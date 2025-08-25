Infinity Break 2
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Version: 2.1
- Mise à jour: 31 août 2025
- Activations: 5
🚀 InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Haut de Gamme
. Passez au trading intelligent et sans stress.
. InfinityBreak détecte automatiquement les cassures clés et gère TP, SL et lots avec précision chirurgicale.
. Recommandé à utiliser sur le **timeframe M1** pour **XAU/USD**.
✅ Version MT4 : Infinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5
✅ Channel Quantum EAs : Messages privés - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Profil du trader
💰 Informations sur le prix :
Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.
Prix final : $ ?
✨ *Pourquoi il se démarque* :
• 📈 Entrées parfaites à la clôture des bougies, confirmées par RSI + MACD
• 🎯 TP/SL auto et personnalisables pour un contrôle total du risque
• 🔎 Signaux ultra-fiables : Breakout Lookback + indicateurs robustes
• 🖥 GUI premium en temps réel : suivez positions et indicateurs facilement
• ✅ Sécurité maximale : sans martingale, arbitrage ni stratégies risquées
⚠️ Avertissement :
• Débutants : ne modifiez pas les paramètres par défaut pour éviter des risques inutiles.
💎 Idéal pour :
• Traders débutants et intermédiaires
• Forex majeurs et XAU/USD
• Ceux qui veulent profiter du marché sans rester collés à l’écran
🔥 InfinityBreak v2.0 = simplicité + performance + tranquillité.
• Transformez chaque breakout en opportunité et tradez comme un pro, automatiquement.