirli bir yüzdesi) ve önerilen SL mesafesine göre giriş büyüklüğünü ayarlayın.
- Disiplini artırmak için, panoda üst zaman dilimlerinde kabul edilebilir hizalama görüldüğünde sinyalleri değerlendirin.
- Kademeli hedefleri kullanarak pozisyonları aşamalı yönetin. SL’yi başabaş seviyesine taşımak veya iz sürdürmek isteğe bağlıdır ve kişisel işlem yönetim planınıza bağlıdır.
- Gerçek hesapta kullanmadan önce bir demo hesapta test edin ve parametreleri stratejinizle uyumlayın.
Uyumluluk
- Piyasalar: Forex, endeksler, emtialar ve kripto (aracı kurum erişimine bağlıdır)
- Önerilen zaman dilimleri: M15–H4 (kullanıcının takdirine bağlı olarak diğerlerinde de kullanılabilir)
- Platform: Ürün sayfasından uygun sürümü (MT4/MT5) seçiniz.
Önemli notlar ve sorumluluk reddi
- Bu araç yalnızca analitik bir indikatördür; işlemleri otomatik olarak açıp kapatmaz.
- Herhangi bir kârı, sonucu veya başarıyı garanti etmez, vaat etmez veya ima etmez. Sonuçlar piyasa koşullarına, risk yönetimine ve kullanıcı kararlarına bağlıdır.
- Geçmiş performans veya herhangi bir test/simülasyon gelecekteki sonuçları garanti etmez.
- Bu ürün herhangi bir üçüncü tarafla (işlem zorluğu sağlayıcıları dahil) bağlantılı değildir, onlar tarafından onaylanmamıştır ve kurallarını baypas etmez. Mevzuata uyum kullanıcının sorumluluğundadır.
- Canlı hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test edin ve parametreleri kişisel risk yönetimi politikanızla uyumlayın.
Destek
Sorular ve geri bildirim için MQL5 ürün sayfasındaki Comments sekmesini kullanın.
Mt5 :
https://www.mql5.com/en/market/product/145950?source=Site+Profile+Seller#description
I’ve been using the indicator since lunch and I can see why people are passing their FOMO challenge with it. The risk-to-reward ratio is really good, and the author has been super helpful with all my questions and suggestions. Definitely worth the price."