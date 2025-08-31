Infinity Break 2
- Uzman Danışmanlar
- Evan Pierre Clement
- Sürüm: 2.1
- Güncellendi: 31 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
🚀 InfinityBreak v2.0 – Premium Breakout EA
. Akıllı ve stressiz işlem yapın
. InfinityBreak otomatik olarak ana kırılmaları algılar ve TP, SL ile lot boyutlarını hassas bir şekilde yönetir
. **M1 zaman diliminde** **XAU/USD** için önerilir
✅ MT4 Sürümü : Infinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5
✅ Quantum EAs Kanalı : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Fiyat Bilgisi :
Fiyat her 10 satın alımda 50 $ artar
Nihai fiyat: $ ?
✨ *Öne çıkan özellikler* :
• 📈 Mum kapanışında mükemmel girişler, RSI + MACD ile onaylı
• 🎯 Otomatik TP/SL, tam risk kontrolü için özelleştirilebilir
• 🔎 Ultra güvenilir sinyaller: Breakout Lookback + sağlam göstergeler
• 🖥 Premium gerçek zamanlı GUI: pozisyonları ve göstergeleri kolayca takip edin
• ✅ Maksimum güvenlik: martingale, arbitraj veya riskli strateji yok
⚠️ Uyarı :
• Yeni başlayanlar: gereksiz risklerden kaçınmak için varsayılan parametreleri değiştirmeyin
💎 İdeal için :
• Yeni başlayan ve orta seviye traderlar
• Ana Forex çiftleri ve XAU/USD
• Ekrana bağlı kalmadan piyasada işlem yapmak isteyenler
🔥 InfinityBreak v2.0 = basitlik + performans + huzur
• Her kırılmayı fırsata dönüştürün ve otomatik olarak profesyonel gibi işlem yapın