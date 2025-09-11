Ny Breakout Gold Trading EA
- Experts
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versione: 15.5
- Attivazioni: 5
🚀 Robot di Trading per la Sessione di New York – Il Cacciatore di Candele d'Oro
Se stai cercando uno strumento che monitori il mercato come un cacciatore professionista, questo robot è progettato esattamente per te!
Questo Expert Advisor inizia intelligentemente il suo lavoro dall'inizio della sessione di New York. Il suo algoritmo interno è progettato per:
📊 Contare le candele fin dai primi secondi del mercato.
✨ Identificare e selezionare le candele migliori.
⚡ Analizzare il volume e la struttura del mercato.
🎯 Decidere da quale parte entrare in un'operazione (acquisto o vendita) in base alle formazioni delle candele e alla direzione del flusso di liquidità.
✅ Caratteristiche Principali:
- Strategia Esclusiva per la Sessione di New York – Si concentra sul momento più potente del mercato.
- Intelligenza Analitica nella Selezione delle Candele – Vengono considerate solo le candele importanti e influenti.
- Drawdown Controllato, Alto Potenziale di Profitto – L'algoritmo è costruito per gestire il rischio e permettere al conto di crescere.
- Gestione Flessibile del Capitale – Le prestazioni del robot rimangono stabili, da piccoli conti a grandi conti di prop firm.
- Struttura Decisionale Dinamica – Come un trader professionista, il robot analizza non solo i numeri, ma anche il comportamento delle candele e il volume del mercato.
📊 Tutti i test (Backtest e Forward Test) sono stati condotti utilizzando dati tick reali (Real Tick Data) per fornirti il quadro più trasparente delle prestazioni effettive del robot.
Tutto funziona con precisione, come un orologio.
Come progettista e creatore, la mia raccomandazione principale è il timeframe a 5 minuti e l'utilizzo del grafico dell'Oro per questo straordinario strumento.
Questo strumento può rilevare automaticamente il timeframe, oppure puoi inserirlo manualmente.
Dopo circa un mese di tempo ed energia, ho ottimizzato meticolosamente tutti gli aspetti di questo robot, come si può vedere nelle foto.
È possibile modificare lo strumento in base alle proprie esigenze.
I miei suggerimenti per un conto da 500$ e un conto prop da 100.000$ sono mostrati nelle immagini, e ho incluso il file di preset come immagine.
⚠️ Attenzione: Questo Expert Advisor è uno strumento professionale per assistere nel processo decisionale di mercato. I risultati passati non garantiscono le performance future. Si consiglia di testarlo prima su un conto demo e poi di utilizzarlo su un conto reale.
🔥 In parole semplici: Questo robot agisce come un cacciatore professionista nel cuore del mercato di New York; attende, cattura il momento migliore ed entra con precisione!