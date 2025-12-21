Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Ultra Hızlı Çoklu Zaman Dilimi Trend Motoru (Noel İndirimi)

FARMAN TREND V12, fraktal piyasa yapısına ve hacme duyarlı hesaplamalara dayanan profesyonel bir adaptif trend göstergesidir.
Gerçek bir çoklu zaman dilimi (MTF) motoru ile tüm zaman dilimlerinde hızlı, pürüzsüz ve güvenilir trend tespiti sağlar.

✔ Adaptif Dinamik Mod
✔ Gerçek Çoklu Zaman Dilimi Analizi
✔ Boyama Yapmaz (No Repaint) – Gecikme Yok (No Lag)
✔ Ultra Hızlı ve Backtest İçin Optimize Edilmiş
✔ Scalping ve Prop Trading Firmaları İçin Mükemmel

🔥 FARMAN TREND V12 – ULTRA HIZLI ÇOKLU ZAMAN DİLİMİ TREND MOTORU
FARMAN TREND V12, hassasiyet, hız ve uyumluluk talep eden traderlar için tasarlanmış yeni nesil bir trend analiz göstergesidir.

Geleneksel hareketli ortalamalar ve statik göstergelerin aksine, FARMAN V12, piyasa oynaklığına ve hacim davranışına dinamik olarak tepki veren Adaptif Fraktal Algoritma kullanır; bu da daha temiz trendler ve daha erken onaylar sağlar.

🧠 Adaptif Hesaplama Motoru
FARMAN V12 iki profesyonel hesaplama modu sunar:

📊 STATİK MOD (STATIC MODE)
Sabit hesaplama periyodu
Backtest ve istikrarlı piyasa koşulları için ideal
Tamamen tekrarlanabilir sonuçlar

🧠 DİNAMİK MOD (DYNAMIC MODE - Önerilen)
Hesaplama periyodunu gerçek zamanlı hacme göre otomatik olarak ayarlar
Yüksek aktivite sırasında daha hızlı tepki
Düşük likidite sırasında gürültü filtreleme
Profesyonel isteğe bağlı trend analizini taklit eder

⏱️ Gerçek Çoklu Zaman Dilimi Teknolojisi
FARMAN TREND V12, görsel simülasyon değil, gerçek bir MTF motoru ile oluşturulmuştur.
✔ M1'den MN1'e kadar herhangi bir referans zaman dilimini seçin
✔ Düşük zaman dilimli grafiklerde yüksek zaman dilimi trendini görüntüleyin
✔ Baskın trend yönünde işlem yapın
✔ Boyama yapmaz (Repaint yok), gecikme yok

🎨 Akıllı Renk Kodlu Trend Çizgisi
🟢 Yeşil – Boğa Trendi / Yükseliş (fiyat FARMAN çizgisinin üzerinde)
🔴 Kırmızı – Ayı Trendi / Düşüş (fiyat FARMAN çizgisinin altında)
🟡 Altın – Nötr / geçiş aşaması
Grafik karmaşası olmadan anında görsel netlik.

 Ultra Hızlı ve Optimize Edilmiş Performans
Sadece yeni çubukları hesaplar
Yüksek zaman dilimi verilerini önbelleğe alır
Strateji Test Cihazı (Strategy Tester) için optimize edilmiştir
Düşük özellikli sistemlerde bile sorunsuz performans

Şunlar için mükemmeldir:
Scalping
Gün içi işlem (Day trading)
Prop firması (Fon şirketi) meydan okumaları
Çoklu grafik kurulumları

📊 Profesyonel Canlı Kontrol Paneli
Canlı işlem modunda, FARMAN V12 gelişmiş bir kontrol paneli sunar:
Tek tıklamayla zaman dilimi seçimi
Statik / Dinamik mod geçişi
Canlı gösterim:
Fraktal Boyut
Alfa Katsayısı
Toplam hesaplamalar
İşlem durumu LED'i
Bu, traderların sadece sinyalleri görmesini değil, piyasa yapısını anlamasını sağlar.

🎯 Bu Gösterge Kimler İçin?
✔ Profesyonel ve ileri düzey traderlar
✔ Scalperlar ve gün içi traderlar
✔ Prop firması traderları
✔ Akıllı Para (Smart Money) ve Fiyat Hareketi (Price Action) traderları
✔ Geciken göstergelerden bıkan herkes

 Temel Özellikler Özeti
✔ Adaptif Fraktal Trend Algoritması
✔ Hacim Tabanlı Dinamik Periyot
✔ Gerçek Çoklu Zaman Dilimi Motoru
✔ Boyama Yapmaz (No Repaint)
✔ Ultra Hızlı ve Kararlı
✔ Dahili Kontrol Paneli
✔ MetaTrader 5 Uyumlu

FARMAN TREND V12 sadece bir gösterge değildir —
o profesyonel bir trend istihbarat sistemidir.


