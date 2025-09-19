Prop Firm ve Bireysel Yatırımcılar için Nihai Robot (US30, NAS100, US500) - Aylık sadece 34$’lık basit bir abonelik.

Büyük endekslerdeki kârlı hareketleri kaçırmaktan yoruldunuz mu? Prop firmalarının drawdown kurallarıyla mı mücadele ediyorsunuz? Bırakın profesyonel bir araç ağır işi sizin yerinize yapsın. Indices Pulse, küresel endekslerin volatilitesini fethetmek için titizlikle tasarlanmış, MetaTrader 5 için güçlü, tam otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Bu sadece başka bir EA değil; yüksek olasılıklı bir stratejiyi kaya gibi sağlam bir risk yönetimiyle yürütmek amacıyla tasarlanmış, disiplinli, 7/24 çalışan işlem ortağınızdır.

Bu zorluklarla mı karşılaşıyorsunuz?

Prop Firm Sınavlarında Başarısız Olmak? Katı günlük ve maksimum drawdown kuralları zordur. Kötü bir gün, haftalarca süren ilerlemeyi mahvedebilir.

İntikam Ticareti? Bir kayıptan sonra duyguların kararlarınızı yönetmesine izin vermek, daha büyük kayıplara yol açar.

Yeterli Ekran Süresi Yok mu? En iyi hareketler siz meşgulken gerçekleşir. Her piyasa açılışında masanızda olamazsınız.

Analiz Felci? Fırsat geçene kadar her kurulumu aşırı düşünmek.

Indices Pulse çözümdür. Korku, açgözlülük veya tereddüt olmadan net, mekanik bir stratejiyle işlem yapar ve yatırımcıları geri tutan en büyük sorunları doğrudan ele alır.

Başarınız için tasarlandı: Prop Firmalar ve Bireysel Hesaplar

Bu EA, iki temel yatırımcı türüne hizmet etmek için oluşturulmuştur:

Prop Firma Yatırımcısı için: Bu, değerlendirmeleri geçmek ve fonlanmış hesapları yönetmek için gizli silahınızdır. Günlük Kayıp Limiti , drawdown kurallarını ASLA ihlal etmemenizi sağlamak için tüm işlemleri otomatik olarak durduran kırılmaz kalkanınızdır. Haber Filtresi ve Oturum Zamanlayıcısı , gerekli kısıtlamaları kolaylıkla yönetir.

Küçük Yatırımcı için: Hesabınızı mantıklı, risk kontrollü bir yaklaşımla büyütün. Yüzdeye Dayalı Lot Büyüklüğü, her işlemin sermayenizin yalnızca küçük, rahat bir kısmını riske atmasını sağlar. Akıllı İz Süren Stop, kârları kilitlemek için yorulmadan çalışır, zor kazanılan kazançlarınızı korur ve kazanan işlemleri en üst düzeye çıkarır.

Temel Özellikler: Eksiksiz İşlem Araç Kitiniz

Çoklu Endeks Optimizasyonu: Dünyanın en popüler endeksleri için ustaca hazırlanmıştır: S&P 500 (US500), Dow Jones (US30), Nasdaq 100 (NAS100 / USTEC), DAX (DE40 / GER40), FTSE 100 (UK100).

Çift İşlem Algoritması: Değişen piyasa karakterine uyum sağlamak için iki farklı, yerleşik strateji arasında geçiş yapın.

Gelişmiş Risk Koruması: Sermayenizin korunması her şeyden önemlidir. Dinamik lot büyüklüğü, günlük K/Z kilidi ve spread & kayma koruması içerir.

Akıllı İşlem Yönetimi: Akıllı Zarar Durdur, Risk-Ödül oranına göre hesaplanan Kâr Al ve kârı koruyan İz Süren Stop.

Tam Oturum ve Haber Kontrolü: Özel işlem pencereleri, oturum sonundan önce pozisyon kapatma ve kaostan korunmak için yüksek etkili haber filtresi.

Ticarette Ortağınızız

Sizin başarınız bizim hedefimizdir. Topluluk geri bildirimleri, sürekli iyileştirmenin itici gücüdür.

Bir fikriniz mi var? Önerilerinizi Yorumlar bölümünde paylaşın! Her birini okuyoruz.

EA'yı sevdiniz mi? Lütfen olumlu bir İnceleme bırakın! Diğer yatırımcıların bu güçlü aracı keşfetmesine yardımcı olur.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek veya özel .set dosyaları istemek için doğrudan benimle iletişime geçin, demo sürümünü kullanıyor olsanız bile.

3 Basit Adımda Başlayın:

Abone Olun: Aylık lisansınıza sadece 34$ karşılığında başlayın. Etkinleştirin: Indices Pulse'ı bir grafiğe (örneğin, US500, H1) ekleyin. Yapılandırın ve Etkinleştirin: Önerilen bir .set dosyasını yükleyin veya risk ayarlarını tercihinize göre düzenleyin ve EA'nın işine başlamasına izin verin.

Kumar oynamayı bırakın ve profesyonel, otomatik bir sistemle işlem yapmaya başlayın.

