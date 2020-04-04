Infinity Break 1 MT4

🚀 İşlemlerinizin kontrolünü alın!
Infinity Breakout v1.0, işlemlerinizi basit ve kazançlı bir deneyime dönüştürür.

Son dakika kararlarından kaynaklı stres artık yok: EA girişleri, TP ve SL’yi otomatik yönetir.

MT5 Sürümü: Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5

Infinity EAs Channel: Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile

💰 Fiyat bilgisi:
Her 10 satın alımda fiyat $50 artar.
Son fiyat: $ ?

Temel Özellikler:
📈 Mum kapanışında hassas girişler
🎯 Otomatik TP ve SL, tarzınıza göre ayarlanabilir
💰 Tüm hesap tipleri için özelleştirilebilir lot
🔎 RSI + MACD kombinasyonu = güvenilir sinyaller, daha az yanlış işlem
🖥 Gerçek zamanlı pozisyon ve gösterge durumu ile net arayüz
✅ Martingale, arbitraj veya riskli stratejiler yok

💡 Kimler için:

  • Başlangıç ve orta seviye traderlar

  • Basit ama güçlü bir EA isteyen traderlar

  • Ana Forex çiftleri ve XAU/USD için uygun

Pratik ipuçları:

  • Zaman dilimleri: Tümü (M1 için optimize edildi)

  • Semboller: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (XAU/USD için optimize edildi)

  • Risk toleransınıza göre SL/TP ve lot boyutunu ayarlayın

  • Yeniyseniz parametreleri değiştirmeyin

🔥 Neden seveceksiniz:

  • Kullanıma hazır strateji, karmaşık ayar yok

  • Sürekli izlemeye gerek kalmadan piyasadaki önemli hareketleri yakalar

  • GUI ve emojilerle gerçek zamanlı takip → süper sezgisel!

💎 Sonuç:
Infinity Breakout v1.0 = basitlik + performans + güvenlik
Her piyasa kırılmasını bir fırsata dönüştürün. Bugün profesyonel gibi işlem yapmaya başlayın!


