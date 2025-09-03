Nirvana AI Trade Assistant
- Yardımcı programlar
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Sürüm: 1.9
- Güncellendi: 3 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Hızlı scalping; sistematik disiplin Nirvana ile karar verin; hesaplamalar ve güvenlik freni bizde. Şaşırmayın; en gelişmiş ve akıllı sermaye yönetimi aracıyla tanışıyorsunuz, finans piyasalarında maksimum esneklik sunar.
Kazanan trade sadece "iyi analiz" değil; "sorunsuz yürütme" ve "disiplin" anahtardır. Nirvana, yürütme asistanınızdır: anlık risk/hacim hesaplayıcı, tek tıkla R:R ayarı, canlı risk ve kâr önizlemesi, günlük risk kilidi güvenlik anahtarı gibidir. Sonuç? Zihniniz tekrarlayan hesaplardan kurtulur, sadece karar kalitesine odaklanır.
Aracın psikolojisi
- Zihinsel gürültüyü azaltır: % risk bazlı otomatik lot hesaplama, tıklamadan önce tereddüt yok.
- Sonuca değil sürece odaklan: Giriş öncesi R:R görürsünüz, plana göre düzeltirsiniz, heyecana değil.
- Kötü günlerde otomatik fren: Günlük risk kilidi, zarar eşiğine yaklaşınca her şeyi kapatır, belirlenen süreye kadar ticarete izin vermez.
- Küçük ama maliyetli hataları önler: 800ms sipariş tıklama gecikmesi, yanlış çift tıklamaları engeller.
Hızlı karar nasıl alınır?
- % risk bazlı pozisyon büyüklüğü: Giriş ve SL’den güvenli lot hesaplar, anlık Risk/Lot ve Reward/Lot gösterir.
- Tek tıkla R:R ayarı: R:R alanı, +/– veya “1:2”, “2.5” gibi girişlerle, brokerın minimum mesafesine uygun TP ayarlar.
- Çizgileri sürüklerken önizleme: SL/TP hareketinde metrikler canlı güncellenir, riski net görürsünüz.
- Hesaba uyumlu güvenlik: Minimum sipariş mesafesi kontrolü, Netting/Hedging desteği, günlük risk tetiklendiğinde tüm pozisyonlar güvenli kapanır.
Temel teknik özellikler
- Her grafik için benzersiz önekli izole panel, sıfır nesne çakışması.
- % risk girişli Risk Modu, lot aşağı yuvarlama ile fazla riski önler.
- Manuel R:R, “1:2” veya “2.0” girişleri, broker StopLevel/FreezeLevel uyumluluğu.
- 800ms sipariş tıklama gecikmesi.
- Balance veya Equity bazlı günlük risk, otomatik kilit ve tüm pozisyonların kapanması.
- Netting hesaplarında hata kontrolü: Açık pozisyon varken yeni sipariş engellenir.
Kullanım kılavuzu
- Araç grafiğe yüklendikten sonra Buy/Sell tuşlarıyla giriş, SL ve TP çizgileri görünür. “Pozisyon onayla”ya basmadan işlem açılmaz.
- Alanı beğenmezseniz “Cancel Buy/Sell” ile çizgileri silin.
- Çizgileri (giriş: yeşil, SL: turuncu, TP: mavi) çift tıklayıp hareket ettirin; risk, lot bazlı panelde gösterilir.
- Çizgiler çift tıkla onaylanmadan pozisyon açılmaz.
- Bakiye, equity ve kâr/zarar her tikte panelde gösterilir.
Risk Modu
- Risk Modu panelde tek tıkla açılır/kapanır.
- Açıkken % risk ve R:R ile SL/TP’nin dolar cinsinden değerini görürsünüz.
- Kapalıysa varsayılan ayarlar uygulanır.
Günlük risk kilidi
- Ekspert girişlerinde günlük risk aktif edilirse, zarar tavanını belirler ve grafikte görürsünüz.
- Zarar eşiğine yaklaşınca pozisyonlar kapanır, kilit süresi bitene kadar işlem yapılamaz.
- Bir sonraki seansta daha sakin analiz yapar, disiplinle piyasaya dönersiniz.