Infinity Break 1
- Uzman Danışmanlar
- Evan Pierre Clement
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 31 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
🚀 İşlemlerinizin kontrolünü alın!
Infinity Breakout v1.0, işlem yapmayı basit ve karlı bir deneyime dönüştürür.
Son dakika kararlarından kaynaklanan stres artık yok: EA, girişler, TP ve SL’yi otomatik olarak yönetir.
✅ MT4 Sürümü : Infinity Break 1 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5
✅ Quantum EAs Kanalı : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Fiyat Bilgisi :
Fiyat her 10 satın alımda 50 $ artar
Nihai fiyat: $ ?
⚡ Öne çıkan özellikler:
-
📈 Mum kapanışında kesin girişler
-
🎯 Otomatik TP ve SL, stilinize göre ayarlanabilir
-
💰 Tüm hesap türleri için özelleştirilebilir lot boyutu
-
🔎 RSI + MACD kombinasyonu = güvenilir sinyaller, daha az yanlış işlem
-
🖥 Pozisyon ve göstergelerin gerçek zamanlı durumu ile net arayüz
-
✅ Martingale, arbitraj veya riskli strateji yok
💡 Kimler için:
-
Yeni başlayan ve orta seviyedeki traderlar
-
Basit ama güçlü bir EA isteyenler
-
Büyük Forex pariteleri ve XAU/USD için uygun
⏱ Pratik ipuçları:
-
Zaman dilimleri: Hepsi (M1 için OPTİMİZE EDİLMİŞ)
-
Semboller: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (XAU/USD için OPTİMİZE EDİLMİŞ)
-
SL/TP ve lot boyutunu risk toleransınıza göre ayarlayın
🔥 Neden seveceksiniz:
-
Kullanıma hazır strateji, karmaşık ayarlar yok
-
Piyasadaki ana hareketleri sürekli izlemeye gerek kalmadan yakalar
-
Emojili GUI ile gerçek zamanlı takip → çok sezgisel!
💎 Sonuç:
Infinity Breakout v1.0 = basitlik + performans + güvenlik
Her piyasa kırılmasını fırsata dönüştürün. Bugün profesyonel gibi işlem yapmaya başlayın!