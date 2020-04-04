Infinity Break 1 MT4
- Uzman Danışmanlar
- Evan Pierre Clement
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
🚀 İşlemlerinizin kontrolünü alın!
Infinity Breakout v1.0, işlemlerinizi basit ve kazançlı bir deneyime dönüştürür.
Son dakika kararlarından kaynaklı stres artık yok: EA girişleri, TP ve SL’yi otomatik yönetir.
✅ MT5 Sürümü: Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5
✅ Infinity EAs Channel: Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Fiyat bilgisi:
Her 10 satın alımda fiyat $50 artar.
Son fiyat: $ ?
⚡ Temel Özellikler:
📈 Mum kapanışında hassas girişler
🎯 Otomatik TP ve SL, tarzınıza göre ayarlanabilir
💰 Tüm hesap tipleri için özelleştirilebilir lot
🔎 RSI + MACD kombinasyonu = güvenilir sinyaller, daha az yanlış işlem
🖥 Gerçek zamanlı pozisyon ve gösterge durumu ile net arayüz
✅ Martingale, arbitraj veya riskli stratejiler yok
💡 Kimler için:
-
Başlangıç ve orta seviye traderlar
-
Basit ama güçlü bir EA isteyen traderlar
-
Ana Forex çiftleri ve XAU/USD için uygun
⏱ Pratik ipuçları:
-
Zaman dilimleri: Tümü (M1 için optimize edildi)
-
Semboller: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (XAU/USD için optimize edildi)
-
Risk toleransınıza göre SL/TP ve lot boyutunu ayarlayın
-
Yeniyseniz parametreleri değiştirmeyin
🔥 Neden seveceksiniz:
-
Kullanıma hazır strateji, karmaşık ayar yok
-
Sürekli izlemeye gerek kalmadan piyasadaki önemli hareketleri yakalar
-
GUI ve emojilerle gerçek zamanlı takip → süper sezgisel!
💎 Sonuç:
Infinity Breakout v1.0 = basitlik + performans + güvenlik
Her piyasa kırılmasını bir fırsata dönüştürün. Bugün profesyonel gibi işlem yapmaya başlayın!