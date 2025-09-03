Nirvana Trade Assistant

Hızlı scalping; sistematik disiplin Nirvana ile karar verin; hesaplamalar ve güvenlik freni bizde. Şaşırmayın; en gelişmiş ve akıllı sermaye yönetimi aracıyla tanışıyorsunuz, finans piyasalarında maksimum esneklik sunar.

Kazanan trade sadece "iyi analiz" değil; "sorunsuz yürütme" ve "disiplin" anahtardır. Nirvana, yürütme asistanınızdır: anlık risk/hacim hesaplayıcı, tek tıkla R:R ayarı, canlı risk ve kâr önizlemesi, günlük risk kilidi güvenlik anahtarı gibidir. Sonuç? Zihniniz tekrarlayan hesaplardan kurtulur, sadece karar kalitesine odaklanır.

Aracın psikolojisi

  • Zihinsel gürültüyü azaltır: % risk bazlı otomatik lot hesaplama, tıklamadan önce tereddüt yok.
  • Sonuca değil sürece odaklan: Giriş öncesi R:R görürsünüz, plana göre düzeltirsiniz, heyecana değil.
  • Kötü günlerde otomatik fren: Günlük risk kilidi, zarar eşiğine yaklaşınca her şeyi kapatır, belirlenen süreye kadar ticarete izin vermez.
  • Küçük ama maliyetli hataları önler: 800ms sipariş tıklama gecikmesi, yanlış çift tıklamaları engeller.

Hızlı karar nasıl alınır?

  • % risk bazlı pozisyon büyüklüğü: Giriş ve SL’den güvenli lot hesaplar, anlık Risk/Lot ve Reward/Lot gösterir.
  • Tek tıkla R:R ayarı: R:R alanı, +/– veya “1:2”, “2.5” gibi girişlerle, brokerın minimum mesafesine uygun TP ayarlar.
  • Çizgileri sürüklerken önizleme: SL/TP hareketinde metrikler canlı güncellenir, riski net görürsünüz.
  • Hesaba uyumlu güvenlik: Minimum sipariş mesafesi kontrolü, Netting/Hedging desteği, günlük risk tetiklendiğinde tüm pozisyonlar güvenli kapanır.

Temel teknik özellikler

  • Her grafik için benzersiz önekli izole panel, sıfır nesne çakışması.
  • % risk girişli Risk Modu, lot aşağı yuvarlama ile fazla riski önler.
  • Manuel R:R, “1:2” veya “2.0” girişleri, broker StopLevel/FreezeLevel uyumluluğu.
  • 800ms sipariş tıklama gecikmesi.
  • Balance veya Equity bazlı günlük risk, otomatik kilit ve tüm pozisyonların kapanması.
  • Netting hesaplarında hata kontrolü: Açık pozisyon varken yeni sipariş engellenir.

Kullanım kılavuzu

  • Araç grafiğe yüklendikten sonra Buy/Sell tuşlarıyla giriş, SL ve TP çizgileri görünür. “Pozisyon onayla”ya basmadan işlem açılmaz.
  • Alanı beğenmezseniz “Cancel Buy/Sell” ile çizgileri silin.
  • Çizgileri (giriş: yeşil, SL: turuncu, TP: mavi) çift tıklayıp hareket ettirin; risk, lot bazlı panelde gösterilir.
  • Çizgiler çift tıkla onaylanmadan pozisyon açılmaz.
  • Bakiye, equity ve kâr/zarar her tikte panelde gösterilir.

Risk Modu

  • Risk Modu panelde tek tıkla açılır/kapanır.
  • Açıkken % risk ve R:R ile SL/TP’nin dolar cinsinden değerini görürsünüz.
  • Kapalıysa varsayılan ayarlar uygulanır.

Günlük risk kilidi

  • Ekspert girişlerinde günlük risk aktif edilirse, zarar tavanını belirler ve grafikte görürsünüz.
  • Zarar eşiğine yaklaşınca pozisyonlar kapanır, kilit süresi bitene kadar işlem yapılamaz.
  • Bir sonraki seansta daha sakin analiz yapar, disiplinle piyasaya dönersiniz.



Önerilen ürünler
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MA
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Yardımcı programlar
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Uzman Danışmanlar
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Her emir için kesin TP ve SL seviyelerini otomatik olarak ayarlar ️ Tüm semboller ve EA’lerle uyumludur, sembole veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir Bu Uzman Danışman (EA), kesin fiyat değerleri kullanarak (örneğin EURUSD için 1.12345 ) Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Pip yok, nokta yok — sadece kesin fiyat kontrolü. Tüm emirlerde veya belirli grafik/magic number’a göre uygulanabilir. T
Goal Time
Mourad Ezzaki
Uzman Danışmanlar
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Dynamic Trader EA MT4
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading experience with   Dynamic Trader EA MT4 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators:   RSI   ( Relative Strength Index ),   Stochastic Oscillator ,   MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and   ATR   ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMP
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
DracoAI
Hua Manh Hung
Uzman Danışmanlar
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Project Infinity
Sergey Yarmish
Uzman Danışmanlar
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
EA Black Spark
Suparma Suparma
Uzman Danışmanlar
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Mini Martinel
Xu Wu Peng
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Mini Martinel is a Martingale EA. Its biggest feature is that it can run well for $100 , even $50, and it is not limited to one currency pair. Multiple currency pairs can be used . I personally think that Martin EA is a high-risk gambling behavior, so I hope to participate with the least amount of money, but everyone knows that Martin's theoretical basis is to have unlimited money, so this EA may lose money. Of course, I have limited the amount of loss to it. Under the low-risk mode, the $50 sto
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
Uzman Danışmanlar
Traders Toolbox Premium, Hepsi Bir Arada Bir Araçtır Bu stratejileri ve hesaplamaları otomatikleştirmek için ortak ticaret stratejileri üzerine kapsamlı eğitime dayalı olarak oluşturulmuştur. Özellikler: 19 Bireysel Sinyaller - Bu sinyallerin her biri, nihai / genel sonucu oluşturmak için bir sinir ağı stili konfigürasyonunda önyargılı olabilir. Her sinyalin özelleştirilecek veya gerekirse optimize edilecek kendi ayarları vardır. Kapsamlı Ekran Görüntüsü - Kapsamlı bilgiler ve araç ipuçları
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Uzman Danışmanlar
HFT KING EA ile tanışın - Ticaretin En İyi HFT KING'i! Bu tam otomatik yüksek frekanslı ticaret sistemi, gelişmiş algoritması ve son teknoloji ürünü özellikleriyle ticaret deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. HFT King, yatırımcılara güvenilir ve karlı ticaret sinyalleri sağlamak için teknik analiz, yapay zeka, yüksek frekanslı ticaret ve makine öğreniminin benzersiz bir kombinasyonunu kullanır. HFT King'in en son teknolojisi, ticaret fırsatlarının belirlenmesinde, pazar eğilimlerin
Gold Champions
Maria Julieta Frias Torres
Uzman Danışmanlar
Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon.   NO MARTINGALE!!!    LOW DD!!!   GOLD CHAMPIONS is a new EA designed through a new AI system that operates in the Forex market and is designed GOLD/XAUUSD with excellent results. Developed by a team of experienced traders with more than 10 years of trading experience. It uses a powerful algorithm to detect fluctuations in the market and make entries with a high profit ratio and limiting losses. Key Features: Integrated Strat
EA Calmed Pro
Jennifer Afi Azasoo
Uzman Danışmanlar
EA Sakinleştirilmiş Pro Altın Calmed Expert Advisor for Gold'u optimize etmeye çalıştık, ancak diğer tüm forex çiftleri ve hisse senetleri ile çalışıyor. Bu uzman, iyileşme için martingale (isteğe bağlı olarak) kullanır. Lütfen en az 1 yıl geriye dönük test yapın ve canlı yayına geçmeden önce en az bir ay boyunca bir demo çalıştırın; bu şekilde, Calmed Expert Advisor'ın çeşitli pazarlarda nasıl davrandığını bileceksiniz. Lütfen EA'yı yalnızca satın alıp kullanmaya başlamayın, çünkü geçmiş perf
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Yardımcı programlar
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Yardımcı programlar
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Yardımcı programlar
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Goldmine Train MT4 version 1
Ka Yiu Wong
Yardımcı programlar
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train, Altın için bir Trend ticaret stratejisi EA'dır. Operatör ana trend yönünü belirler ve Train'e gitmesini söyler. Train sürekli olarak bu yönde AL/SAT yapacaktır. Lot hacmi Hesap Bakiyesine ve önceden ayarlanmış Kaldıraç oranına bağlı olacaktır. Operatör trend yönünü değiştirdiğinde Train duracak ve karı kilitleyecektir. Kullanıcı, grafik
RiskGuard Management MT4
MONTORIO MICHELE
5 (3)
Yardımcı programlar
ATTENTION   the expert does not work in strategy tester, for a trial version visit my profile. ATTENTION the expert must remain with the operations history in " COMPLETE HISTORY " Manual to download the automatic journal visit my profile RiskGuard Management – Professional trading, without compromise RiskGuard Management is the ultimate ally for traders who want to maximize profits and minimize losses with advanced risk management. It’s not just a tool; it’s an intelligent system that helps you
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Yardımcı programlar
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Yardımcı programlar
Bu Özel Ultimate Sniper Dashboard, orijinal Ultimate Sniper Dashboard göstergesine yapılan bir EA yükseltmesidir. Birlikte çalıştığınız bir varlık sınıfındaki bir eğilimin gerçek doğasını yakalamasını sağlamak için 98'e kadar farklı algoritma ile çalışır. Birkaç ay boyunca müşterilerimizin çoğundan aldığımız birçok öneri ve tavsiyeye doğrudan bir yanıttır.   Bu özel sürüm tamamen özelleştirilebilir. 98 ayrı özel algoritma tarafından desteklenmektedir. Çok güzel görsel arayüz sayesinde herhangi b
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Yardımcı programlar
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Yardımcı programlar
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (21)
Yardımcı programlar
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Yardımcı programlar
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Elliott Wave Counter, Elliott dalgalarının hızlı ve kullanıcı dostu manuel olarak işaretlenmesine yönelik bir paneldir. Bir renk ve işaret seviyesi seçilebilir. Son işaretlemeyi ve araç tarafından yapılan tüm işaretlemeyi kaldırma işlevleri de vardır. İşaretleme tek bir tıklamayla yapılır. Beş kez tıklayın - beş dalganız olsun! Elliott Dalga Sayacı, Elliott dalgalarının hem yeni başlayanlar hem de profesyonel analistleri için harika bir araç olacaktır. Elliott Wave Sayacı Kurulum ve Giriş Kılavu
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Yardımcı programlar
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Partial Close Expert
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Kısmi Kapanış Uzmanı,   birçok işlevi tek bir otomatik sistemde birleştiren bir araçtır. Bu EA, risk yönetimi ve potansiyel kazançları en üst düzeye çıkarmak için birden fazla seçenek sunarak yatırımcıların pozisyonlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Kısmi Kapanış Uzmanı ile yatırımcılar bir       kısmi kapanış       karı kilitlemek için bir seviye       takip eden durdurma       karları korumak ve kayıpları sınırlamak için bir seviye       başa baş       Fiyatın ken
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Master Trend Dashboard is a new generation indicator, compact, light and efficient. Each element of this Dashboard is designed to return specific signals as: Price Action, Breakout, Net Change (performance of the instrument), algorithmic studies, correlations and statistical calculations. This tool will change your way of trading allowing you to receive important information. See the Graphic Signals to understand every single signal below: Graphic Signals Symbol name and arrow color Green = Cur
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Trade Copier Agent, çoklu MetaTrader(4/5) hesapları/terminalleri arasındaki işlemleri kopyalamak için tasarlanmıştır. Bu araçla, bir sağlayıcı (kaynak) veya bir alıcı (hedef) olarak hareket edebilirsiniz. Tüm ticaret işlemleri, sağlayıcıdan alıcıya gecikme olmaksızın kopyalanacaktır. Bu araç, 0,5 saniyenin altındaki ışık hızında kopyalama hızlarıyla aynı bilgisayardaki birden fazla MetaTrader terminali arasında alım satımları kopyalamanıza olanak tanır. Ticari Fotokopi Aracısı Yükleme ve Girdil
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Scalper Weapon
Indra Lukmana
Yardımcı programlar
Great for scalper/intraday weapon for your ease daily trading. Scalper weapon will suit's you for any trading condition, whether it's intraday / scalper this tool is important for you which providing the missing function on the native MT4 platform. You have to check Allow Auto Trading by pressing Ctrl+O, going to Expert Advisors tab, and checking " Allow automated trading" . also to ensure the " auto trading " is green. Input Parameters _MINIMIZED_AT_START: to chose whether the panel is minimiz
Yazarın diğer ürünleri
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Session Start Breakout - Seans Başlangıcı Avcısı Tam Açıklama Bir trader'ın sanatı,   "başlangıç noktasını"   bulmaktır. Ana ve güçlü piyasa hareketlerinin birçoğu, kilit ticaret seanslarının (Asya, Londra ve New York) başlangıcındaki ilk heyecan yatıştıktan hemen sonra şekillenir.   Session Start Breakout   göstergesi, tam da bu kritik anları ve potansiyel fırsatları belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir analitik araçtır. Bu araç, otomatik bir ticaret sistemi veya sihirli
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Göstergeler
Nirvana Trend — ATR tabanlı risk çerçevesine sahip trend göstergesi Not: Bu araç yalnızca analitik bilgi sağlar; kâr, gelir veya belirli bir sonucu (değerlendirmeler/sınamalar dâhil) garanti etmez, vaat etmez veya ima etmez. Kullanım kararı ve sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir. Tanıtım Nirvana Trend, karar alma sürecini standartlaştırmak ve işlem disiplinini güçlendirmek için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir. Filtrelenmiş sinyaller, çoklu zaman dilimi teyidi, ATR’ye dayalı öneri
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Bu gösterge, prop hesapların sıkı kuralları altında işlem yapan ve risk ile limitlerin şeffaf takibini isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Araç yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, işlemlerinize müdahale etmez ve analiz ile işlem planınızın uygulanmasına odaklanmanıza yardımcı olur. Öne çıkan özellikler Günlük ve toplam drawdown takibi: Limitleri ve mevcut değerleri grafikteki net bir panelde hassas şekilde hesaplayıp gösterir; tanımlı sınırlarına ne kadar kaldığını her zaman bilirsiniz. Prop
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Göstergeler
Nirvana Trend — Çoklu zaman dilimi onayı ve risk yönetimi yardımcılarıyla trend indikatörü Giriş Nirvana Trend, filtrelenmiş sinyaller, çoklu zaman dilimi onayı ve volatiliteye (ATR) dayalı otomatik durdurma/çıkış seviyeleri sağlayarak işlem karar verme sürecini daha düzenli hâle getiren analitik bir indikatördür. Günlük/toplam düşüş limiti gibi kısıtların bulunduğu ortamlarda çalışıyorsanız, bu araç kişisel kurallarınıza ve risk yönetimi çerçevenize bağlı kalmanıza yardımcı olabilir. Kullanım
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Yardımcı programlar
Ürün Adı: Close all position by ARAN (MT5 Yardımcı Programı) Giriş Close all position by ARAN, MetaTrader 5’te eşzamanlı pozisyon kapatma yönetimi için hafif ve yapılandırılabilir bir araçtır. Kullanıcı tarafından tanımlanan P/L eşiklerine (pozitif veya negatif) göre tüm işlemleri kapatmanıza olanak tanır. Bu ürün sinyal veya piyasa tahmini sunmaz ve herhangi bir sonucu garanti etmez. Özellikler Pozitif P/L eşiğinde hepsini kapat: Toplam kâr/zarar belirlenen pozitif değere ulaştığında tüm pozis
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Profesyonel trader’lar ve değerlendirme hesapları (Prop) için Risk Yönetimi ve Limit İzleme Göstergesi Bu araç, risk yönetimi ve limitlere ilişkin bilgileri grafikte yalnızca görüntüler ve karar verme sürecinde odaklanmanıza yardımcı olur. Gösterge hiçbir işlemi açmaz/kapatmaz/değiştirmez ve Uzman Danışmanlar (EA) ile çakışmaz. Özellikler Günlük ve toplam drawdown izleme Günlük ve toplam drawdown’ı Bakiye (Balance) veya Özsermaye (Equity) bazında hesaplar ve gösterir (ayar yapılabilir). Tanımla
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Yardımcı programlar
Hızlı scalping; sistematik disiplin Nirvana ile karar verin; hesaplamalar ve güvenlik freni bizde. Şaşırmayın; en gelişmiş ve akıllı sermaye yönetimi aracıyla tanışıyorsunuz, finans piyasalarında maksimum esneklik sunar. Kazanan trade sadece "iyi analiz" değil; "sorunsuz yürütme" ve "disiplin" anahtardır. Nirvana, yürütme asistanınızdır: anlık risk/hacim hesaplayıcı, tek tıkla R:R ayarı, canlı risk ve kâr önizlemesi, günlük risk kilidi güvenlik anahtarı gibidir. Sonuç? Zihniniz tekrarlayan hesap
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Uzman Danışmanlar
İLK İNDİRMEYE 30 TL'YE KADAR BÜYÜK İNDİRİM ÖMÜR BOYU %80'E KADAR VE BİR AY İÇİN %50'YE KADAR   New York Seansı İşlem Robotu – Altın Mumların Avcısı Piyasayı profesyonel bir avcı gibi izleyen bir araç arıyorsanız, bu robot tam size göre tasarlandı! Bu Uzman Danışman, New York seansının başlangıcından itibaren akıllıca çalışmaya başlar. Dahili algoritması şu şekilde tasarlanmıştır: Piyasanın ilk saniyelerinden itibaren mumları sayar. En iyi mumları tespit eder ve ayırır. Piya
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt