Close all position by ARAN
- Yardımcı programlar
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Ürün Adı: Close all position by ARAN (MT5 Yardımcı Programı)
Giriş
Close all position by ARAN, MetaTrader 5’te eşzamanlı pozisyon kapatma yönetimi için hafif ve yapılandırılabilir bir araçtır. Kullanıcı tarafından tanımlanan P/L eşiklerine (pozitif veya negatif) göre tüm işlemleri kapatmanıza olanak tanır. Bu ürün sinyal veya piyasa tahmini sunmaz ve herhangi bir sonucu garanti etmez.
Özellikler
- Pozitif P/L eşiğinde hepsini kapat: Toplam kâr/zarar belirlenen pozitif değere ulaştığında tüm pozisyonlar kapatılır.
- Negatif P/L eşiğinde hepsini kapat: Toplam kâr/zarar belirlenen negatif değere ulaştığında tüm pozisyonlar kapatılır.
- Her mod için bağımsız kontrol: Pozitif ve negatif toplu kapatma modlarını ayrı ayrı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
- AutoTrading’i kapatmadan EA’yı geçici olarak durdurma: Pozisyon yönetiminde daha fazla esneklik.
- Başlangıçta grafiğin ızgarasını otomatik kapatma (opsiyonel): Daha temiz bir grafik görünümü.
- Optimize edilmiş yürütme ve basit arayüz: Farklı deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için uygundur.
Kullanım
- EA’yı MT5’te bir grafiğe ekleyin.
- Pozitif ve negatif P/L eşiklerini ihtiyacınıza göre ayarlayın (hesap para biriminde).
- Pozitif/negatif toplu kapatma modlarını ayrı ayrı açın/kapatın.
- Gerekirse ızgarayı otomatik kapatma seçeneğini etkinleştirin.
- EA aktifken koşulların izlenebilmesi için grafiği açık tutun.
Notlar ve uyumluluk
- MT5’te herhangi bir sembol ve zaman diliminde çalışır.
- Sonuçlar kullanıcı ayarlarına, piyasa koşullarına ve aracı kurum özelliklerine bağlıdır.
- Canlı hesapta kullanmadan önce demo hesapta veya Strategy Tester’da test etmeniz önerilir.
Sorumluluk reddi ve risk yönetimi
- Bu araç, işlemlerin toplu kapatılması için bir yönetim yardımcı programıdır; sinyal, işlem stratejisi veya sonuçlara dair herhangi bir garanti sağlamaz.
- Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Kullanım ve sonuçlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
- Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Sürüm
- Sürüm 1.0 — İlk yayın.