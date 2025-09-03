Nirvana AI Trade Assistant

Hızlı scalping; sistematik disiplin Nirvana ile karar verin; hesaplamalar ve güvenlik freni bizde. Şaşırmayın; en gelişmiş ve akıllı sermaye yönetimi aracıyla tanışıyorsunuz, finans piyasalarında maksimum esneklik sunar.

Kazanan trade sadece "iyi analiz" değil; "sorunsuz yürütme" ve "disiplin" anahtardır. Nirvana, yürütme asistanınızdır: anlık risk/hacim hesaplayıcı, tek tıkla R:R ayarı, canlı risk ve kâr önizlemesi, günlük risk kilidi güvenlik anahtarı gibidir. Sonuç? Zihniniz tekrarlayan hesaplardan kurtulur, sadece karar kalitesine odaklanır.

Aracın psikolojisi

  • Zihinsel gürültüyü azaltır: % risk bazlı otomatik lot hesaplama, tıklamadan önce tereddüt yok.
  • Sonuca değil sürece odaklan: Giriş öncesi R:R görürsünüz, plana göre düzeltirsiniz, heyecana değil.
  • Kötü günlerde otomatik fren: Günlük risk kilidi, zarar eşiğine yaklaşınca her şeyi kapatır, belirlenen süreye kadar ticarete izin vermez.
  • Küçük ama maliyetli hataları önler: 800ms sipariş tıklama gecikmesi, yanlış çift tıklamaları engeller.

Hızlı karar nasıl alınır?

  • % risk bazlı pozisyon büyüklüğü: Giriş ve SL’den güvenli lot hesaplar, anlık Risk/Lot ve Reward/Lot gösterir.
  • Tek tıkla R:R ayarı: R:R alanı, +/– veya “1:2”, “2.5” gibi girişlerle, brokerın minimum mesafesine uygun TP ayarlar.
  • Çizgileri sürüklerken önizleme: SL/TP hareketinde metrikler canlı güncellenir, riski net görürsünüz.
  • Hesaba uyumlu güvenlik: Minimum sipariş mesafesi kontrolü, Netting/Hedging desteği, günlük risk tetiklendiğinde tüm pozisyonlar güvenli kapanır.

Temel teknik özellikler

  • Her grafik için benzersiz önekli izole panel, sıfır nesne çakışması.
  • % risk girişli Risk Modu, lot aşağı yuvarlama ile fazla riski önler.
  • Manuel R:R, “1:2” veya “2.0” girişleri, broker StopLevel/FreezeLevel uyumluluğu.
  • 800ms sipariş tıklama gecikmesi.
  • Balance veya Equity bazlı günlük risk, otomatik kilit ve tüm pozisyonların kapanması.
  • Netting hesaplarında hata kontrolü: Açık pozisyon varken yeni sipariş engellenir.

Kullanım kılavuzu

  • Araç grafiğe yüklendikten sonra Buy/Sell tuşlarıyla giriş, SL ve TP çizgileri görünür. “Pozisyon onayla”ya basmadan işlem açılmaz.
  • Alanı beğenmezseniz “Cancel Buy/Sell” ile çizgileri silin.
  • Çizgileri (giriş: yeşil, SL: turuncu, TP: mavi) çift tıklayıp hareket ettirin; risk, lot bazlı panelde gösterilir.
  • Çizgiler çift tıkla onaylanmadan pozisyon açılmaz.
  • Bakiye, equity ve kâr/zarar her tikte panelde gösterilir.

Risk Modu

  • Risk Modu panelde tek tıkla açılır/kapanır.
  • Açıkken % risk ve R:R ile SL/TP’nin dolar cinsinden değerini görürsünüz.
  • Kapalıysa varsayılan ayarlar uygulanır.

Günlük risk kilidi

  • Ekspert girişlerinde günlük risk aktif edilirse, zarar tavanını belirler ve grafikte görürsünüz.
  • Zarar eşiğine yaklaşınca pozisyonlar kapanır, kilit süresi bitene kadar işlem yapılamaz.
  • Bir sonraki seansta daha sakin analiz yapar, disiplinle piyasaya dönersiniz.


Önerilen ürünler
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
Uzman Danışmanlar
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, EURJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Algocep Grid MT5
Jacob James
Uzman Danışmanlar
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Uzman Danışmanlar
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Uzman Danışmanlar
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Uzman Danışmanlar
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Uzman Danışmanlar
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
Kintech Gold
Doan Van Hai
Uzman Danışmanlar
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Venom US30 Scalp – VENOM LABS Tarafından Güçlendirilmiş Hassas US30 Scalping Stratejisi HESABINIZI ASLA PATLATMAYACAK EA SIGNAL   :   Click Here Zaman dilimi farklı olan brokerlar için (örneğin Exness), eğer brokeriniz GMT+3 değilse son girdiyi TRUE olarak ayarlayın. Yalnızca 30 dakikalık zaman dilimini kullanın. ️ Uyarı : Yanlış zaman dilimi veya zaman aralığı ayarları EA'nın hatalı çalışmasına neden olabilir. GİRİŞ FİYATI SADECE 24 SAATLİKTİR – Şimdi kopyanızı güvence altına alın! Venom U
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Uzman Danışmanlar
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Yardımcı programlar
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Yardımcı programlar
MT5 için Binance Ticaret Aracı 1. Bu ürün websocket'ten canlı grafik, tarihsel grafik, Binance'te sorunsuz bir şekilde işlem yapmanızı sağlayan sıfır manuel müdahale ile sorunsuz çalışmasını sağlamak için mt5 terminali yeniden başlatıldığında otomatik güncellemeler. Spot ve Vadeli İşlemler için Ticaret, Canlı Grafik ve Geçmiş Veriler Mevcuttur Nasıl kullanılır : 1. API anahtarınızı ve sırrınızı bu yardımcı programın Giriş alanına eklemeniz gerekir. API'nizi oluşturduğunuzda Vadeli İşlemler i
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Yardımcı programlar
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Yardımcı programlar
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Yardımcı programlar
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.5 (2)
Yardımcı programlar
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Yardımcı programlar
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
Yardımcı programlar
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Yardımcı programlar
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 için Kripto Para Grafikleri Genel Bakış Crypto Charting for MT5, WebSocket üzerinden gerçek zamanlı OHLC verisi sağlar. Birçok borsa desteklenir ve MT5 içinde otomatik veri senkronizasyonu yapılır. Özellikler WebSocket ile canlı veri akışı Otomatik geçmiş veri güncellemesi Bağlantı kesintilerinde planlı senkronizasyon Tüm MT5 zaman dilimleriyle uyumlu Tam OHLCV veri yapısı Strateji testine destek Otomatik yeniden bağlanma Desteklenen Borsalar Binance, Byb
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
Yardımcı programlar
GoldRush Pro EA - Advanced Gold Trading System with Pattern Recognition TRANSFORM YOUR GOLD TRADING WITH INTELLIGENT AUTOMATION GoldRush Pro EA v6.0 is a sophisticated automated trading system specifically engineered for Gold (XAUUSD) trading on MetaTrader 5. Combining advanced pattern recognition with intelligent trend analysis, this EA delivers professional-grade trading automation with exceptional risk management. KEY FEATURES & BENEFITS Dual Signal Technology Basic Entry System : Tre
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Yardımcı programlar
Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Yardımcı programlar
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Yardımcı programlar
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Yardımcı programlar
Birkaç yıldır kullandığım çok yararlı bir robotu tanıtıyorum. Hem yarı otomatik hem de tam otomatik modlarda kullanılabilir. Program, ekonomik takvim haberlerinde esnek ticaret ayarlarını içeriyor. Stratejiler test cihazında kontrol edilemez. Sadece gerçek bir iş. Terminal ayarlarında, haberler sitesini izin verilen URL'ler listesine eklemeniz gerekir. Servisler > Araçlar > Danışmanlar'a tıklayın. "Aşağıdaki URL'ler için WebRequest'e İzin Ver:" kutucuğunu işaretle. Aşağıdakini ekleyin (boşluğu
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Yardımcı programlar
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Yardımcı programlar
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Yardımcı programlar
DİKKAT : Ücretsiz deneme sürümü için web sitemi ziyaret edin. Kullanım Kılavuzu RiskGuard Management — Tavizsiz bir ticaret için nihai yardımcınız. Lot Calculator — Otomatik lot büyüklüğü hesaplama. Quantum — Kârı maksimize etmek ve drawdown'u azaltmak için otomatik risk. Automatic Journal — Dahil edilmiştir ve web sitemden ücretsiz indirilebilir. Automatic Screenshot — İki ekran görüntüsü: biri işlem açılışında, diğeri kapanışında. Partial Profit — Akıllı şekilde yönetilen kısmi çıkışlar. Sma
Goldmine Train version 1
Ka Yiu Wong
Yardımcı programlar
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train, Altın için bir Trend ticaret stratejisi EA'dır. Operatör ana trend yönünü belirler ve Train'e gitmesini söyler. Train sürekli olarak bu yönde AL/SAT yapacaktır. Lot hacmi Hesap Bakiyesine ve önceden ayarlanmış Kaldıraç oranına bağlı olacaktır. Operatör trend yönünü değiştirdiğinde Train duracak ve karı kilitleyecektir. Kullanıcı, grafik
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (2)
Yardımcı programlar
TradePad hem manuel hem de algoritmik ticaret için bir araçtır. Size hızlı ticaret işlemleri ve çeşitli ticaret enstrümanlarındaki pozisyonların kontrolü için basit bir çözüm sunuyoruz. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor! Demo hesabı için uygulamanın deneme sürümü ve tüm araçların açıklaması Uygulama arayüzü yüksek çözünürlüklü monitörler için uyarlanmıştır, basit ve sezgiseldir. Rahat bir çalışma için, tüccara aşağıdaki araç seti sunulur: Ticaret işlemlerini yönetmek, ana grafi
Yazarın diğer ürünleri
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Session Start Breakout - Seans Başlangıcı Avcısı Tam Açıklama Bir trader'ın sanatı,   "başlangıç noktasını"   bulmaktır. Ana ve güçlü piyasa hareketlerinin birçoğu, kilit ticaret seanslarının (Asya, Londra ve New York) başlangıcındaki ilk heyecan yatıştıktan hemen sonra şekillenir.   Session Start Breakout   göstergesi, tam da bu kritik anları ve potansiyel fırsatları belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir analitik araçtır. Bu araç, otomatik bir ticaret sistemi veya sihirli
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Göstergeler
Nirvana Trend — ATR tabanlı risk çerçevesine sahip trend göstergesi Not: Bu araç yalnızca analitik bilgi sağlar; kâr, gelir veya belirli bir sonucu (değerlendirmeler/sınamalar dâhil) garanti etmez, vaat etmez veya ima etmez. Kullanım kararı ve sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir. Tanıtım Nirvana Trend, karar alma sürecini standartlaştırmak ve işlem disiplinini güçlendirmek için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir. Filtrelenmiş sinyaller, çoklu zaman dilimi teyidi, ATR’ye dayalı öneri
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Bu gösterge, prop hesapların sıkı kuralları altında işlem yapan ve risk ile limitlerin şeffaf takibini isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Araç yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, işlemlerinize müdahale etmez ve analiz ile işlem planınızın uygulanmasına odaklanmanıza yardımcı olur. Öne çıkan özellikler Günlük ve toplam drawdown takibi: Limitleri ve mevcut değerleri grafikteki net bir panelde hassas şekilde hesaplayıp gösterir; tanımlı sınırlarına ne kadar kaldığını her zaman bilirsiniz. Prop
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Göstergeler
Nirvana Trend — Çoklu zaman dilimi onayı ve risk yönetimi yardımcılarıyla trend indikatörü Giriş Nirvana Trend, filtrelenmiş sinyaller, çoklu zaman dilimi onayı ve volatiliteye (ATR) dayalı otomatik durdurma/çıkış seviyeleri sağlayarak işlem karar verme sürecini daha düzenli hâle getiren analitik bir indikatördür. Günlük/toplam düşüş limiti gibi kısıtların bulunduğu ortamlarda çalışıyorsanız, bu araç kişisel kurallarınıza ve risk yönetimi çerçevenize bağlı kalmanıza yardımcı olabilir. Kullanım
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Yardımcı programlar
Ürün Adı: Close all position by ARAN (MT5 Yardımcı Programı) Giriş Close all position by ARAN, MetaTrader 5’te eşzamanlı pozisyon kapatma yönetimi için hafif ve yapılandırılabilir bir araçtır. Kullanıcı tarafından tanımlanan P/L eşiklerine (pozitif veya negatif) göre tüm işlemleri kapatmanıza olanak tanır. Bu ürün sinyal veya piyasa tahmini sunmaz ve herhangi bir sonucu garanti etmez. Özellikler Pozitif P/L eşiğinde hepsini kapat: Toplam kâr/zarar belirlenen pozitif değere ulaştığında tüm pozis
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Profesyonel trader’lar ve değerlendirme hesapları (Prop) için Risk Yönetimi ve Limit İzleme Göstergesi Bu araç, risk yönetimi ve limitlere ilişkin bilgileri grafikte yalnızca görüntüler ve karar verme sürecinde odaklanmanıza yardımcı olur. Gösterge hiçbir işlemi açmaz/kapatmaz/değiştirmez ve Uzman Danışmanlar (EA) ile çakışmaz. Özellikler Günlük ve toplam drawdown izleme Günlük ve toplam drawdown’ı Bakiye (Balance) veya Özsermaye (Equity) bazında hesaplar ve gösterir (ayar yapılabilir). Tanımla
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Yardımcı programlar
Hızlı scalping; sistematik disiplin   Nirvana ile karar verin; hesaplamalar ve güvenlik freni bizde. Şaşırmayın; en gelişmiş ve akıllı sermaye yönetimi aracıyla tanışıyorsunuz, finans piyasalarında maksimum esneklik sunar. Kazanan trade sadece "iyi analiz" değil; "sorunsuz yürütme" ve "disiplin" anahtardır. Nirvana, yürütme asistanınızdır: anlık risk/hacim hesaplayıcı, tek tıkla R:R ayarı, canlı risk ve kâr önizlemesi, günlük risk kilidi güvenlik anahtarı gibidir. Sonuç? Zihniniz tekrarlayan hes
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Uzman Danışmanlar
İLK İNDİRMEYE 30 TL'YE KADAR BÜYÜK İNDİRİM ÖMÜR BOYU %80'E KADAR VE BİR AY İÇİN %50'YE KADAR   New York Seansı İşlem Robotu – Altın Mumların Avcısı Piyasayı profesyonel bir avcı gibi izleyen bir araç arıyorsanız, bu robot tam size göre tasarlandı! Bu Uzman Danışman, New York seansının başlangıcından itibaren akıllıca çalışmaya başlar. Dahili algoritması şu şekilde tasarlanmıştır: Piyasanın ilk saniyelerinden itibaren mumları sayar. En iyi mumları tespit eder ve ayırır. Piya
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt