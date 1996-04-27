Close all position by ARAN

Ürün Adı: Close all position by ARAN (MT5 Yardımcı Programı)

Giriş
Close all position by ARAN, MetaTrader 5’te eşzamanlı pozisyon kapatma yönetimi için hafif ve yapılandırılabilir bir araçtır. Kullanıcı tarafından tanımlanan P/L eşiklerine (pozitif veya negatif) göre tüm işlemleri kapatmanıza olanak tanır. Bu ürün sinyal veya piyasa tahmini sunmaz ve herhangi bir sonucu garanti etmez.

Özellikler

  • Pozitif P/L eşiğinde hepsini kapat: Toplam kâr/zarar belirlenen pozitif değere ulaştığında tüm pozisyonlar kapatılır.
  • Negatif P/L eşiğinde hepsini kapat: Toplam kâr/zarar belirlenen negatif değere ulaştığında tüm pozisyonlar kapatılır.
  • Her mod için bağımsız kontrol: Pozitif ve negatif toplu kapatma modlarını ayrı ayrı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
  • AutoTrading’i kapatmadan EA’yı geçici olarak durdurma: Pozisyon yönetiminde daha fazla esneklik.
  • Başlangıçta grafiğin ızgarasını otomatik kapatma (opsiyonel): Daha temiz bir grafik görünümü.
  • Optimize edilmiş yürütme ve basit arayüz: Farklı deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için uygundur.

Kullanım

  1. EA’yı MT5’te bir grafiğe ekleyin.
  2. Pozitif ve negatif P/L eşiklerini ihtiyacınıza göre ayarlayın (hesap para biriminde).
  3. Pozitif/negatif toplu kapatma modlarını ayrı ayrı açın/kapatın.
  4. Gerekirse ızgarayı otomatik kapatma seçeneğini etkinleştirin.
  5. EA aktifken koşulların izlenebilmesi için grafiği açık tutun.

Notlar ve uyumluluk

  • MT5’te herhangi bir sembol ve zaman diliminde çalışır.
  • Sonuçlar kullanıcı ayarlarına, piyasa koşullarına ve aracı kurum özelliklerine bağlıdır.
  • Canlı hesapta kullanmadan önce demo hesapta veya Strategy Tester’da test etmeniz önerilir.

Sorumluluk reddi ve risk yönetimi

  • Bu araç, işlemlerin toplu kapatılması için bir yönetim yardımcı programıdır; sinyal, işlem stratejisi veya sonuçlara dair herhangi bir garanti sağlamaz.
  • Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Kullanım ve sonuçlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
  • Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Sürüm

  • Sürüm 1.0 — İlk yayın.


