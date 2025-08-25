🚀 InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Haut de Gamme

. Passez au trading intelligent et sans stress.

. InfinityBreak détecte automatiquement les cassures clés et gère TP, SL et lots avec précision chirurgicale.

. Recommandé à utiliser sur le **timeframe M1** pour **XAU/USD**.





✅ Version MT4 : Infinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5





✅ Channel Quantum EAs : Messages privés - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Profil du trader





💰 Informations sur le prix :





Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.

Prix final : $ ?





✨ *Pourquoi il se démarque* :

• 📈 Entrées parfaites à la clôture des bougies, confirmées par RSI + MACD

• 🎯 TP/SL auto et personnalisables pour un contrôle total du risque

• 🔎 Signaux ultra-fiables : Breakout Lookback + indicateurs robustes

• 🖥 GUI premium en temps réel : suivez positions et indicateurs facilement

• ✅ Sécurité maximale : sans martingale, arbitrage ni stratégies risquées

⚠️ Avertissement :

• Débutants : ne modifiez pas les paramètres par défaut pour éviter des risques inutiles.

💎 Idéal pour :

• Traders débutants et intermédiaires

• Forex majeurs et XAU/USD

• Ceux qui veulent profiter du marché sans rester collés à l’écran

🔥 InfinityBreak v2.0 = simplicité + performance + tranquillité.

• Transformez chaque breakout en opportunité et tradez comme un pro, automatiquement.



