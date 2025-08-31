Infinity Break 1

🚀 İşlemlerinizin kontrolünü alın!
Infinity Breakout v1.0, işlem yapmayı basit ve karlı bir deneyime dönüştürür.

Son dakika kararlarından kaynaklanan stres artık yok: EA, girişler, TP ve SL’yi otomatik olarak yönetir.


✅ MT4 Sürümü : Infinity Break 1 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5


✅ Quantum EAs Kanalı : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile


💰 Fiyat Bilgisi :


Fiyat her 10 satın alımda 50 $ artar

Nihai fiyat: $ ?


Öne çıkan özellikler:

  • 📈 Mum kapanışında kesin girişler

  • 🎯 Otomatik TP ve SL, stilinize göre ayarlanabilir

  • 💰 Tüm hesap türleri için özelleştirilebilir lot boyutu

  • 🔎 RSI + MACD kombinasyonu = güvenilir sinyaller, daha az yanlış işlem

  • 🖥 Pozisyon ve göstergelerin gerçek zamanlı durumu ile net arayüz

  • ✅ Martingale, arbitraj veya riskli strateji yok

💡 Kimler için:

  • Yeni başlayan ve orta seviyedeki traderlar

  • Basit ama güçlü bir EA isteyenler

  • Büyük Forex pariteleri ve XAU/USD için uygun

Pratik ipuçları:

  • Zaman dilimleri: Hepsi (M1 için OPTİMİZE EDİLMİŞ)

  • Semboller: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (XAU/USD için OPTİMİZE EDİLMİŞ)

  • SL/TP ve lot boyutunu risk toleransınıza göre ayarlayın

🔥 Neden seveceksiniz:

  • Kullanıma hazır strateji, karmaşık ayarlar yok

  • Piyasadaki ana hareketleri sürekli izlemeye gerek kalmadan yakalar

  • Emojili GUI ile gerçek zamanlı takip → çok sezgisel!

💎 Sonuç:
Infinity Breakout v1.0 = basitlik + performans + güvenlik
Her piyasa kırılmasını fırsata dönüştürün. Bugün profesyonel gibi işlem yapmaya başlayın!


