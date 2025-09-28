Golden Aegis EA

Nirvana serisinden Altın (XAUUSD) için önde gelen Uzman Danışman olan GoldenAegis ile işlem potansiyelinizi ortaya çıkarın. On yılı aşkın piyasa deneyimine sahip bir yatırımcı tarafından geliştirilen GoldenAegis, sistematik bir işlem yaklaşımı için tasarlanmış bir araçtır.

Temel Felsefe:

Geliştirme felsefemiz, test edilmiş stratejileri disiplinli bir uygulama ile birleştirir. GoldenAegis, 11 yıllık uygulamalı işlem deneyimini, duyguya kapılmadan otomatik olarak yürütmeyi temsil eder. Sadece bir robot değil; size stratejik bir çerçeve sunmak için tasarlanmış bir uzmanlık birikimidir.

Temel Özellikler:

Proje Şirketleri için Optimize Edildi: Özellikle, istikrarlı performans ve kontrollü düşüşlere odaklanarak, proje şirketlerinin zorluklarının ortak gereklilikleriyle uyumlu olacak şekilde kalibre edilmiştir. Ayrıca canlı bireysel hesaplar için de tamamen uygundur.
Stratejik Zaman Dilimi (M30): Kısa vadeli piyasa gürültüsünü filtrelerken net sinyaller sağlama potansiyeli nedeniyle stratejik olarak seçilmiş bir zaman dilimi olan Altın için 30 dakikalık grafikte çalışır. Sınırsız Esneklik: Herhangi bir MT5 broker, ECN veya standart hesapla uyumludur. Sınırlama veya gizli kural yoktur.
Kullanıma Hazır: Yazar tarafından sağlanan önceden optimize edilmiş ayarlarla birlikte gelir. Hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olmak için ayrıntılı talimatlar eklenmiştir.
Performans ve Şeffaflık:
Şeffaflık önceliğimizdir. Şunları yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz:

Ekran görüntüleri bölümünde sunulan ayrıntılı geri test raporlarını inceleyin.
EA'nın davranışını anlamak için bu ürün sayfasındaki tüm mevcut ekran görüntülerini ve videoları inceleyin.
Tam sürümü satın almadan önce Strateji Test Aracı'nda kendi geri testlerinizi çalıştırın.
Bir Sonraki Adımı Atın.
GoldenAegis'i bugün satın alın ve profesyonel bir yatırım aracıyla kendinizi donatın. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki "Yorumlar" bölümünü kullanın.
