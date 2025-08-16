Nirvana prop controler

Bu gösterge, prop hesapların sıkı kuralları altında işlem yapan ve risk ile limitlerin şeffaf takibini isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Araç yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, işlemlerinize müdahale etmez ve analiz ile işlem planınızın uygulanmasına odaklanmanıza yardımcı olur.

Öne çıkan özellikler

  • Günlük ve toplam drawdown takibi: Limitleri ve mevcut değerleri grafikteki net bir panelde hassas şekilde hesaplayıp gösterir; tanımlı sınırlarına ne kadar kaldığını her zaman bilirsiniz.
  • Prop kurallarıyla uyumlu: Yalnızca bir gösterge/uyarıdır; pozisyon açmaz, kapatmaz veya yönetmez. Manuel işlemleriniz ve Expert Advisor’lar (EA) ile çakışmaz; EA’ların izin verilmediği platformlarda da kullanılabilir.
  • Giriş, Zarar Durdur (SL) ve Kâr Al (TP) seviyeleri: Sizin belirlediğiniz parametrelere (işlem başına risk, R:R oranı vb.) göre hesaplanan seviyeler grafikte net biçimde gösterilir. Bu seviyeleri ve uyarıları geçmiş veri üzerinde de gözden geçirebilirsiniz.
  • Temiz ve profesyonel grafik: Önemli bilgiler grafiğin yanında düzenli, katlanabilir bir panelde sunulur; karar vermeye odak kalırsınız.
  • Tek bakışta risk kontrolü: İşlem başına riski ve risk/ödül oranını ayarlayın, girdilerinize göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayın. SL/TP mesafeleri, pozisyon büyüklüğü gibi kritik sayılar şeffaf şekilde görünür.
  • Akıllı bildirimler: Önceden tanımlı koşullarda (kurallarınıza göre sinyal oluşumu veya SL/TP’ye ulaşma gibi) masaüstü/mobil bildirim alın. Sürekli ekran başında olmanız gerekmez.
  • Birden çok grafikte eşzamanlı kullanım: Göstergeleri birden fazla sembol ve zaman diliminde sorunsuz çalıştırın.
  • İşlemlere müdahale yok: Araç yalnızca görüntüleme ve uyarı sağlar; işlem yönetimi size veya seçtiğiniz EA’ye aittir.

Yapılandırılabilir parametreler

  • Günlük ve toplam drawdown limitleri (yüzde veya tutar)
  • İşlem başına risk ve risk/ödül oranı (R:R)
  • Pozisyon büyüklüğü hesaplama yöntemi ve yuvarlama seçenekleri
  • Bildirim türü ve yoğunluğu (push, alarm vb.)
  • Panel görünümü (renkler, yazı tipi boyutu, görünen bölümler)

Önemli notlar

  • Prop firmaların kuralları farklılık gösterebilir; lütfen göstergenin ayarlarını hesabınızın kurallarına göre özelleştirin.
  • Geçmiş sonuçlar veya tarihi verideki testler gelecekteki sonuçları garanti etmez. Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edin.

Feragatname
Bu ürün kârı garanti etmez ve performans, challenge geçme veya belirli bir sonuç vaat etmez. Amacı yalnızca bilgi görüntülemek ve uyarı sağlamaktır. Karar verme ve risk yönetimi tamamen kullanıcıya aittir.

