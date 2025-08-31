Infinity Break 2

🚀 InfinityBreak v2.0 – Premium Breakout EA

. Akıllı ve stressiz işlem yapın

. InfinityBreak otomatik olarak ana kırılmaları algılar ve TP, SL ile lot boyutlarını hassas bir şekilde yönetir

. **M1 zaman diliminde** **XAU/USD** için önerilir


✅ MT4 Sürümü : Infinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5


✅ Quantum EAs Kanalı : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile


💰 Fiyat Bilgisi :


Fiyat her 10 satın alımda 50 $ artar

Nihai fiyat: $ ?


✨ *Öne çıkan özellikler* :

• 📈 Mum kapanışında mükemmel girişler, RSI + MACD ile onaylı

• 🎯 Otomatik TP/SL, tam risk kontrolü için özelleştirilebilir

• 🔎 Ultra güvenilir sinyaller: Breakout Lookback + sağlam göstergeler

• 🖥 Premium gerçek zamanlı GUI: pozisyonları ve göstergeleri kolayca takip edin

• ✅ Maksimum güvenlik: martingale, arbitraj veya riskli strateji yok

⚠️ Uyarı :
• Yeni başlayanlar: gereksiz risklerden kaçınmak için varsayılan parametreleri değiştirmeyin

💎 İdeal için :

• Yeni başlayan ve orta seviye traderlar

• Ana Forex çiftleri ve XAU/USD

• Ekrana bağlı kalmadan piyasada işlem yapmak isteyenler

🔥 InfinityBreak v2.0 = basitlik + performans + huzur

• Her kırılmayı fırsata dönüştürün ve otomatik olarak profesyonel gibi işlem yapın

